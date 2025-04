Gần 1,17 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025, tăng so với năm ngoái

Theo Cục Quản lý chất lượng Giáo dục (Bộ GD&ĐT), tính đến hết 17h hôm 28/4, gần 1,17 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025.

Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 (chương trình GDPT 2018) là hơn 1,1 triệu thí sinh (chiếm 96,33%).

Thí sinh tự do gần 43.000 em (chiếm 3,67%). Trong đó, thí sinh tự do chương trình GDPT 2018 hơn 16.000 em (chiếm 1,38%); thí sinh tự do chương trình GDPT 2006 gần 27.000 em (chiếm 2,29%).

Năm nay, thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 phải làm 4 bài thi, bắt buộc có Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ).

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm các môn thi chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11, 12 (50%) và điểm ưu tiên nếu có.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cụ thể như sau: