Váy cưới của vợ Lee Seung Gi: Bồng bềnh điệu đà, ghi điểm nhờ những khoảng hở tinh tế

Mẫu váy trễ vai tay bồng khác mà Lee Da In diện đến từ Muse by Berta. Khác với sự cầu kì và lộng lẫy bên trên, đây là 1 thiết kế thiên hướng nhẹ nhàng bay bổng với chất liệu vài sheer mềm mại. Cô dâu Lee Da In cũng để tóc tết lệch rất dịu dàng hợp với váy