Ghé thăm "chốn đi về" mất 3 năm ấp ủ của siêu mẫu Lưu Văn: Hé lộ chi tiết chiếc giường cao 80cm đầy thú vị

Người ta thường nói, ngôi nhà chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn của chủ nhân. Với Lưu Văn – nàng siêu mẫu sở hữu nụ cười "chữa lành" nhất làng mốt, điều này lại càng đúng hơn bao giờ hết. Nếu như Studio làm việc "Lục Chi" của cô mang vẻ đẹp sắc lạnh, tối giản và chuyên nghiệp, thì tổ ấm riêng tư mà cô dành 3 năm tâm huyết để đắp xây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Đó là nơi cô trút bỏ lớp son phấn lộng lẫy, cởi bỏ đôi giày cao gót mỏi mệt, để trở về làm một cô gái nhỏ yêu cây cỏ, thích nhảy chân sáo và tìm thấy sự an yên trong những điều giản dị nhất. Cùng bước vào không gian sống đầy cảm hứng này để thấy rằng: Đỉnh cao của sự sang trọng, đôi khi chỉ là được sống thật với chính mình.

Từ những chuyến bay không mỏi đến khát khao một chốn "neo đậu" tâm hồn

Với những người hâm mộ "chị Đại" Lưu Văn, hình ảnh cô sải bước đầy quyền lực trên các sàn diễn thời trang quốc tế hay xuất hiện lạnh lùng trên bìa tạp chí đã trở nên quá quen thuộc. Cuộc sống của một siêu mẫu hạng A đồng nghĩa với việc "nhà" đôi khi chỉ là những chiếc vali hành lý, là những khách sạn 5 sao sang trọng nhưng xa lạ, là những chuyến bay nối tiếp nhau không hồi kết.

Chính vì cuộc sống luôn dịch chuyển ấy, khát khao về một tổ ấm thực sự trong Lưu Văn càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô không cần một cung điện nguy nga để khẳng định vị thế, cô cần một nơi đủ ấm áp để vỗ về cảm xúc, một nơi mà ngay khi bước chân qua cánh cửa, mọi xô bồ của thế giới hào nhoáng ngoài kia đều phải dừng lại. Và sau 3 năm tỉ mỉ chăm chút từng viên gạch, từng nhành cây, ở tuổi 37, Lưu Văn đã hiện thực hóa được giấc mơ ấy.

Ngôi nhà mới này khác hẳn với sự lạnh lẽo, ngăn nắp đến mức "công nghiệp" của studio làm việc trước đó. Nó mang hơi thở của sự sống, của sự dịu dàng và là tuyên ngôn sống của một người phụ nữ trưởng thành: Đủ đầy từ bên trong.

Triết lý "Trọng trang trí, khinh thi công": Sự tinh tế đến từ những điều giản đơn

Bước vào căn nhà của Lưu Văn, điều đầu tiên người ta cảm nhận được không phải là sự choáng ngợp của nội thất đắt tiền, mà là sự dễ chịu của không gian. Cô tuân thủ triệt để nguyên tắc "Tiền trang trí, hậu thi công" (chú trọng vào việc decor hơn là xây dựng phần thô cầu kỳ).

Bạn sẽ khó có thể tìm thấy những mảng tường ốp lát rườm rà hay trần thạch cao giật cấp phức tạp. Tất cả tường và trần đều được giữ phẳng phiu, sạch sẽ, chỉ điểm xuyết bằng những đường line đèn đen mảnh mai hay những nẹp cửa tinh tế. Sàn nhà sử dụng đá mài Terrazzo diện rộng – một vật liệu thoạt nhìn có vẻ lạnh lẽo và công nghiệp, nhưng đó lại là dụng ý nghệ thuật của chủ nhân. Sự tối giản của phần khung nhà chính là lớp nền hoàn hảo để tôn lên vẻ đẹp của ánh sáng và nội thất.

Nó giống như cách Lưu Văn trang điểm vậy: Lớp nền càng mỏng nhẹ, tự nhiên, thì thần thái của gương mặt càng được tôn vinh. Cái đắt giá của ngôi nhà không nằm ở chi phí xây dựng, mà nằm ở tư duy thẩm mỹ: Biết buông bỏ những chi tiết thừa thãi để tập trung vào những giá trị cốt lõi.

Bản giao hưởng của ánh sáng, cây xanh và gỗ mộc

Nếu ví ngôi nhà như một cơ thể, thì ánh sáng chính là mạch máu lưu thông trong đó. Điểm đắt giá nhất trong phòng khách của Lưu Văn chính là hướng Nam đón nắng. Cô đã khéo léo biến ban công và khu vực cửa sổ thành một "khu rừng nhiệt đới" thu nhỏ ngay trong nhà. Khi nắng sớm xuyên qua tán lá xanh mướt, đổ bóng loang lổ lên nền đá mài, cả không gian bỗng trở nên sinh động và đầy chất thơ. Sự lạnh lẽo của đá Terrazzo ngay lập tức được trung hòa bởi hơi ấm của mặt trời và sức sống của cây cỏ.

Để gia tăng sự ấm cúng, Lưu Văn đã lựa chọn những món đồ nội thất mang phong cách Vintage (cổ điển) với chất liệu chủ đạo là gỗ tếc (teak). Màu nâu trầm của gỗ, những vết xước mờ của thời gian trên tay vịn ghế hay mặt bàn không hề làm giảm đi giá trị của chúng, ngược lại, chúng mang đến cảm giác vững chãi và hoài niệm. Những món đồ này như những "người kể chuyện", kết nối quá khứ với hiện tại, tạo nên chiều sâu cho không gian. Sự kết hợp giữa ghế sofa màu kem sữa, thảm trải sàn mềm mại cùng gỗ mộc tạo nên một tổng thể vừa "high-fashion" lại vừa gần gũi, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn được thả mình xuống đó và tận hưởng một buổi chiều lười biếng.

Chiếc giường cao 80cm và nghi thức của "đứa trẻ" bên trong

Có một chi tiết vô cùng thú vị và riêng tư trong phòng ngủ của Lưu Văn mà cô không ngần ngại chia sẻ: Đó là chiếc giường ngủ kết hợp nệm có tổng chiều cao lên tới 80cm. Đối với tiêu chuẩn thông thường, đây là một độ cao khá lớn. Nhưng với Lưu Văn, nó mang một ý nghĩa đặc biệt.

Cô tâm sự rằng mình thích cảm giác mỗi tối phải "nhảy" lên giường và mỗi sáng thức dậy được "nhảy" xuống đất. Hành động tưởng chừng như trẻ con ấy lại là một nghi thức chữa lành (ritual) của riêng cô. Nó gợi nhớ về những ngày thơ ấu vô lo vô nghĩ, mang lại cảm giác an toàn và tách biệt hẳn với mặt đất – nơi chứa đựng những lo toan thường nhật.

Đó là ốc đảo riêng, là nơi cô được phép yếu đuối, được phép mơ mộng và nuông chiều bản thân mình nhất. Chi tiết này khiến hình ảnh một siêu mẫu lạnh lùng trở nên gần gũi và đáng yêu hơn bao giờ hết. Hóa ra, dù có mạnh mẽ đến đâu, người phụ nữ nào cũng giữ trong mình một "bé gái" cần được vỗ về.

Ngắm nhìn ngôi nhà của Lưu Văn, ta chợt nhận ra rằng, định nghĩa về sự thành công của một người phụ nữ hiện đại không chỉ nằm ở tài khoản ngân hàng hay danh tiếng lẫy lừng. Nó còn nằm ở khả năng kiến tạo cho mình một không gian sống mà ở đó, cô ấy được tự do, hạnh phúc và an yên.

Dù ngoài kia có là "chị đại" thét ra lửa, thì khi trở về nhà, cô ấy vẫn là người phụ nữ sẵn sàng để mặt mộc tưới cây, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình và cuộn mình trong chăn ấm. Căn nhà của Lưu Văn, với tất cả sự tinh tế và mộc mạc của nó, là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những ai đang đi tìm phong cách cho tổ ấm của mình. Hy vọng rằng, mỗi chúng ta, dù là ai, cũng sẽ tìm thấy hoặc tự tay xây dựng được một "chốn về" dịu dàng như thế, nơi ta được sạc đầy năng lượng để tiếp tục yêu thương và tỏa sáng.