Gần 40 shipper ở TP.HCM sẵn sàng chờ cả tiếng để lấy một đơn cơm chỉ vì sự tiếp đãi vô cùng ấm lòng

Với những người chạy xe công nghệ thì thời gian luôn được tính bằng tiền nên việc phải chôn chân chờ đợi lấy hàng là điều tối kỵ. Thế nhưng tại một quán cơm trong hẻm nhỏ ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh lại diễn ra một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược.

Sẵn sàng chờ cả tiếng đồng hồ mà không một lời giục dã

Vào buổi trưa, con hẻm 120 đường Vũ Tùng đã chật cứng xe máy. Hàng dài tài xế khoác áo đồng phục của đủ các hãng giao đồ ăn nối đuôi nhau kiên nhẫn chờ trước một quán cơm trưa văn phòng. Bình thường với những người chạy xe công nghệ thì mỗi phút chờ đợi ở quán đồng nghĩa với việc lỡ mất cơ hội nhận đơn khác. Thế nhưng ở đây mọi thứ lại diễn ra một cách từ tốn và nhẹ nhàng đến lạ thường.

Ảnh: Hóng hớt Sài Gòn

Theo báo Thanh Niên, vào giờ cao điểm số lượng tài xế ngồi chờ có khi lên đến khoảng 40 người, kín cả con hẻm từ đầu hẻm vào. Thời gian chờ thường từ 30 phút đến hơn 1 tiếng vì quán nhận nhiều đơn cùng lúc. Anh Tuấn Cương, một tài xế nhận đơn 6 phần cơm, cho biết dù phải đợi lâu nhưng vẫn thấy vui, thậm chí xem đây như một buổi họp mặt của anh em shipper. Anh Vinh, tài xế Grab, thì kể khách đặt hàng ở đây đã quen với việc chờ lâu nên không ai hối thúc. Còn ông Lê Văn Sỹ, một tài xế lâu năm, xem quán như một điểm dừng chân để nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần làm việc.

Tuyệt chiêu níu chân shipper bằng mâm trái cây và sự thấu hiểu

Lý do níu chân các bác tài thực chất nằm ở sự tiếp đãi ấm áp của chủ quán. Trước hiên có sẵn bàn nước và trái cây miễn phí như đu đủ, dưa hấu, ổi, tất cả đều được ướp lạnh để xua tan cái nóng oi ả. Các bác tài khát thì tự rót nước, đói thì ăn miếng trái cây và lúc đi thậm chí có thể xin thêm đá lạnh để mang theo uống dọc đường.

Tài xế Thành, 49 tuổi, đã làm nghề hơn 7 năm, chia sẻ rằng có lần chờ hơn 30 phút nhưng được uống nước mát, ăn trái cây thì thấy lòng dịu hẳn đi. Ông còn mong có thêm nhiều quán như vậy.

Không dừng lại ở đó, quán còn có người trông xe nên các tài xế yên tâm ngồi chờ, không phải lo chiếc xe của mình giữa con hẻm chật chội.

Đông khách nhờ giá mềm và ưu đãi mỗi ngày

Sự đông đúc của quán không chỉ đến từ cách đối đãi với tài xế mà còn nhờ lượng đơn hàng đổ về liên tục từ ứng dụng. Quán bán cơm trưa văn phòng đã được khoảng 6 năm, các phần ăn có giá từ 30.000 đến 40.000 đồng và thường xuyên có ưu đãi mỗi ngày trên các ứng dụng giao đồ ăn. Với mức giá này, đây là lựa chọn dễ tiếp cận cho giới văn phòng, học sinh và sinh viên.

Cái giá của sự đông khách là thời gian chờ khá lâu vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, người đặt hàng qua ứng dụng ở đây dường như đã quen với điều đó và hiếm khi thúc giục.

Sự tử tế khởi nguồn từ những thấu cảm giản đơn

Chủ quán là chị Nguyễn Thị Thảo Vy. Chị kể rằng mình thấy các tài xế phải đứng chờ nhận đơn giữa thời tiết nắng nóng, mưa gió nên đồng cảm và quyết định mời họ nước uống, trái cây trong lúc chờ. Sau nhiều năm tiếp xúc, chị nhận thấy các tài xế cư xử rất tốt, tự giác xếp hàng và không giục giã, nhờ vậy nhân viên có thêm thời gian làm món cẩn thận hơn.

Hình ảnh những tài xế mồ hôi nhễ nhại vừa bấm điện thoại vừa ăn miếng trái cây trước cửa hàng đã trở thành một câu chuyện ấm lòng giữa lòng Sài Gòn. Ở một nơi mà mọi thứ đều được tính toán bằng chi phí và thời gian thì sự tử tế đôi khi chỉ bắt đầu từ một bình nước mát miễn phí và một đĩa trái cây cắt sẵn. Quán cơm trong con hẻm nhỏ không chỉ bán những phần ăn no bụng mà còn giữ chân người đến bằng một sự trân trọng giản dị dành cho những người vận chuyển thức ăn.

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