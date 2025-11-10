CSGT Gia Lai kịp thời hỗ trợ dẫn đường đưa thai phụ bị vỡ ối đi cấp cứu

Khoảng 18h50 tối 9/11, Tổ tuần tra kiểm soát số 5 của Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) do Thiếu tá Đoàn Mai Tân - Cán bộ làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1 (trước Trạm CSGT Tuy Phước).

Lúc này, có một xe ô tô con dừng lại và người trên xe gấp gáp đề nghị Tổ công tác hỗ trợ dẫn đường đưa 1 thai phụ bị vỡ ối đến bệnh viện để cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin, để đảm bảo an toàn cho thai phụ và em bé, Thiếu tá Trần Văn Đến đã báo cáo lãnh đạo và nhanh chóng cho xe ô tô đặc chủng phát tín hiệu còi, đèn ưu tiên dẫn đường đưa thai phụ đến cấp cứu tại Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Đặc biệt, thời điểm nêu trên là giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện trên đường đông đúc, tuyến Quốc lộ 1 còn mất điện do ảnh hưởng của cơn bão số 13, việc di chuyển khó khăn. Hơn nữa, tài xế từ nơi xa đến không thông thuộc đường xá, nên việc đưa thai phụ đi cấp cứu gặp trở ngại.

Tuy nhiên, nhờ được Tổ công tác hỗ trợ dẫn đường, thai phụ đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Qua trao đổi thông tin, được biết thai phụ là chị Trần Thị Mỹ N. (SN 1993, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai), đến ngày sinh nở nhưng bị vỡ ối.

Chị N. được CSGT hỗ trợ mở đường đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Tại bệnh viện, chị N. được các y bác sĩ kịp thời tiếp nhận, tiến hành hỗ trợ sinh nở. Xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời, anh Vũ Hoàng Thanh (SN 1987, chồng chị N.) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng CSGT Tuy Phước.