Gần 1 thập kỷ, OST Chàng Trai Năm Ấy và câu chuyện thật đằng sau bộ phim lần nữa khiến khán giả thổn thức

Bằng giọng hát và cảm xúc chân thành, Top 30 Vote For Five chinh phục khán giả trong tập 5 - vòng Live Band với "đề bài" hát nhạc phim cùng ban nhạc. Như Là Mơ (Long Ruồi), Từ Đó (Mắt Biếc), Đôi Lời (100 Ngày Bên Em), Mong Ước Kỷ Niệm Xưa (Ước Hẹn Mùa Thu), Hạnh Phúc Mới (Chàng Trai Năm Ấy), Ngồi Hát Đỡ Buồn (Cô Gái Đến Từ Hôm Qua) - loạt nhạc phim đình đám được các tân binh viết thêm lyrics và rap mới, tạo nên màu sắc thú vị cho từng màn trình diễn.



Màn trình diễn nổi bật nhất trong tập 5 và nhận "cơn mưa" lời khen từ khán giả là Hạnh Phúc Mới của nhóm Infinity, gồm 5 tân binh Alex Dương (171), Czee (339), Apollni (177), Khun Lee (175), Kha (404). Nhạc phim Chàng Trai Năm Ấy - phim điện ảnh khuấy đảo phòng vé Việt năm nào một lần nữa chạm đến trái tim người nghe sau gần 1 thập kỷ bởi phần viết tiếp của các tân binh. Phim Chàng Trai Năm Ấy cũng được sản xuất bởi Wepro Entertainment - đơn vị sản xuất chương trình Vote For Five, đạo diễn Nguyễn Quang Huy, cùng dàn diễn viên nổi tiếng Sơn Tùng M-TP, Phạm Quỳnh Anh, Hứa Vĩ Văn, Hari Won, Ngô Kiến Huy…

Hạnh Phúc Mới – Infinity

Hạnh Phúc Mới trở nên đặc biệt hơn cả tại Vote For Five nhờ phần rap sáng tác bởi Apollni: "Có một câu chuyện nơi trần gian được rao mừng, khi ta mất đi thì người công chính sẽ được về với một nơi đầy phước hạnh, họ sẽ được sớm chữa lành cả thể xác và tâm hồn. Mình tin là như vậy. Anh tự hỏi, trên thiên đàng có đẹp như trong giấc mơ có thiên sứ cũng hòa ca trên trời rất thơ. Chắc rằng đôi mắt em được tái thiết và lành lặn, thấy ánh dương, chẳng còn cơn đau quặn. Bình an thay, hạnh phúc thay, mà nghe lời căn dặn: Sống một cuộc đời, tuyệt vời. Sứ mệnh hòa bình, đời đời…"

Apollni - Alex Dương - Czee

Mentor Isaac nhận định: "Những đoạn đọc giữa một bài ballad rất dễ bị sến nhưng khi em cất giọng đọc lên, nó dẫn mọi người đi vào bài hát phần sau sâu hơn rất nhiều. Em giống như người kể câu chuyện của bài hát này". Khán giả cũng để lại nhiều bình luận về phần rap nhẹ nhàng, đẹp đẽ tựa như một bài Kinh thánh đang được giảng về số phận của một con người khi mất đi.

Đồng thời, câu rap nhắc đến "đôi mắt được tái thiết và lành lặn" cũng gợi nhắc một cách tinh tế đến câu chuyện của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh - người truyền cảm hứng cho bộ phim Chàng Trai Năm Ấy. Đôi mắt gắn liền với cuộc đời Wanbi Tuấn Anh, là tựa đề ca khúc debut của anh, cũng là câu chuyện xúc động khi anh mất thị lực trước khi qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo.

Sau khi Apollni thể hiện phần rap, phần trình diễn Hạnh Phúc Mới còn bùng nổ và thăng hoa hơn nữa bởi màn hòa giọng của Alex Dương và Czee. Hạnh Phúc Mới đã đưa người nghe đi qua từng cung bậc cảm xúc, từ thủ thỉ, tâm tình như kể câu chuyện tình yêu đến phần rap và lyrics viết mới khơi gợi lại câu chuyện có thật "lấy nước mắt" khán giả.

Khán giả nổi da gà vì bản remake Hạnh Phúc Mới của tân binh Vote For Five

Bên cạnh Hạnh Phúc Mới, Ngồi Hát Đỡ Buồn của nhóm Joy cũng được yêu thích bởi sự nhập tâm từ diễn xuất đến ca hát của 5 tân binh Dablo (172), Yang TD (126), Gusty (124), OleeAnh (311), Quân Lee (173). 5 tân binh đã mang đến một "diện mạo mới" cho bản hit của mentor Trúc Nhân, biến Ngồi Hát Đỡ Buồn thành màn tâm sự "cực deep" giữa những cậu con trai, nơi họ cùng nhau trải lòng về tình cảm gia đình, anh em, bạn bè.

Ngồi Hát Đỡ Buồn – Joy

Mong Ước Kỷ Niệm Xưa - ca khúc được nhiều thế hệ khán giả thuộc nằm lòng là một trong những thử thách "khó nhằn" nhất tập 5 Vote For Five. Tuy nhiên, nhóm 12A với 5 tân binh Lý Chí An (402), Min Ji Ho (412), Cường Bạch (512), JiroH (149), San (515) khiến mentor Trúc Nhân phải gật gù công nhận "người trẻ sẽ làm mới được ca khúc này theo cách của người trẻ. Khi nghe tụi em hát, có khoảnh khắc anh thấy thanh xuân của mình trong đó".

Mong Ước Kỷ Niệm Xưa - 12A

Dù tỏa sáng ở màn trình diễn Mr Right trong tập 4 nhờ khả năng nhảy và không có được lợi thế này ở Mong Ước Kỷ Niệm Xưa, nhưng Cường Bạch không hề lu mờ nhờ trổ tài thổi kèn melodica. Còn JiroH khá nhạt nhòa trước đó lại "đốn tim" fan với màn tương tác đáng yêu cùng Cường Bạch khi trình diễn.

Cường Bạch - JiroH

Theo thông báo mới nhất từ nhà sản xuất thì tuần này, Vote For Five phải hoãn chiếu do toàn bộ ê-kíp hậu kỳ dựng phim bị nhiễm Covid-19 nên thành phẩm không đạt chất lượng. Tập 6 sẽ lên sóng vào thứ Năm ngày 8/9 lúc 19:00 trên FPT PLAY và 20:00 trên kênh Youtube Vote For Five.