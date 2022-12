Fan Taylor Swift bức xúc tố ekip Adele "đụng chạm" thần tượng trước thềm Grammy

Grammy 2023 sắp đến, Adele và album 30 là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho các hạng mục quan trọng. Trước thềm lễ trao giải, truyền thông thế giới tập trung trở lại với âm nhạc của Adele. Sáng 22/12, fan Taylor Swift khắp thế giới bất ngờ "tố" ekip Adele đụng chạm thần tượng với bài viết trên Billboard.

Cụ thể, bài viết miêu tả về album 30 của Adele được Billboard đăng tải có đoạn nói về thể loại và dòng nhạc. Đại ý của Billboard như sau: "Không như Swift, (phải chuyển 3 dòng nhạc), Adele có thể làm được điều đó (đạt Grammy) với 3 album liên tiếp". Sự so sánh này khiến fan Taylor Swift vô cùng bức xúc. Nhiều người tỏ ra vô cùng thất vọng với ekip của Adele - vốn nổi tiếng trước đến nay vô cùng thân thiện. Nhiều người tức giận và cho rằng: "Có thể tâng bốc bản thân sao cũng được nhưng đừng chọn cách dìm người khác để nâng mình lên thế này".

Bài viết quảng bá đang gây tranh cãi dữ dội.

Được biết, bài viết mô tả sản phẩm được đăng trên Billboard gần đây là do ekip nghệ sĩ chuẩn bị và kiểm duyệt, với mục đích để vận động cho album của nghệ sĩ tại Grammy 2023 sắp đến. Do đó, fan Taylor cho rằng trách nhiệm hoàn toàn thuộc về ekip Adele. FC cô nàng "Rắn chúa" tại Việt Nam đã đăng đàn chỉ trích nội dung này và cho rằng Adele cũng khó thoát khỏi liên can.

Nếu Adele có album 30 cùng hit Easy On Me là một đối thủ cực kì nặng kí khi mang về tổng cộng 7 đề cử, bao gồm ¾ Big Four thì Taylor Swift dù có Red (Taylor’s Version) nổi bật lại “kém duyên” hơn với Grammy. Taylor chỉ có All Too Well (10 Minutes Version) (Taylor’s Version) xuất hiện ở hạng mục Big Four Song of The Year (Ca khúc của năm). Album Red một lần nữa không xuất hiện trong đề cử.

Taylor Swift và Adele từng vô cùng thân thiết với nhau.

Sự việc xảy ra đã tạo nên sự rạn nứt nghiêm trọng giữa fandom 2 nghệ sĩ hàng đầu thế giới, vốn vô cùng thân thiết trước đây. Adele thường xuyên bày tỏ công khai sự ngưỡng mộ Taylor Swift từ trên MXH đến các buổi phỏng vấn, con trai của cô cũng là một người hâm mộ thực thụ của Taylor. Trong khi đó Taylor Swift cũng dành nhiều lời có cánh đến Adele. Cả hai đã từng có một bức ảnh chụp chung tại hậu trường Reputation Stadium Tour tại London khiến cả Internet xôn xao. Người hâm mộ toàn cầu rất mong Adele sẽ lên tiếng để xóa tan hiềm khích, hiểu lầm này.