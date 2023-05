Gác lại Retinol dễ gây kích ứng vì 2023 là lúc 5 hoạt chất khác lên ngôi: Lành tính hơn, lại được lòng các BTV làm đẹp lẫn bác sĩ da liễu

Sản phẩm chứa retinal được chuyên gia da liễu khuyên dùng có thể kể đến Peach and Lily Retinal For All Renewing Serum. "Em" này kết hợp giữa retinal với ectoin có nguồn gốc tự nhiên giúp làm mềm da, chống lại sự kích ứng và viêm nhiễm - thứ mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng retinoid mạnh. Các thành phần nuôi dưỡng như chiết xuất lá tía tô và lá tía tô, ceramides và axit hyaluronic cũng củng cố hàng rào bảo vệ da, phù hợp làn da nhạy cảm