Nữ diễn viên lấy "cậu ấm" gia thế khủng: Làm 1 việc liên quan đến con cái, 20 năm sau vẫn được ca ngợi

Cha In Pyo sinh ra ở Jongno-gu, Seoul (Hàn Quốc), trong một gia đình trâm anh thế phiệt. Anh là con trai thứ hai trong ba người con trai và một con gái của ông Cha Soo Woong, Chủ tịch công ty vận tải cảng biển Woosung, một trong những tập đoàn lớn bậc nhất tại Hàn Quốc những năm trước. Cha In Pyo nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim như Ước Mơ Vươn Tới 1 Ngôi Sao, Tình Yêu Hoàn Hảo…

Shin Ae Ra được biết đến với Bad Housewife, My Love, Ugly Alert, The Return of Superman... Cha In Pyo và Shin Ae Ra không chỉ nổi tiếng nhờ sự nghiệp diễn xuất thành công mà còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân 30 năm hạnh phúc cùng cách nuôi dạy con đầy khác biệt và nhân văn.

Họ có một con trai ruột sinh năm 1998, nhưng điều khiến công chúng đặc biệt kính trọng là việc cặp đôi quyết định nhận nuôi thêm hai bé gái vào năm 2005 và 2008 – trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc lúc bấy giờ vẫn còn nặng nề định kiến về việc nhận con nuôi, nhất là đối với những gia đình đã có con ruột.

Hành động của họ được xem là phá vỡ rào cản văn hóa và truyền cảm hứng mạnh mẽ. Không chỉ đơn thuần cưu mang những đứa trẻ kém may mắn, Cha In Pyo và Shin Ae Ra còn dùng chính hình ảnh và tiếng nói của mình để thay đổi nhận thức cộng đồng.

Họ công khai câu chuyện gia đình trên các phương tiện truyền thông, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đồng thời nhấn mạnh rằng tình yêu thương và sự đồng cảm mới là nền tảng lớn nhất để nuôi dưỡng một đứa trẻ, chứ không phải mối quan hệ huyết thống.

Sự lựa chọn đầy dũng cảm này đã góp phần mở ra những cuộc đối thoại mới trong xã hội Hàn Quốc về giá trị của gia đình và lòng nhân ái.

Cha In Pyo và Shin Ae Ra

Cách nuôi dạy con đặc biệt

Nữ diễn viên Shin Ae Ra từng tiết lộ 2 con gái nuôi Yeeun, Yejin từng bị bạn học ở trường chế nhạo vì không có cùng huyết thống với cô.

Khi biết chuyện, bà xã Cha In Pyo đã ra sức động viên, an ủi 2 con: "Cậu bạn của các con vẫn còn non dại, vô tri lắm. Cậu bé không hiểu được niềm hạnh phúc của bố mẹ khi nhận nuôi 2 con đâu".

Chưa hết, nữ diễn viên sinh năm 1969 còn tìm gặp riêng học sinh đã cười nhạo con mình và khuyên răn nhẹ nhàng: "Cô nghe nói cháu không biết gì về cách người lớn nhận con nuôi. Thế thì cháu cứ hỏi cô bất cứ lúc nào nhé. Rồi cô sẽ nói cho cháu biết chuyện nhận con nuôi tuyệt vời như thế nào". Trên các diễn đàn, netizen đã dành nhiều lời khen cho cách giải quyết của nữ diễn viên nổi tiếng.

Shin Ae Ra cho biết mình luôn nhắc nhở 2 con nuôi không được quên đi gốc rễ, cội nguồn: "Tôi luôn căn dặn Yeeun và Yejin rằng 'Các con có 2 người mẹ. Tuy mẹ ruột không nuôi nấng nhưng lại có công mang nặng đẻ đau để các con được sinh ra. Khi trưởng thành, 2 đứa có thể tìm lại bố mẹ ruột'. Thực ra tôi cũng muốn gặp bố mẹ ruột của Yeeun, Yejin để gửi lời cảm ơn vì họ đã đưa các con đến với thế giới này".

Khi con trai gặp khó khăn trong việc kết bạn và bị bắt nạt tại trường, hai vợ chồng đã quyết định cho con học tại nhà (homeschooling). Mỗi sáng, con học từ 9h đến 12h. Một lần mỗi tuần, bé được học làm nông tại nhà bà và cùng cha đi bơi, để bồi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần.

Xuất phát từ trải nghiệm đồng hành cùng con, họ còn thành lập một trung tâm giáo dục, với mục tiêu không chỉ dạy kiến thức mà còn nuôi dưỡng nhân cách, hướng trẻ em đến một tương lai tươi sáng hơn.

Khác với nhiều gia đình thượng lưu thường đặt nặng thành tích, Cha In Pyo và Shin Ae Ra chú trọng việc phát triển tư duy và gắn kết gia đình. Cả nhà cùng duy trì thói quen viết "Nhật ký biết ơn", khuyến khích con học tập để mở rộng thế giới quan thay vì chạy theo điểm số. Họ dạy con suy nghĩ độc lập, biết đặt câu hỏi và tìm câu trả lời, thay vì chỉ học thuộc lòng. Shin Ae Ra từng chia sẻ: Làm cha mẹ là đồng hành cùng con, chứ không phải kiểm soát con.

Nhờ nền tảng đó, con trai họ, Cha Jung Min, lớn lên với tinh thần lạc quan và nhân cách tốt đẹp.

Hiện tại, khi con cái trưởng thành, cặp sao dành nhiều thời gian cho nhau. Họ cùng đi du lịch, tham gia các show truyền hình, lập một kênh YouTube với tên Shin Aes's Life... để chia sẻ hành trình trải nghiệm cuộc sống, hôn nhân, quan điểm nuôi dạy con cái... Thông qua các video, khán giả cảm nhận được tình cảm hai ngôi sao dành cho nhau, khi họ thường xuyên có những cử chỉ yêu thương, quan tâm sâu sắc cho nửa kia. Cha In Pyo nói những trải nghiệm này đều là "kỷ niệm quý giá mà tiền không thể mua được".