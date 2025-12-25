Gạt đi kiểu áo “thị phi”, nhiều local brand vẫn tinh tế tái hiện áo dài Ngũ thân cảm hứng từ "Người vợ cuối cùng"

Dù đã ra mắt được một thời gian, thế nhưng những bộ phim của đạo diễn Victor Vũ như: "Người vợ cuối cùng", "Thám tử Kiên"... vẫn liên tục được nhắc đến, không chỉ bởi câu chuyện giàu cảm xúc mà còn bởi hình ảnh người phụ nữ trong phim khoác lên mình những bộ áo dài mang vẻ đẹp trầm mặc, cổ điển.

Katiy Nguyễn trong "Người vợ cuối cùng".

Mẫu áo dài được nữ chính diện trong phim là áo dài Ngũ thân, phản ánh trang phục phụ nữ thế kỷ 19, với thiết kế kín đáo, nhiều nút cài thể hiện đạo lý (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín), kết hợp với kiểu cổ áo cài khuy lệch hoặc cổ cao, tà dài để tôn lên địa vị và vẻ đẹp kín đáo nhưng sang trọng, đúng phong cách triều đình và gia đình quan lại.

Đinh Ngọc Diệp và Anh Phạm trong "Thám tử Kiên"

Cũng bởi lẽ đó, dù đã công chiếu được một thời gian dài, nhiều hãng thời trang vẫn "mượn" hình ảnh áo dài ngũ thân để sáng tạo nên các thiết kế mới, từ cách tân táo bạo cho đến biến tấu hiện đại, khiến mạng xã hội không ngừng dậy sóng tranh luận những ngày qua.

Những mẫu áo dài tạo lên làn sóng tranh luận những ngày qua

Thế nhưng, gạt sang một bên những thiết kế gây ồn ào ấy, vẫn có những mẫu áo mô phỏng lại áo dài Ngũ thân một cách vô cùng tinh tế. Thay vì phá vỡ kiểu dáng xưa cũ, các thương hiệu giữ lại phom dáng đặc trưng, cổ áo đứng và đường cắt truyền thống, đồng thời khéo léo điều chỉnh chất liệu, màu sắc và kỹ thuật may để phù hợp với đời sống đương đại.

Lalin

Áo dài Ngũ thân trong diện mạo hiện đại vẫn giữ nguyên phom dáng truyền thống, nhưng được làm mới bằng chất liệu lụa mềm mại với hoa văn chìm nhẹ nhàng. Bề mặt vải không phô trương, song lại tạo chiều sâu thị giác, giúp tổng thể trang phục mang vẻ đẹp trầm lắng, sang trọng và rất "xưa" theo một cách tinh tế.

Lalin

Những thiết kế Ngũ thân ngày nay thường được xử lý nhiều lớp áo chồng lên nhau, mỗi lớp mang một sắc độ khác nhau, tạo nên hiệu ứng chuyển màu uyển chuyển từ đậm sang nhạt. Khi người mặc di chuyển, các lớp vải thướt tha phô diễn cấu trúc năm thân áo một cách kín đáo, vừa đủ để cảm nhận sự công phu trong từng đường may.

Tằm Trai Dị

Thay vì nhấn vào sự ôm sát hay gợi cảm, áo dài Ngũ thân hiện đại chọn cách tôn vinh vẻ đẹp đoan trang và khí chất người mặc. Cổ áo cao vừa phải, tay áo dài và thân áo rộng giúp che phủ cơ thể một cách kín kẽ, nhưng không hề nặng nề. Ngược lại, nhờ chất liệu nhẹ và kỹ thuật may tinh xảo, tổng thể vẫn giữ được sự thanh thoát, mềm mại và đầy nữ tính.

Tằm Trai Dị

Nếu muốn thể hiện sự sắc lạnh, chuẩn hình ảnh phú bà thời xưa, những mẫu áo mang sắc đậm như ghi đậm, nâu, xanh đen là lựa chọn phù hợp. Còn nếu bạn yêu thích vẻ đẹp mong manh nhẹ nhàng thì những gam màu nhạt trẻ trung như trắng, hồng, vàng... hay đỏ, sẽ góp phần điểm xuyết nét đẹp yêu kiều ấy.

Điểm cuốn hút của áo dài Ngũ thân đương đại nằm ở sự tiết chế trong thiết kế. Không cần họa tiết rực rỡ hay phom dáng phá cách, chỉ với sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc, lớp vải và cấu trúc truyền thống, mỗi bộ áo là cách mà các local brand đang giữ gìn những nét văn hóa Việt lặng lẽ, sâu sắc và bền bỉ theo thời gian.

Nơi mua: Lalin, Tằm Trai Dị Hoặc có thể thuê áo Ngũ thân tại các tiệm thuê cổ phục Việt



