Dù giàu hay nghèo cũng nên sớm nói lời tạm biệt với 5 món đồ độc hại này

1. Nồi chống dính bị bong tróc

Nồi chống dính là thứ không thể thiếu trong căn bếp nhờ dễ nấu, dễ rửa. Tuy nhiên, khi lớp phủ bên trong đã bong tróc, trầy xước, chiếc nồi sẽ không còn an toàn. Ở nhiệt độ cao, bề mặt chống dính xuống cấp có thể sinh ra các hợp chất không tốt cho sức khỏe, nhất là khi chiên xào thường xuyên. Chưa kể, nồi bong lớp phủ còn dễ cháy khét, khiến chất lượng món ăn giảm đi rõ rệt. Thế nên nếu bạn thấy nồi đã tróc lớp chống dính thì đó là lúc nên thay mới.

2. Màng bọc thực phẩm bằng PVC

Màng bọc thực phẩm giúp bảo quản đồ ăn tiện lợi, nhưng không phải loại nào cũng phù hợp để dùng lâu dài. Một số màng bọc làm từ PVC có thể chứa chất hóa dẻo, đặc biệt dễ thôi nhiễm khi tiếp xúc với thực phẩm nhiều dầu mỡ nên dùng lâu dài sẽ có hại cho sức khỏe. Thay vì dùng màng bọc PVC, nhiều gia đình hiện nay chuyển sang hộp thủy tinh, hộp inox hoặc màng bọc PE an toàn hơn, vừa thân thiện môi trường, vừa yên tâm khi sử dụng.

3. Túi chườm nóng dạng điện cực

Túi chườm nóng là món đồ quen thuộc của các chị em vào mùa lạnh, nhất là với người hay đau bụng, đau lưng. Tuy nhiên, loại túi chườm làm nóng bằng điện cực tiếp xúc trực tiếp với nước không còn được khuyến khích sử dụng vì nguy cơ rò điện, quá nhiệt hoặc nổ. Nếu cần dùng túi chườm, bạn nên chọn các loại sử dụng dây nhiệt hoặc ống dẫn nhiệt đạt chuẩn đến từ thương hiệu uy tín, tránh ham rẻ để rồi gặp rủi ro không đáng có.

4. Đệm giường dùng nhiều keo dán

Đệm là nơi chúng ta dành gần 1/3 thời gian mỗi ngày để nghỉ ngơi, nên yếu tố an toàn càng cần được đặt lên hàng đầu. Một số loại đệm giá rẻ sử dụng nhiều keo dán để liên kết các lớp vật liệu, dễ phát sinh mùi khó chịu và các khí không tốt cho sức khỏe nếu dùng lâu dài. Khi chọn đệm, bạn nên ưu tiên sản phẩm có chứng nhận an toàn, vật liệu thân thiện, hạn chế mùi nồng ngay từ đầu để đảm bảo giấc ngủ chất lượng hơn.

5. Xịt khử mùi, xịt thơm phòng

Xịt thơm phòng thường được dùng để "che" mùi ẩm mốc, mùi thức ăn hay mùi thuốc lá bằng mùi hương tạm thời chứ thực tế không làm sạch không khí. Một số sản phẩm còn chứa thành phần hóa học có thể gây kích ứng nếu sử dụng thường xuyên trong không gian kín. Vậy nên thay vì phụ thuộc vào xịt thơm, việc mở cửa thông gió, dùng máy lọc không khí hoặc trồng thêm cây xanh trong nhà là sẽ những giải pháp bền vững và dễ chịu hơn cho bạn.

Nguồn: Sohu