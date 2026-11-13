Chuyện ít biết phía sau bức thư Chủ tịch tỉnh Cao Bằng gửi nữ du khách

Chị Vũ Thị Mai chia sẻ sự bất ngờ khi nhận thư cảm ơn của Chủ tịch tỉnh Cao Bằng, đồng thời dự định trở lại nơi này vào tháng 12 để ghi hình lại cảnh đẹp còn bỏ lỡ.

Video của chị Vũ Thị Mai về Cao Bằng thu hút nhiều người quan tâm.

Chị Vũ Thị Mai, chủ tài khoản Facebook Vũ Mai, cho biết Cao Bằng là địa phương chị đã trở lại 3 lần. Trong những chuyến đi, chị dành thời gian khám phá cảnh quan, ghi lại những thước phim về thiên nhiên, con người rồi chia sẻ trên mạng xã hội.

Những video này nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, trong đó có nhiều người dân Cao Bằng. Không ít người liên tục gắn thẻ, nhắn tin đề nghị chị trở lại khám phá những địa điểm còn hoang sơ, ít được biết đến.

Chính sự yêu mến và những lời gợi ý đó là một trong những lý do khiến chị Mai quyết định trở lại Cao Bằng trong chuyến đi vừa qua.

Tuy nhiên, điều khiến nữ du khách bất ngờ hơn cả là sau chuyến đi, chị nhận được bức thư cảm ơn có chữ ký của ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Thư cảm ơn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng gửi chị Vũ Thị Mai.

Trong thư, ông Hòa bày tỏ niềm vui khi được xem những thước phim chị Mai ghi lại cảnh sắc Cao Bằng trên tài khoản Facebook Vũ Mai. Theo ông, nhiều cảnh đẹp vốn quen thuộc với người dân địa phương nhưng qua góc máy của nữ du khách lại trở nên đặc biệt, có thể khơi gợi mong muốn khám phá vùng đất này của nhiều người.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong chị Mai tiếp tục chia sẻ những hình ảnh, trải nghiệm của mình để ngày càng có thêm du khách biết đến Cao Bằng. Đồng thời, ông cho biết sẽ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên hệ, trước hết để cảm ơn và trao đổi về việc xin phép sử dụng một số hình ảnh, thước phim của chị trong hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch địa phương.

Đặc biệt, cuối thư, ông Hòa gửi lời mời nữ du khách trở lại Cao Bằng, khám phá những nơi chưa kịp đến. Nếu có dịp, ông mong được gặp chị, cùng uống trà và lắng nghe những cảm nhận về cảnh đẹp, văn hóa cũng như những điều địa phương cần làm tốt hơn để du khách có trải nghiệm trọn vẹn.

Ban đầu không tin bức thư là thật

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, chị Vũ Thị Mai cho biết, khi nhận được thông tin về bức thư, chị vẫn chưa tin đây là lời cảm ơn thực sự từ Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, một người chủ động nhắn tin cho chị qua Facebook, giới thiệu là cán bộ công tác tại tỉnh. Do những tin nhắn trước thường nằm trong mục spam, chị không chú ý. Sau khi người này gửi thông tin cá nhân, số điện thoại và một số giấy tờ để xác minh, chị mới bắt đầu nói chuyện.

Trong cuộc trò chuyện, người này thông báo Chủ tịch tỉnh muốn đích thân gửi thư cho chị. Khoảng 15 phút sau khi hỏi thông tin cá nhân, chị nhận được bức thư.

Hình ảnh đồi cỏ cháy trong clip do chị Vũ Thị Mai đăng trên Facebook cá nhân. (Ảnh: NVCC)

“Tôi vẫn chưa tin đó là thư thật. Ban đầu, tôi nghĩ có thể chỉ là một bản scan hoặc văn bản đánh máy thông thường. Đến sáng hôm sau, tôi đăng tải lên trang cá nhân để hỏi mọi người, bởi cũng không nghĩ có ai dám mạo danh đến cả Chủ tịch tỉnh”, chị Mai kể.

Bài đăng sau đó nhận được sự chú ý lớn. Chị liên tục nhận được cuộc gọi từ đại diện các sở, ngành, địa phương ở Cao Bằng và các cơ quan báo chí để xác minh. Khi nhiều người xác nhận đây thực sự là thư của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa, chị mới tin tưởng và đọc kỹ nội dung.

Điều khiến chị Mai ấn tượng là cách diễn đạt trong thư rất chân thành, gần gũi. Từ lời mở đầu “Chào bạn!” đến lời mời uống trà đều tạo cảm giác thân thiện, không có khoảng cách.

Nữ du khách cho biết bản thân không quá bất ngờ khi những video đăng tải được lan truyền rộng rãi, bởi trước đây nhiều nội dung của chị cũng từng nhận được sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, điều khiến chị vui hơn cả lần này là cách ứng xử của người đứng đầu tỉnh nhận được sự ghi nhận tích cực từ cộng đồng mạng.

“Tôi không vui vì bản thân được chú ý nhiều mà vui hơn khi thấy mọi người ghi nhận cách ứng xử của Chủ tịch tỉnh. Tôi cảm nhận được sự chân thành, tinh tế và gần gũi qua bức thư” , chị Mai chia sẻ.

Chị cũng cho biết, nếu lời mời được đưa ra dưới hình thức một buổi lễ trang trọng để trao bằng khen hay tuyên dương, có thể chị sẽ không tham gia. Ngược lại, lời mời uống trà giản dị trong thư khiến chị cảm thấy gần gũi và được tôn trọng.

Dự định trở lại Cao Bằng vào tháng 12

Theo chị Mai, đây là lần thứ ba chị đến Cao Bằng. Trước chuyến đi này, chị vừa khám phá Lạng Sơn. Nhận thấy cảnh quan ở hai địa phương có nhiều nét tương đồng, nhiều người đã liên tục đề nghị chị đến Cao Bằng để ghi hình, chia sẻ những cảnh đẹp của vùng đất này.

Trong chuyến đi gần nhất, chị dành thời gian khám phá khu vực Trùng Khánh và một số địa điểm có cảnh quan còn hoang sơ. Tuy nhiên, thời tiết chưa thực sự thuận lợi khiến nhiều dự định ghi hình chưa đạt kết quả như mong muốn.

Chị Mai cho biết vẫn còn hai địa điểm đặc biệt muốn quay lại. Đầu tiên là thác Bản Giốc, nơi chị chưa có điều kiện sử dụng flycam để ghi lại toàn cảnh. Tiếp đó là một hồ nước có cảnh sắc mùa lá đỏ, dự kiến đẹp nhất vào khoảng cuối tháng 12.

Ngoài ra, trong chuyến đi Trùng Khánh vừa qua, chị cũng chưa ghi lại được khoảnh khắc bình minh như mong muốn do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

“Chắc chắn tháng 12 tôi sẽ quay lại Cao Bằng. Không phải vì lời mời gặp Chủ tịch tỉnh mà bởi vẫn còn những địa điểm chưa khám phá được, những cảnh quay chưa thực hiện như mong muốn”, chị Mai chia sẻ.

Nữ du khách khẳng định quay phim, chụp ảnh và ghi lại những hình ảnh đẹp là mục đích chính trong mỗi chuyến đi. Chị không đặt nặng việc trở thành KOL, KOC hay quảng bá tour, tuyến du lịch.