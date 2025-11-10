Mưa dông lớn, cây đổ la liệt đè bẹp xe máy ở TPHCM

Hương Chi, Theo tienphong.vn 07:20 10/11/2025
Cơn mưa lớn kèm dông lốc từ chiều muộn đến tối tại TPHCM khiến nhiều cây cổ thụ trên đường ngã đổ. Một chiếc xe máy bị cây đè bẹp, may mắn không gây thiệt hại về người.

Mưa dông lớn, cây đổ la liệt đè bẹp xe máy ở TPHCM- Ảnh 1.

Mưa dông lớn, cây đổ la liệt đè bẹp xe máy ở TPHCM- Ảnh 2.

Tối 9/11, lực lượng chức năng TPHCM﻿ phối hợp các xã, phường hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Mưa dông lớn, cây đổ la liệt đè bẹp xe máy ở TPHCM- Ảnh 3.

Chiếc xe máy bị cây xanh﻿ ngã đổ, đè bẹp

Mưa dông lớn, cây đổ la liệt đè bẹp xe máy ở TPHCM- Ảnh 4.

Cơn mưa lớn kèm dông lốc kéo dài từ chiều muộn đến tối gây thiệt hại về tài sản của người dân. Gió lớn thổi bay nhiều bảng hiệu quảng cáo, mái tôn của cơ sở kinh doanh và nhà dân.

Mưa dông lớn, cây đổ la liệt đè bẹp xe máy ở TPHCM- Ảnh 5.

Mưa trên diện rộng, trong đó khu vực phía Bắc TPHCM xuất hiện mưa﻿ và gió giật mạnh. Khu vực xã Phú Giáo nhiều cây cổ thủ bên đường ngã đổ, nằm chắn giữa đường. Một chiếc xe máy bị cây ngã, đè bẹp, may mắn không ai bị thương.

Mưa dông lớn, cây đổ la liệt đè bẹp xe máy ở TPHCM- Ảnh 6.

Tại khu vực xã Phú Giáo, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố do thiên tai

Mưa dông lớn, cây đổ la liệt đè bẹp xe máy ở TPHCM- Ảnh 7.

Mưa dông lớn, cây đổ la liệt đè bẹp xe máy ở TPHCM- Ảnh 8.

Đến 21h tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực thu dọn cây xanh ngã đổ, điều tiết giao thông, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người dân.

