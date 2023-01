Gặp Trường Giang ngày 30 Tết: "Có những hôm đón Tết trên xe, thấy mọi người về hết chỉ còn lại mình là xót xa lắm!"

Chỉ còn vài tiếng nữa, năm 2023 AL - Tết Quý Mão sẽ đến. Lúc này hẳn ai cũng tất bật với những công việc lớn nhỏ khác nhau. Người người, nhà nhà đều đang cố gắng thu xếp công việc, nhà cửa, dọn dẹp lại mớ bộn bề trong lòng để sẵn sàng cho 1 năm mới đầy ắp niềm hy vọng. Trong giây phút cuối năm đầy thiêng liêng này, hãy cùng ngồi lại lắng nghe chút tâm sự của Trường Giang về Tết.

Vẫn mang nét giản dị như thường ngày, Tết với Trường Giang không có gì quá đỗi đặc biệt. Tết là gia đình, là những phút giây sum vầy cùng nhau. Dẫu cho bộn bề lo toan, dẫu cho công việc chất đống khiến anh chỉ có thể ngủ từ 2-3 tiếng 1 ngày, song nam nghệ sĩ vẫn dồn hết sức lực để hoàn thành mọi thứ. Mục đích là để dành trọn bản thân cho gia đình trong những ngày đầu năm mới. Mượn lời Trường Giang trong bài phỏng vấn dưới đây, chúng tôi cũng xin gửi lời chúc đến các độc giả, mong các bạn sẽ có những phút giây sum vầy bên gia đình thật vui vẻ, chúc các bạn một năm mới bình yên và đầy ắp hy vọng.

Clip: Trường Giang và những câu chuyện ngày Tết

Hiện tại, gia đình Trường Giang đã đón Tết tới đâu rồi?



Đến bây giờ (28 Tết), Trường Giang vẫn đang ở TP.HCM để hoàn thành những khâu cuối cùng của bộ phim Chủ Tịch Giao Hàng nên cũng chưa chuẩn bị gì nhiều. Sắp tới mình sẽ dọn nhà ở thành phố rồi sát tết mới về với gia đình. Suốt mấy ngày làm phim Trường Giang chỉ ngủ khoảng 2 đến 3 tiếng 1 ngày. Công việc nhiều nên mình đang cố gắng hoàn thành chu toàn mọi thứ, để Tết này sẽ có thời gian nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng bên gia đình.

Năm nay, gia đình Trường Giang cũng không có gì khác với mọi năm, chỉ đơn giản là tụ tập, ăn uống thôi. Mình cũng không nhận đi diễn nữa vì muốn nghỉ ngơi 1 tí. Với cả con càng ngày càng lớn rồi nên cũng phải ở bên con nhiều hơn. Hy vọng năm sau sẽ có thêm nhiều dự án lớn để phục vụ bà con nhưng mà không dám nói trước. Ông bà có câu nói trước bước không qua đó. Nhưng có lẽ năm sau Trường Giang sẽ có những dự án ở TP.HCM, Đà Lạt,... và sẽ dần dần lật mở theo thời gian. Hy vọng sẽ nhận được nhiều yêu thương từ khán giả.

Tết có ý nghĩa thế nào với Trường Giang?

Không phải với riêng Giang mà là với tất cả mọi người, Tết là dịp đoàn viên, là dịp để gia đình sum vầy với nhau. Cho dù 1 năm có trải qua nhiều điều khó khăn, kinh tế như thế nào thì gia đình vẫn phải về với nhau, quây quần trong ngày đầu năm mới.

Quan trọng là những người con, người cháu đi xa nhà phải trở về. Có thể mình không có nhiều tiền, mình không đạt được nhiều kỳ vọng nhưng sự trở về, ở bên cạnh nhau, nắm tay nhau mới chính là điều quan trọng nhất.

Liệu có khi nào, Trường Giang đã không thể đón tết cùng gia đình?

Nếu nói là không thể về nhà ăn Tết thì chắc chắn rất là buồn.

Hiện tại, có nhiều bạn sẽ không thể về quê được. Vì hành trang về quê ăn tết thường sẽ tốn nhiều chi phí hơn ngày thường, nên các bạn trẻ ấy sẵn sàng ở lại thành phố để làm việc xuyên Tết, giữ được 1 số tiền cao hơn và ra Tết sẽ chi cho việc về quê. Dĩ nhiên là sẽ có nhiều người chọn điều đó, tuỳ vào cuộc sống của mỗi người nhưng tất nhiên họ sẽ muốn về nhà hơn, ai mà chẳng muốn được về nhà vào đúng ngày đó. Còn việc qua Tết mình về nhà là chuyện đương nhiên rồi.

Ngay cả khi mình đây, lắm lúc đi diễn và phải diễn luôn công việc của ngày giao thừa. Chiều 30 Tết thấy mọi người về hết chỉ còn mình ở lại là cảm giác rất xót, xót xa lắm. Hy vọng mọi người sẽ được cùng nhau về nhà ăn Tết.

Kể về 1 lần Trường Giang phải đón Tết 1 mình?

Có chứ. Là đón Tết trên xe, đón Tết khi đi diễn, trên sân khấu. Đặc thù của công việc là mình đi phục vụ mà mọi người, những ngày lễ thì mình càng đi phục vụ nhiều hơn. Tuy nhiên, đó lại là 1 điều mình cảm thấy hạnh phúc vì khán giả thương mình.

Còn công việc mà, chấp nhận thôi, được cái này thì không được cái kia. Nhưng xong việc là mình lên xe phóng về liền. Dù là gia đình cũng đã ngủ rồi nhưng sáng mai lại dậy sớm với nhau.

Tết của Trường Giang từ lúc còn độc thân cho đến lúc có con đã thay đổi thế nào?

Thay đổi là về thành viên, còn việc không thay đổi là việc về với gia đình, cùng nhau sửa soạn đón tết, cùng nhau thế này thế kia. Ngày xưa Trường Giang cũng đón Tết ở nhà vợ rồi, còn năm nay vợ sẽ đón Tết ở nhà Trường Giang. 2 vợ chồng sẽ đi thăm ông bà, vậy thôi. Đối với Trường Giang những ngày đó là mình về với gia đình thôi. Cũng không có gì ghê gớm cả.

Trường Giang từng chia sẻ về khoảng thời gian gia đình còn nghèo, còn khó khăn, khi ấy anh đón Tết như thế nào?

Ngày xưa gia đình mình khó khăn, nhà nghèo, cái ăn còn thiếu mà. Cái Tết khi xưa cũng vậy thôi, làm sao mà đủ đầy như bây giờ. Còn giờ mình may mắn nên cái Tết cũng ấm no hơn. Thời gian trôi qua thì thành viên cũng tăng lên nữa nên Tết tụ họp đông đủ rất là vui. Từ con dâu, cháu, anh chị em, tất cả đều tụ về nhà ba để ăn Tết, đó là truyền thống mà.

Là 1 người rất giỏi trong khoản nấu ăn, vậy mâm cỗ ngày Tết Trường Giang sẽ đóng vai trò gì?

Về nhà ba là có chị cả lo hết. Chị lo thịt heo, ăn toàn những món bình dị không cao sang đâu. Nhà Trường Giang cũng có gói bánh Tết, bánh chưng đồ đó thì mình nấu. Rồi những món như thịt heo, các loại mắm, các loại khô, các loại cá của miền Trung.

Một câu hỏi tế nhị là, tiền lì xì của Destiny sẽ được Trường Giang và Nhã Phương "xử lý" thế nào?

Tất cả mọi vấn đề kinh tế từ lớn tới nhỏ xin đừng hỏi nữa vì chúng ta đã biết đáp án rồi!

Năm qua chắc hẳn là 1 năm vô cùng thành công của Trường Giang. Nói về năm 2022, đâu là thành tựu lớn mà anh nghĩ mình đã có được?

Thành tựu thì cũng nhiều, vấp ngã cũng nhiều, quan trọng là năm qua mình được khán giả thương và vẫn có cơ hội được đồng hành cùng mọi người, anh chị em trong nghề ở nhiều chương trình. Làm nghề nhiều năm như vậy nhưng khán giả vẫn thương, vẫn quý thì mình cũng tự nhủ là mỗi năm phải cố gắng hơn, không ngừng nỗ lực. Năm 2022 thì mình cố gắng, năm 2023 cố gắng thêm một chút nữa, quan trọng là mình phải cố gắng đền đáp, cống hiến cho khán giả.

Thành tựu lớn nhất thì chắc là mình có 1 món quà là bộ phim Chủ Tịch Giao Hàng để tặng khán giả, được mọi người đón nhận và may mắn là có nhiều tương tác tốt. Sang năm nếu có cơ hội thì mình sẽ cố gắng làm thêm phần 2 nhưng chưa nói trước được.

Là một nghệ sĩ có được nhiều thành tựu, khán giả còn gọi anh là sao hạng A, vậy Trường Giang bây giờ còn ấp ủ những hoài bão nào mà chưa thể đạt được không nhỉ?

Mình đã là gì đâu, làm nghề đến giờ nhìn lại thấy cũng dài nhưng cũng chưa là gì so với nhiều nghệ sĩ khác. Hành trình phía trước mình cũng còn nhiều thứ muốn chinh phục lắm. Mình muốn làm phim, sản xuất thêm những chương trình hay và ngày càng hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, như Trường Giang đã từng nói, sự bình yên là điều quan trọng nhất. Bây giờ mình đang thấy bình yên, thấy hạnh phúc. Còn làm nghề thì cũng muốn mọi thứ phát triển hơn, ai mà không vậy nhưng quan trọng là phải luôn làm nghề với cái tâm, sự tử tế.

Nếu được nhắn nhủ đến khán giả 1 điều trong năm 2023, Trường Giang sẽ nói điều gì?

Chúc mừng năm mới các bạn khán giả. Những gì buồn phiền, không vui cũng đã dần trôi qua rồi, mong mọi người sẽ mở lòng để chào đón 2023 thật náo nhiệt và hoành tráng. Chắc chắn sẽ có nhiều điều mới tốt đẹp sẽ đến.

Chúc cho ai ai trong chúng ta cũng được sum vầy bên gia đình, có 1 cái Tết thật ấm no và an yên. Vậy thôi, có bình an là có tất cả mà.

Cảm ơn NS Trường Giang về cuộc trò chuyện này!