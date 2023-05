Cùng diện váy cưới: Song Hye Kyo ưa truyền thống, Han So Hee mới mẻ

Vì tuổi đời còn trẻ, sự nghiệp diễn xuất của Han So Hee rõ là có phần khiêm tốn hơn hẳn so với đàn chị, và số lần cô nàng diện váy cưới lên phim cũng ít hơn. Tuy nhiên, Han So Hee đổi lại từng có thời gian làm người mẫu, nên cô nàng cũng có kha khá các photoshoot diện váy cưới trong quá khứ. Han So Hee từng có 1 bức ảnh thử váy cưới truyền thống siêu ngọt ngào và trẻ trung. Cô diện váy cưới dáng xòe với thân trên đính ren, đầu đội vương miện xinh như cô công chúa nhỏ