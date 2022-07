FOR7 chính thức debut bằng "Yêu thật lòng vẫn sai" sau 3 năm thành lập

FOR7 được biết đến là nhóm nhạc sở hữu 5 thành viên điển trai, tài năng. Được tuyển chọn và thành lập từ năm 2019, sau 3 năm rèn luyện, dù chưa chính thức debut song band nhạc đã có được nhiều thành tích đáng tự hào. Cụ thể, nhóm từng trình làng một số sản phẩm âm nhạc như Anh đứng đây từ chiều, Em không hư anh không yêu…với lượt xem "khủng" trên YouTube. Bên cạnh đó, các chàng trai còn có cơ hội tham gia biểu diễn ở một số sự kiện, trong đó có Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 và tạo nên những dấu ấn khó quên trong lòng người xem.

Đối với FOR7, những thành công bước đầu đó là tiền đề để nhóm vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn chuẩn bị cho màn debut hoành tráng. Theo tiết lộ, nhóm sẽ chính thức trình làng dự án âm nhạc mới mang tên Yêu thật lòng vẫn sai. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiệu, được "đo ni đóng giày" cho nhóm theo phong cách Pop, Rap kết hợp Hiphop. Việc kết hợp nhiều thể loại khác nhau sẽ tạo điều kiện để Lohan, V.O, Ryan, Gizo và Dece có thể bộc lộ những năng khiếu riêng của bản thân trong sản phẩm đầu tay này.

Chia sẻ về lần hợp tác này với FOR7, Đỗ Hiếu cho biết khi được ngỏ ý từ phía công ty, anh đã dành thời gian tiếp xúc, lắng nghe những định hướng của các thành viên để có thể viết một bài hát thật sự phù. Ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên, nhạc sĩ ấn tượng với 5 chàng trai không chỉ bởi ngoại hình mà còn bởi chất giọng, kỹ năng thanh nhạc tốt sau thời gian nỗ lực trau dồi. Vì thế, anh quyết định kết hợp nhiều thể loại khác nhau trong cùng một ca khúc để vừa khai thác hết thế mạnh của các thành viên, vừa là thách thức đòi hỏi các ca sĩ trẻ phải vượt qua để vững vàng hơn với nghề.

"Yêu thật lòng vẫn sai là ca khúc buồn, viết về những chàng trai khi phải đối diện với những chuyện tình không thành. Có thể khi nghe tên bài hát, nhiều người nghĩ rằng đây sẽ là ca khúc ballad buồn, ủ rũ song Đỗ Hiếu muốn có sự bứt phá cho FOR7 trong thể loại âm nhạc, giúp các thành viên được bộc lộ cá tính nhiều hơn. Từ đó, các chàng trai sẽ cùng truyền tải thông điệp tích cực, mạnh mẽ bước qua những sóng gió trong chuyện tình cảm để chào đón những hạnh phúc xứng đáng hơn".

Ngay từ khi tên sản phẩm debut được hé lộ, FOR7 đã khiến người hâm mộ được phen đứng ngồi không yên. Bởi trong suốt 3 năm qua, khi nhắc đến nhóm, khán giả thường nhớ đến những chàng trai sở hữu visual cực đỉnh và tài năng. Do đó, không ít người người tò mò liệu rằng trai đẹp thất tình sẽ như thế nào?

Chia sẻ về thắc mắc này, đại diện nhóm cho biết: "Tất nhiên với một sản phẩm debut, ai cũng muốn sẽ mang đến điều độc đáo, mới lạ cho người xem. Và FOR7 cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, Yêu thật lòng vẫn sai còn là sản phẩm tâm huyết của các thành viên sau 3 năm học tập, rèn luyện. Do đó, chúng tôi mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho khán giả, những người luôn theo sát, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình vừa qua". Đồng thời, FOR7 khẳng định Yêu thật lòng vẫn sai cũng là dự án đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc, hết mình của 5 thành viên sau thời gian dài cọ xát thực tế.

Cũng trong dịp này, FOR7 cũng không quên hé lộ vai trò của từng thành viên. Cụ thể, Lohan và V.O sẽ đảm nhận vai trò visual, voice của nhóm. Trong khi đó, Ryan sẽ là voice, dance. Cũng với vai trò đó, Gizo (Đỗ Phong), chàng trai từng gây ấn tượng trong chương trình "Quý ông hoàn mỹ" sẽ còn đảm nhận phần rap trong các ca khúc của nhóm. Và DECE được xem là chàng trai đa năng khi cùng lúc thực hiện các vai trò Voice, Dance, Rap, Compos.

"Mỗi chàng trai là một màu sắc, một năng khiếu khác nhau. Và điều đó sẽ được thể hiện một cách rõ nét trong Yêu thật lòng vẫn sai. Nhiều người thường nghĩ rằng khi đứng cùng sân khấu, các chàng trai sẽ cố tình làm mình nổi bật hơn. Song đối với chúng tôi, là một tập thể, điều chúng tôi quan tâm nhất là làm sao mang đến những màn trình diễn tốt nhất cho khán giả. Việc phân chia từng vai trò dựa trên thế mạnh của mỗi người sẽ giúp chúng tôi "san sẻ" và thấu hiểu hơn những nhiệm vụ của nhau", Lohan - đại diện nhóm chia sẻ.

Giải thích về lý do phải mất tới 3 năm mới chính thức ra mắt khán giả, FOR7 thừa nhận một phần là do dịch bệnh, phần còn lại là do định hướng công ty cũng như nguyện vọng của các thành viên. "Chúng tôi ai cũng muốn chọn con đường chậm mà chắc. Giữa thị trường có rất nhiều nhóm nhạc hiện nay thì việc chuẩn bị kỹ lưỡng là điều cần thiết. Chúng tôi không muốn khán giả nhớ đến hay yêu mến mình chỉ vì ngoại hình mà thay vào đó, cả 5 thành viên đều kỳ vọng sẽ mang lại một màu sắc riêng biệt và được công nhận bằng tài năng", nhóm thẳng thắn.

Nói thêm về định hướng trong thời gian tới, FOR7 khẳng định việc sở hữu dàn thành viên có ngoại hình bắt mắt là một thế mạnh, giúp nhóm dễ dàng được quan tâm hơn. Song các chàng trai quan niệm điều níu giữ khán giả ở lại chính là giọng hát. Do đó, họ liên tục tập luyện, ngày càng hoàn thiện hơn trước thềm ra mắt. "Sau 3 năm, đây là lúc chúng tôi chứng tỏ và đáp lại tình cảm của mọi người", nhóm khẳng định.

https://kenh14.vn/for7-chinh-thuc-debut-bang-yeu-that-long-van-sai-sau-3-nam-thanh-lap-2022070616475653.chn