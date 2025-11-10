Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão số 14 Fung Wong ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 14 Fung Wong lúc 4 giờ ngày 10-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia,

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo trong 24 tới, tức 4 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão số 14 Fung Wong ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm có vĩ tuyến từ 15,0 độ Vĩ Bắc đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Bão số 14 Fung Wong có ảnh hưởng đến nước ta?

Tới 4 giờ ngày 12-11, bão đổi sang hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm có vĩ tuyến từ 17,5 độ Vĩ Bắc đến 23,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

4 giờ ngày 13-11, bão trên vùng ven biển phía Đông Bắc khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc). Bão suy yếu dần, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm ở phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão bão số 14 Fung Wong, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16. Sóng biển cao 5,0-8,0m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m.

Biển động dữ dội. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Như vậy, từ đầu năm, Biển Đông đã xuất hiện 14 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới. Trong đó, nhiều cơn bão đã gây thiệt hại nặng nề đối với miền Bắc và miền Trung. Gần nhất cơn bão số 13 đã khiến 6 người chết, 2.365 nhà bị sập; 57.498 nhà bị hư hỏng, tốc mái...

Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới 7.805,85 tỉ đồng, trong đó Quảng Ngãi 306 tỉ đồng; Đắk Lắk: 2.287 tỉ đồng; Gia Lai: 5.209 tỉ đồng; Lâm Đồng 3,2 tỉ đồng.