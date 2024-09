Gần 12.000 học sinh Hà Tĩnh phải nghỉ học do mưa lũ

Ngày 20/9, ông Phan Quốc Thanh, Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, do mưa lớn, nguy cơ ngập lụt ở một số khu vực, hôm nay, 24/55 trường từ bậc mầm non đến trung học cơ sở tại huyện đã chủ động cho học sinh nghỉ học.

Cụ thể, 24 trường có gần 11.000 học sinh. Trong đó, bậc mầm non gần 4.000 em; tiểu học gần 4.500 em, THCS hơn 2.500 em.

Nhiều giáo viên ở Hà Tĩnh thu dọn tài sản để phòng tránh thiệt hại do mưa lũ.

Còn tại huyện Hương Sơn mưa to, nước sông Ngàn Phố đang lên nhanh khiến nhiều tuyến đường, cầu bị ngập cục bộ. Trong sáng nay, 3 trường gồm: Mầm non Sơn Lĩnh, Mầm non Sơn Kim 2 và Tiểu học Sơn Kim 2 , khoảng 1.000 học sinh phải nghỉ học.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn - Nguyễn Trường Giang cho biết, tại các trường khác, một số em vùng sâu, vùng xa, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét cũng được phụ huynh chủ động cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, một số phụ huynh trường khác lo ngại nước lũ gây chia cắt nên chủ động đến đón các con về sớm. Một số điểm trường nằm ở vị trí thấp, các giáo viên cũng đang thu dọn tài sản để phòng tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra.