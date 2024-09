7 cái hay của bữa tiệc âm nhạc có “1-0-2” vừa diễn ra tại trường Đại học Thăng Long

Không chỉ được biết đến là ngôi trường có môi trường đào tạo hiện đại và tiên phong đào tạo ứng dụng thực tiễn, trường Đại học Thăng Long cũng nổi tiếng với việc sinh viên năng động, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Chương trình nào do trường và sinh viên tổ chức cũng cực hoành tráng. Nếu vào mùa Noel, cả cõi mạng được dịp "sốt dẻo" với màn phun tuyết của trường, thì đến mùa nhập học, các chương trình chào đón tân sinh viên như đêm nhạc hội được quan tâm hơn cả. Năm nay, đêm nhạc hội Welcome Feast của trường Đại học Thăng Long đã diễn ra thành công vào tối ngày 18/09 và nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của đông đảo sinh viên. Hãy cùng khám phá xem sự kiện có gì "hot hit" nhé!

Những điều có "1-0-2" tại đêm nhạc hội chất như nước cất tại trường Đại học Thăng Long

1. Nằm trong loạt sự kiện "đỉnh chóp" khiến ai cũng mê tít

Đêm nhạc hội Welcome Feast nằm trong chuỗi sự kiện chào tân mang tên Thang Long Express kéo dài tận 14 ngày, với vô số hoạt động từ Ngày hội các câu lạc bộ Clubday: Sorting Ceremony, Trí tuệ Thăng Long: Chamber of Secrets, Sự kiện gây quỹ Miracle Station và kết lại hành trình bằng Đêm nhạc hội Welcome Feast. Sự kiện nào cũng được đầu tư công phu, sinh viên tham gia xong cũng đều tấm tắc khen sao mà "đỉnh chóp" đến thế!

2. Hệ thống âm thanh, ánh sáng vô cùng chất lượng

Dàn âm thanh, ánh sáng cùng sân khấu của Đêm nhạc hội Welcome Feast được đầu tư vô cùng công phu, chất lượng. Cũng phải thôi, đi xem nhạc hội mà âm thanh ánh sáng không ổn thì "tụt mood" lắm. Một phần trình diễn hay là có sự tổng hòa của âm thanh, ánh sáng mới có thể chạm đến trái tim khán giả. Riêng phần này, đêm nhạc hội Welcome Feast làm rất tốt.

Khoảnh khắc "biển flash" cực iconic tại Đêm nhạc hội Welcome Feast 2024.

3. Các tiết mục trình diễn chuyên nghiệp "rất thế giới"

Chương trình diễn ra với 24 tiết mục xuyên suốt được BTC gài gắm giúp khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những tiết mục biểu diễn trong đêm nhạc được chính những sinh viên của trường Đại học Thăng Long biên đạo và biểu diễn, từ các sinh viên Khoa Âm nhạc Ứng dụng đến các câu lạc bộ nghệ thuật như Thang Long Dance Club, Muzik Club hay các câu lạc bộ học thuật như tiếng Hàn, tiếng Trung, Yosakoi. Thoạt đầu nhìn không ai nghĩ đây là những tiết mục do chính sinh viên biên đạo và thực hiện vì quá chuyên nghiệp và cháy hết sức. Từ giọng ca nội lực đến các động tác đều tăm tắp, ai cũng tưởng mình đang xem những màn trình diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng cũng nên.

4. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham dự

Bên cạnh chuỗi tiết mục biểu diễn được biên đạo bởi chính các bạn sinh viên, chương trình còn có sự xuất hiện của "Anh trai say hi" Quân AP và "phù thủy tạo hit" Lyly. Nếu Quân AP khiến khán giả mê đắm với hoạt hit như: Bông Hoa Đẹp Nhất; You Are My Crush… thì LyLy cũng không hề kém cạnh khi trình diễn loạt các khúc quen thuộc đối với các bạn trẻ như: 24h; Sao Anh Chưa Về Nhà; Bởi Vì Là Khi Yêu… Ngoài ra, Ngô Lan Hương cũng góp giọng trong sự kiện cực đỉnh chóp này với ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ đang viral khắp cõi mạng.

Sự xuất hiện của 3 nghệ sĩ khách mời đình đám khiến Đêm nhạc hội Welcome Feast "cháy" càng thêm "cháy".

5. Hàng nghìn khán giả cùng nhau "đốt cháy" đêm nhạc hội

Góp phần thành công của chương trình phải kể đến sự có mặt của đông đảo khán giả. Theo ước tính, sự kiện có sự tham gia của 4 -5 nghìn người. Đến với Welcome Feast, khán giả được dịp cháy hết mình với sự kiện, tạo nên một không khí náo nhiệt. Dù là sinh viên Thăng Long hay không phải là sinh viên Thăng Long thì ai đến Welcome Feast 2024 cũng đều "ngất ngây" vì tiết mục nào cũng hay, cũng đỉnh hết sức.

Làm nên sự thành công của chương trình không thể không kể đến dàn khán giả cực nhiệt.

6. Luôn hướng về cộng đồng

Ngoài đêm nhạc hội, sự kiện gây quỹ Miracle Station cũng nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo thầy cô và sinh viên trong trường với mục đích chung tay vượt bão cùng đồng bào miền Bắc. Toàn bộ doanh thu từ hoạt động gây quỹ này đã được chuyển trực tiếp tới Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Tham gia vào hoạt động này, thầy cô và các bạn sinh viên Thăng Long đã gây quỹ bằng việc ủng hộ các vật phẩm lưu niệm trong Bộ sưu tập Thang Long University và ủng hộ bằng cách mua trà sữa Miracle Milk Tea tại trường. Không những thế, tất cả cán bộ giảng viên và nhân viên trong trường Đại học Thăng Long cũng cùng nhau trích 01 ngày lương để ủng hộ. Tính tổng lại, số tiền gây quỹ bán hàng là 141.651.876 đồng và số trích lương là 196.233.333 đồng. Với sự kiện Miracle Station, trường Đại học Thăng Long đã gây quỹ được tổng 337.885.209 đồng để hỗ trợ đồng bào phía Bắc đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Thông qua chuỗi sự kiện này, trường Đại học Thăng Long đã gây quỹ được tổng 337.885.209 đồng cho đồng bào phía Bắc đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

7. Dàn BTC cực kỳ chuyên nghiệp chính là sinh viên Thăng Long

Sau cùng và cũng là quan trọng nhất, để góp phần tạo nên thành công của Đêm nhạc hội Welcome Feast không thể không kể đến sự "góp công" của dàn BTC. Đáng nói hơn cả, BTC của chương trình chính là các bạn sinh viên trường Thăng Long. Cùng với sự cố vấn và hỗ trợ nhiệt tình từ nhà trường và thầy cô, các bạn đã làm việc không kể ngày đêm để tạo ra một không khí lễ hội đúng nghĩa. Sự thành công của Welcome Feast 2024 chính là minh chứng rõ nhất cho "lời đồn" sinh viên Thăng Long vừa năng động, tài năng và cực chuyên nghiệp.

Đêm nhạc hội Welcome Feast đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại. Đây là món quà chào mừng của trường dành tặng cho các bạn tân sinh viên, mong rằng các bạn sẽ gặt hái được thật nhiều thành công trong 4 năm học sắp tới dưới mái trường này.

Còn bạn, những "dư âm" đọng lại trong Đêm nhạc hội Welcome Feast 2024 là gì?