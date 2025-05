Gil Lê mê Xoài Non ra mặt, "đánh dấu chủ quyền" rõ rành rành thế này đây!

Một trong những cặp đôi nhận được sự quan tâm của cư dân mạng hiện nay chính là Gil Lê và Xoài Non. Hot girl sinh năm 2002 là người duy nhất được Gil Lê công khai mối quan hệ tình cảm với công chúng.

Trong suốt thời gian qua, cặp đôi này không ngần ngại đăng tải những hình ảnh hạnh phúc bên nhau trên mạng xã hội. Mới đây, Xoài Non tiếp tục khiến hội FA "khóc ròng" khi chia sẻ hàng loạt khoảnh khắc "tình bể bình". Mỹ nhân gen Z viết dòng chú thích: "Sống, yêu, biết ơn và trân trọng" và còn gắn thẻ tài khoản của Gil Lê.

Trong loạt hình được Xoài Non đăng tải, cư dân mạng soi ra chi tiết để lộ việc Gil Lê mê tít người yêu của mình. Cụ thể khi chụp hình chung, Gil Lê có hành động "đánh dấu chủ quyền" như ôm eo hoặc nắm tay với nửa kia. Dưới phần bình luận, không ít netizen đã để lại những lời khen dành cho cặp đôi này.

Hot girl Xoài Non chia sẻ hình ảnh tình cảm bên Gil Lê trên mạng xã hội

Gil Lê bị soi hành động "đánh dấu chủ quyền" ôm eo, nắm tay với mỹ nhân sinh năm 2002

Trong một lần livestream vào tháng 9/2024, Xoài Non đã từng nhắc về mong muốn về chung nhà với Gil Lê. Cô chia sẻ: "Mọi người còn nôn hơn tôi nữa. Anh ơi, anh nhớ mặc áo vest nhé, để em mặc bộ soa rê (Tạm dịch: áo cưới, trang phục cưới dành cho cô dâu). Hỏi ảnh cần tôi book make up giùm không. Có bà ơi, nhưng tôi thiếu chiếc nhẫn cưới". Khi đó, Xoài Non còn gọi Gil Lê là chú rể, vui vẻ nghĩ về đám cưới.

Xoài Non tiếp tục nhắc đến chuyện cưới hỏi trong một cuộc trò chuyện cuối tháng 3/2025. Theo đó, Xoài Non chủ động đọc những bình luận để giục Gil Lê "chốt đơn" mình vào cuối năm. Cô nũng nịu nhìn về phía Gil Lê nói: "Mọi người bảo là cuối năm sắp xếp cưới liền cho em. Mọi người bảo không cưới là có người hốt bé Xoài đó. Tui nói cho biết, tui cũng có giá lắm đó".

Trước những lời "thả thính" đáng yêu này, thay vì hưởng ứng hay hứa hẹn về ngày chung đôi thì Gil Lê được cho là có phản ứng khá phủ. Theo đó, Gil Lê đáp lại: "Nói trước bước không qua đó nha".

Gil Lê và Xoài Non cũng đã về ra mắt gia đình hai bên, thể hiện mối quan hệ thân thiết và nghiêm túc

Cư dân mạng đang rất mong chờ tin vui từ Xoài Non và Gil Lê trong thời gian tới

Gil Lê và Xoài Non bị bắt gặp "khóa môi" trên sân pickleball vào tháng 8/2024. Kể từ đó, cả hai ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau hơn. Tại sự kiện ra mắt Chị Đẹp mùa 2, Xoài Non đến ủng hộ Gil Lê và được chính Gil Lê giới thiệu là "người yêu" với các đàn chị.

Không những vậy, suốt hành trình Gil Lê tham gia ghi hình, Xoài Non mang food truck để tiếp sức người yêu. Trước đó, cả hai cũng từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ ở trường quay. Kể từ khi ngầm thừa nhận quan hệ vào tháng 10/2024, Gil Lê và Xoài Non đã đồng hành cùng nhau trong cả công việc và cuộc sống.

Xoài Non và Gil Lê là một trong số những cặp đôi nhận được sự yêu thích từ cộng đồng mạng