Fan nước ngoài chạy tán loạn khi gần hết concert của BLACKPINK vì một lý do!

Vừa qua, BLACKPINK đã hoàn thành show diễn concert BORN PINK thành công tại Riyadh - thủ đô của Ả Rập Xê Út. Đặc biệt mới đây, cộng đồng fan quốc tế đã đăng tải đoạn clip ghi lại giây phút hàng nghìn khán giả bất ngờ chạy tán loạn khi gần hết concert khiến nhiều người tò mò về lý do đằng sau.

Clip khán giả Ả Rập chạy vội trong concert BORN PINK của BLACKPINK

Khoảnh khắc hàng nghìn người chạy vội về khu vực sân khấu khiến cộng đồng mạng quốc tế tò mò

Theo đó trong đoạn clip, số đông khán giả trong concert BORN PINK đã sớm ra về vì tưởng chừng show diễn đã kết thúc. Thế nhưng, ngay khi tiếng nhạc nổi lên, tất cả đã cùng chạy nhanh về khu vực đứng của mình để có thể thưởng thức được những màn trình diễn cuối cùng. Dù đây là "cú lừa" được BLACKPINK sử dụng trong tất cả các show diễn BORN PINK nhưng nhiều khán giả vẫn không hề hay biết mà ra về khi các cô gái "giả vờ" chào tạm biệt ở phần gần cuối concert.

Trước đó nhiều khán giả đã ra về giữa chừng vì tưởng show diễn đã kết thúc

Tuy nhiên đây chỉ là "cú lừa" của BLACKPINK mà thôi

Trước đó trong nhiều show diễn BORN PINK, BLACKPINK cũng đã "hợp tác" để "lừa" người hâm mộ. Điển hình là giây phút "diễn sâu" của cô nàng Rosé khi không ngần ngại quỳ xuống sân khấu khi Jennie thông báo chỉ còn 2 ca khúc nữa sẽ kết thúc chương trình.

Tuy nhiên đây hoàn toàn chỉ là pha "tung hứng" đầy sự "lừa lọc" của BLACKPINK. Sau khoảng 15 phút chờ đợi, các cô gái nhà YG đã trở lại sân khấu và mang đến những tiết mục cuối cùng thật sự để khép lại đêm nhạc như As If It's Your Last, Stay hay BOOMBAYAH,...

Rosé từng "diễn sâu" khi Jennie thông báo chỉ còn 2 tiết mục sẽ hết concert