Flora thoát hẳn Đầu Xuân Tươi Sáng, bùng nổ “bá khí” tại fashion week

Nhan sắc lẫn khí chất của Tôn Thiên tại Paris Fashion Week đúng là không đùa được.

Sau khi "bạo đỏ" với bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng, Tôn Thiên mới đây lại tiếp tục khiến người hâm mộ ấn tượng với loạt tạo hình tại Paris Fashion Week 2026 khi tham dự show của Celine. Không cần lên đồ quá cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn cực "bá khí" với những outfit vừa phóng khoáng, cá tính và sắc sảo. Có thể thấy rõ sự thay đổi trong phong cách của Tôn Thiên qua loạt hoạt động tại Paris lần này.

Tôn Thiên xinh đẹp, cuốn hút tại Paris. (Nguồn: TikTok)

Outfit đầu tiên khi chính thức xuất hiện tại Paris đã gây bùng nổ MXH khi Tôn Thiên diện sơ mi lụa sáng màu, phối cùng quần nâu dáng rộng. Thay vì mặc kín đáo và chỉn chu, cô để phần cổ áo mở sâu lộ bra bên trong, tay áo buông lơi, tạo cảm giác khá tự nhiên và có chút bất cần.

Nguồn: Instagram

Những sợi dây chuyền mảnh cùng khuyên tai tròn trở thành điểm nhấn vừa đủ, trong khi mái tóc dài buông qua vai càng tăng thêm vẻ nữ tính. Điểm khiến bộ đồ này ghi điểm không nằm ở thiết kế quá đặc biệt mà chính là cách Tôn Thiên mặc nó, cảm giác vô cùng thoải mái, tự nhiên khiến tổng thể mang cảm giác rất “cool”.

Chỉ với chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần ống rộng màu tối đơn giản đã khiến MXH bùng nổ. (Nguồn: Instagram)

Được biết, chiếc áo và quần đến từ thương hiệu 麦檬 (Mai Meng), đi cùng là loạt phụ kiện Celine, trong đó đáng chú ý có túi xách Celine khoảng 105 triệu đồng và một thiết kế áo/bikini họa tiết của nhà mốt.

Tới hôm sau, Tôn Thiên chuyển sang gam nâu chocolate với áo khoác, áo dệt kim và quần ống rộng. Cách phối gần như đồng màu giúp tổng thể trông liền mạch nhưng không hề nhàm chán nhờ sự khác biệt về chất liệu. Chiếc áo khoác được để mở, bên trong là áo dệt kim, kết hợp cùng thắt lưng tạo điểm nhấn ở eo. Quần ống rộng giúp outfit giữ được vẻ thoải mái, trong khi phom dáng tổng thể vẫn rất gọn gàng. Nếu bộ đầu tiên là sự phóng khoáng thì outfit này lại ghi điểm bằng vẻ điềm tĩnh, mạnh mẽ và vẫn vô cùng cá tính.

Điểm đắt giá nhất của outfit có lẽ nằm ở đôi chân dài 111 cm của Tôn Thiên. Sở hữu tỷ lệ chân chiếm tới 65% cơ thể, cô nàng dễ dàng biến chiếc quần tưởng chừng đơn giản trở nên tôn dáng và sang chảnh hơn hẳn khi diện lên người.

Outfit chỉ có một màu nâu nhưng không hề nhàm chán bởi cách phối đồ thông minh của cô nàng. (Nguồn: Weibo)

Tôn Thiên còn mang đến vẻ trẻ trung, phóng khoáng khi kết hợp áo khoác ngắn màu kem với quần jeans xanh bạc ống rộng. Chiếc áo cổ tròn có bề mặt nổi nhẹ, điểm xuyết hàng cúc ánh kim và hai túi phía trước, tạo nét thanh lịch. Trong khi đó, phom jeans rộng cùng hiệu ứng bạc màu lại khiến tổng thể thoải mái, có chút bụi bặm. Độ tương phản giữa hai món đồ giúp outfit vừa chỉn chu vừa giữ được tinh thần dạo phố.

Cách xử lý tỷ lệ cũng rất hợp lý với áo ngắn để lộ một phần lớp áo nâu họa tiết bên trong, còn thắt lưng đen xác định rõ đường eo. Quần dài phủ gần hết giày, chỉ để lộ phần mũi boots đen nhọn, tạo cảm giác đôi chân kéo dài hơn và bổ sung nét sắc sảo cho bản phối.

Tôn Thiên mặc đơn giản những vẫn cuốn hút vô cùng. (Nguồn: Weibo)

Đến show Celine, Tôn Thiên tiếp tục chọn sắc đen làm chủ đạo nhưng chuyển sang hình ảnh mềm mại, nữ tính hơn. Nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng diện áo len đen ôm nhẹ, cổ kín, phối cùng quần cạp cao phom rộng. Phần quần được tạo điểm nhấn bằng những đường xếp ly tinh tế và chi tiết thắt nơ ở hông, vừa duyên dáng vừa giúp vòng eo của nữ diễn viên nổi bật hơn.

Mỹ nhân Cbiz hoàn toàn không bị "dìm" bởi ống kính của hung thần Getty Images. (Nguồn: Getty Images)

Về phụ kiện, mỹ nhân sinh năm 1997 lựa chọn đôi khuyên tai ngọc trai nổi bật, mang đến nét sang trọng nhưng không phô trương. Mái tóc dài được duỗi thẳng, rẽ ngôi lệch cùng lối makeup nhẹ nhàng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của mỹ nhân Cbiz.

Đặc biệt, chiếc túi đeo vai màu tím trầm được sử dụng như điểm nhấn màu sắc trên nền outfit đen, giúp tổng thể không bị quá lạnh. Cách phối phụ kiện khá tiết chế nhưng hiệu quả cùng chiếc túi màu sáng màu tạo một khoảng màu vừa đủ cho set đồ đơn sắc, đơn giản nhưng không hề nhạt nhẽo.

Chiếc túi Celine màu tím trở thành điểm nhấn màu sắc duy nhất, giúp tổng thể outfit đen thêm nổi bật và cuốn hút. (Nguồn: Instagram)

Sở hữu nhan sắc nổi bật, vóc dáng cân đối cùng chiều cao lý tưởng, Tôn Thiên rõ ràng có nhiều lợi thế để thử sức với những hình ảnh thời trang đa dạng. Quan trọng hơn, nữ diễn viên đang cho thấy khả năng “cân đồ” ngày càng ấn tượng khi không bị giới hạn bởi một phong cách cố định, từ phóng khoáng, cá tính đến nữ tính, thanh lịch. Với những gì đã thể hiện tại Paris Fashion Week lần này, hành trình thời trang của Tôn Thiên được kỳ vọng sẽ còn có nhiều bước tiến đáng chú ý trong thời gian tới.