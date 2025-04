Hơn 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025

Trong số 1.031.163 thí sinh đã đăng ký dự thi, có 1.002.237 thí sinh lớp 12 thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, chiếm 97,19%.

Số thí sinh tự do đăng ký là 28.926 thí sinh, chiếm 2,81%. Trong đó có 12.405 thí sinh tự do thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (chiếm 1,2%) và 16.522 thí sinh tự do thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 (chiếm 1,6%).

Bộ GD&ĐT lưu ý, thời gian đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 21 đến hết 17h ngày 28/4.

Tính đến 17h ngày 24/4, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025. (Ảnh minh hoạ)

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong hai ngày 26-27/6. Trước đó, Bộ GD&ĐT dự kiến hơn 1,1 triệu học sinh sẽ thi tốt nghiệp. So với năm ngoái, số thí sinh tăng từ 1,06 lên trên 1,1 triệu, cao hơn khoảng 40.000 em (con số này là nhóm học sinh tốt nghiệp năm nay, chưa tính thí sinh tự do).

Nhóm thí sinh thi tốt nghiệp lần đầu theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 phải làm bốn bài thi, bắt buộc có Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, thí sinh chọn hai môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ).

Thí sinh thi theo chương trình cũ (chương trình 2006) sẽ làm bài Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, cùng một trong hai bài Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được công bố ngày 16/7.