George Clooney tự đấu giá chính mình

George Clooney hiện đang đấu giá chính mình trong phiên đấu giá có tên gọi "Một buổi tối vui vẻ cùng George Clooney". Người trả giá cao nhất sẽ được tham dự một buổi tối riêng tư, thân mật với nam tài tử Hollywood tại New York (Mỹ). Đây là buổi gây quỹ dành cho tổ chức Waging Justice for Women do quỹ riêng của ngôi sao 63 tuổi thực hiện.

Giá khởi điểm cho buổi tối này là 10.000 USD và hiện đã lên tới 31.000 USD. Người chiến thắng thậm chí có thể đưa thêm một vị khách khác đến dự tiệc cocktail trước bữa tối của họ. Bữa tối sẽ diễn ra vào ngày 24/9 tới và người đấu giá thắng có cơ hội được chụp ảnh cùng ngôi sao Hollywood này. Tổ chức từ thiện hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng cao và giúp tổ chức thu về 60.000 USD cho một buổi tối.

Hiện phiên đấu giá vẫn đang tiếp tục và nhận được đông đảo sự chú ý của khán giả. Công chúng đều tò mò về giá cuối cùng dành cho một buổi tối riêng với George Clooney cũng như danh tính của người chiến thắng.

Việc phiên đấu giá nhận được sự quan tâm là điều dễ hiểu khi ông luôn là một trong những ngôi sao đình đám nhất của Hollywood. Năm 2005, George Clooney từng giành giải Oscar hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim Syriana. Ngoài ra, ông cũng từng được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất 3 lần, bao gồm Michael Clayton năm 2007, Up in the Air năm 2009 và The Descendants năm 2011.