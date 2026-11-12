Đúng chiều 8/11, Tân Sơn Nhất được cả thế giới theo dõi, ai cũng sợ chỉ được gặp một lần

Chiếc máy bay này xuất hiện chưa lâu thì các hội nhóm ngắm máy bay đã được một phen xôn xao và không ít người tiếc nuối rằng rất có thể đây là lần duy nhất họ có cơ hội gặp nó ở Việt Nam.

Nỗi tiếc nuối ấy thực sự có lý do vì lúc đó chiếc máy bay vẫn chưa bắt đầu chở khách mà chỉ đang trên đường từ nhà máy về nước. Nó vừa mới xuất xưởng ở Airbus Hamburg của Đức và nơi đến khoảng ngày 19 tháng 10 nó mới hoàn thành lớp sơn kỷ niệm 30 năm khi vẫn mang số đăng ký thử nghiệm D AVZT.

Từ Hamburg nó bắt đầu hành trình bay về Manila qua hai điểm dừng. Điểm đầu tiên là Muscat của Oman và điểm thứ hai chính là Tân Sơn Nhất nơi nó hạ cánh với số hiệu 5J4137. Đây cũng là lộ trình giao máy bay quen thuộc của hãng vì chiếc A321neo mang số hiệu RP C4146 khi giao vào năm 2024 cũng đã bay về Manila theo đúng đường này. Nghỉ khoảng 1 giờ đồng hồ thì nó lại cất cánh và chuyến ghé thăm chớp nhoáng chính thức kết thúc. Vì đây chỉ là chặng nghỉ giữa đường nên nhiều người đoán rằng sẽ khó có dịp gặp lại nó ở đây nhưng hãng thì chưa nói gì về chuyện này.

Ảnh: Lưu Ngọc Tuấn

Ý nghĩa đằng sau bức tranh sơn trên thân máy bay

Để hiểu vì sao hãng lại quyết định chọn chiếc máy bay này làm tấm toan cho bức tranh thì cần nói đôi nét về loại máy bay của nó. A321neo là phiên bản đời mới của dòng A321 do Airbus sản xuất. Chữ neo là viết tắt của New Engine Option mang nghĩa là có thêm lựa chọn động cơ mới giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Bản thử nghiệm đầu tiên bay lần đầu ngày 9 tháng 2 năm 2016 và đến cuối tháng 5 năm 2017 thì chiếc đầu tiên mới bắt đầu chở khách cho hãng Virgin America.

Ảnh: nils_planes26

Với Cebu Pacific thì đây là dòng máy bay đinh của đội bay. Hãng nhận chiếc A321neo đầu tiên vào tháng 1 năm 2019 trong đơn đặt hàng 32 chiếc dùng động cơ Pratt And Whitney. Cabin của hãng bố trí 236 ghế một hạng tức là nhiều hơn máy bay A320 khoảng 56 ghế và mang đến hơn 31 phần trăm sức chở trên cùng một lượt cất hạ cánh. Hãng cho biết loại máy bay này cũng vận hành êm hơn và tiết kiệm khoảng 20 phần trăm nhiên liệu. Niềm tin ấy lớn đến mức vào tháng 10 năm 2024 Cebu Pacific còn ký thỏa thuận mua thêm tới 152 chiếc A321neo với Airbus và Pratt And Whitney.

Ảnh: spottingatxfw

Trên thân chiếc máy bay đầy hứa hẹn ấy thì hãng đã ưu ái đặt một bộ áo rất đặc biệt. Cebu Pacific vẽ nó để nhân dịp tròn 30 năm hoạt động với nhân vật chính là Dreamer Girl biểu tượng cho ước mơ được đi và khám phá. Cô cũng đại diện cho hàng triệu hành khách đã đồng hành bay cùng hãng suốt ba thập kỷ trong đó có nhiều người lần đầu được đi máy bay nhờ giá vé rẻ. Bốn màu chủ đạo gồm xanh da trời cùng xanh biển và vàng nắng lẫn xanh lá nhiệt đới vốn là những màu nhận diện quen thuộc của hãng.

Bàn tay tài hoa của xưởng sáng tạo Happy Garaje

Người tạo nên bức tranh ấy là Happy Garaje vốn là một xưởng sáng tạo ở Cebu do vợ chồng Mark và Johanna Deutsch lập ra từ năm 2009. Họ khởi nghiệp trong một gara thật và từng góp mặt trong danh sách 200 họa sĩ minh họa hàng đầu thế giới của Luerzer Archive vào các năm 2009 đến 2012.

Để chuyển bức tranh lên thân máy bay thì bản thiết kế đã phải được chỉnh sửa hơn một năm cùng bộ phận kế hoạch đội bay và marketing của hãng cùng với sự tư vấn của Airbus. Cebu Pacific chọn nghệ sĩ trong nước vì muốn đưa nghệ thuật Philippines đi khắp khu vực trên một chiếc máy bay.

Ảnh: airliners.net

Giờ đây Dreamer Plane đã về tới Manila và theo cập nhật mới nhất thì chiếc máy bay này đã bắt đầu đi vào khai thác các chuyến bay nội địa từ thứ Tư ngày 11 tháng 11 với General Santos và Cebu là những điểm đến đầu tiên.

Bên trong cabin vẫn giữ nguyên như các A321neo khác của hãng và theo hãng thì máy bay sẽ bay các đường nội địa cùng khu vực tầm ngắn tùy theo nhu cầu. Cebu Pacific đã bay đến Việt Nam từ năm 2008 nên rất có khả năng một ngày nào đó nó sẽ lại quay lại Tân Sơn Nhất.

Thông tin trong bài viết được tham khảo từ Peoples Tonight cùng Rappler.



