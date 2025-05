G-Dragon hồi bé "bá đạo" thế này, bảo sao lớn lên thành "ông hoàng Kpop"!

Ngày nay, ai ai cũng biết đến G-Dragon là "ông hoàng Kpop". Tuy nhiên không phải đến tận khi ra mắt với BIGBANG, G-Dragon mới nổi tiếng. Ngay từ khi còn nhỏ, G-Dragon đã là 1 tên tuổi sáng chói. Nhìn bảng vàng thành tích của G-Dragon hồi nhỏ, không ngạc nhiên khi lớn lên anh lại trở thành ngôi sao quyền lực hàng đầu như vậy.

5 tuổi đã trở thành "Little Roo'ra" đình đám

G-Dragon bắt đầu bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ rất sớm. Cậu bé Kwon Ji Yong ngày ấy nhảy giỏi, hát hay và được cha mẹ tạo điều kiện đi thi mọi cuộc thi tài năng. Mới 5 tuổi, G-Dragon đã trở thành mảnh ghép của Little Roo'ra - phiên bản nhí của "nhóm nhạc quốc dân" ngày ấy là Roo'ra.

G-Dragon trong nhóm nhạc nhí Little Roo'ra...

... và chụp ảnh bên Roo'ra "xịn"

Little Roo'ra liên tục tham gia nhiều chương trình truyền hình, trở thành sao nhí sáng giá, đầy triển vọng tại làng giải trí. Tuy nhiên, đáng tiếc là sau khi phát hành album Giáng sinh, nhóm nhạc nhí đã bị công ty quản lý cắt hợp đồng. G-Dragon bị tổn thương đến mức từng thề với mẹ rằng "sẽ không bao giờ ca hát nữa".

G-Dragon cưng xỉu ngày bé

Tài năng của anh được bộc lộ từ rất sớm

Làm thực tập sinh tại 2 "đế chế giải trí"

Dù đã thề với mẹ, nhưng niềm đam mê âm nhạc vẫn cháy bỏng trong người "ông hoàng Kpop". Lên 8 tuổi, G-Dragon tham gia 1 cuộc thi nhảy do Lee Soo Man - chủ tịch SM Entertainment cầm cân nảy mực. Nhờ tài năng sáng chói, G-Dragon giành chiến thắng cuộc thi và được mời đến SM Entertainment làm thực tập sinh.

G-Dragon đã ở SM đến 5 năm, nhưng anh cảm thấy không phù hợp. Trưởng nhóm BIGBANG từng chia sẻ: "Em không tìm được những gì mình cần làm ở đó. Có lẽ em không hình dung ra được tương lai. Em nghĩ mình nên thử học rap".

Năm 9 tuổi, G-Dragon nhận ra niềm đam mê của mình là hip hop sau khi nghe ca khúc C.R.E.A.M của nhóm nhạc Wu Tang và trở thành rapper trẻ nhất Hàn Quốc khi mới chỉ 12 tuổi. Năm 2001, anh đã lần đầu tiên góp mặt trong một album hip-hop Hàn Quốc mang tên Flex, dưới sự đỡ đầu của nhóm hip-hop People's Crew.

G-Dragon ở SM 5 năm, trở thành rapper trẻ nhất Hàn Quốc

Năm 13 tuổi, G-Dragon đã tập sáng tác nhạc, lấy tên bài hát là My Age is 13. Nam idol được YG Entertainment nhanh chóng chiêu mộ. G-Dragon đã chuyển đến YG Enteratainment dù so với SM, YG là công ty nhỏ và nghèo khó hơn nhiều. Nhưng đây mới là môi trường phù hợp với anh. Anh lại bắt đầu từ con số 0, trải qua năm đầu tiên với công việc lau dọn phòng tập, chạy việc vặt cho các thực tập sinh khác. Anh nhanh chóng được thử sức với dòng nhạc rap, gặp những người bạn thực tập có chung chí hướng.

"Khi còn nhỏ, em là một đứa trẻ đầy nhiệt huyết. Em không quan tâm đến việc ra mắt, sự nổi tiếng hay bất cứ điều gì tương tự. Mục tiêu của cuộc đời em là liệu em có thể đi đâu đó và trở thànhngười có thể nói mình là ca sĩ hay không" - G-Dragon trải lòng trên chương trình Yoo Quiz On The Block.

G-Dragon đến YG như "cá về với nước"

Sự nghiệp sáng chói với BIGBANG

Phần còn lại đã trở thành lịch sử. Từ khi ra mắt vào năm 2006 dưới trướng YG Entertainment, G-Dragon đã nhanh chóng trở thành thủ lĩnh, rapper chính và là nhà sản xuất kiêm sáng tác chủ chốt của BIGBANG. Dưới sự dẫn dắt của anh, BIGBANG không chỉ là một nhóm nhạc thần tượng mà còn là một "cỗ máy âm nhạc" với những bản hit đình đám, mang tính tiên phong và định hình xu hướng.

Cùng BIGBANG, anh tạo ra hàng loạt bản hit toàn cầu như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang... Nhóm đạt vô số giải thưởng danh giá, lập kỷ lục bán album và doanh thu tour diễn, trở thành "ông Hoàng Kpop" và là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng nhất mọi thời đại.

Dù trải qua nhiều biến cố và giờ chỉ còn 3 người, nhưng đội hình BIGBANG 5 người mãi là "tượng đài thanh xuân" của cả 1 thế hệ

Song song với hoạt động nhóm, G-Dragon còn phát triển sự nghiệp solo đầy ấn tượng, chứng minh anh là một nghệ sĩ độc lập với tầm nhìn và cá tính không trộn lẫn. Album solo đầu tay Heartbreaker (2009) đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, phá vỡ nhiều kỷ lục và khẳng định khả năng solo của G-Dragon. Tiếp nối là Coup d'Etat (2013) với sự hợp tác của các nghệ sĩ quốc tế như Missy Elliott, Diplo, và Kwon Ji Yong (2017) mang đậm dấu ấn cá nhân và cảm xúc. Mới đây nhất, album Übermensch đã càn quét toàn cầu, chứng minh đẳng cấp không thể suy chuyển của G-Dragon.

Với vai trò solo, G-Dragon càng tự do thể hiện gu thời trang đỉnh cao của mình. Anh trở thành khách mời VIP của các tuần lễ thời trang danh giá, là "con cưng" của các thương hiệu xa xỉ như Chanel, và tạo ra những xu hướng thời trang riêng, ảnh hưởng đến giới trẻ toàn cầu. Sự nghiệp solo của G-Dragon không chỉ gói gọn trong âm nhạc và thời trang. Anh là một biểu tượng văn hóa, một người tiên phong và là nguồn cảm hứng cho vô số nghệ sĩ hậu bối, được mệnh danh là "thần tượng của các thần tượng".

G-Dragon xứng đáng là "thần tượng của thần tượng"