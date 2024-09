Mới đây trên MXH Threads, một chủ đề đang thu hút rất nhiều lượt thảo luận xoay quanh một trong những khuyết điểm lớn nhất của NSX Anh trai vượt ngàn chông gai.

Dù Anh trai vượt ngàn chông gai gần như được ủng hộ rất nhiều về các công tác truyền thông, xử lí khủng hoảng, cách tương tác với khán giả... nhưng có một điều khiến không ít “gai con” bức xúc: phía NSX đăng tải các clip cắt những màn trình diễn sau mỗi đêm công diễn quá chậm. Fan chỉ ra điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích, độ thảo luận và việc leo trending của các anh tài.

Cụ thể, netizen trình bày quan điểm: “Kinh qua hàng chục show sống còn từ Hàn sang Trung đến Nhật thì NSXH nó khùng hả mà up video performance lên sau gần 1 ngày vậy? Thời điểm thảo luận vàng của một show là 6 tiếng đầu kể từ khi bắt đầu, và thời điểm vàng để up video performance lên các nền tảng là 2 tiếng sau khi show kết thúc. Tính ra NSXH đáng lẽ phải up video vào lúc 0h00 (tròn 2 tiếng sau khi show kết thúc) chứ không phải từ 18h - 20h hôm sau đâu. Nhìn 4 cái performance sau 4-5 tiếng không lên được 20k view cọc ngang. Độc lạ show quốc nội.

Tưởng kéo dài lâu thế là có chỉnh sửa gì nhưng không, đoạn bị lỗi hình của Thuận nước đẩy thuyền còn giữ nguyên mà. Không biết mấy công trước nó up lúc nào nhưng mà cái cách nó up video lên tất cả các nền tảng MXH nó lỏ thời điểm thảo luận vàng của một show chỉ có 6 tiếng đầu show thôi ạ!!! Bảo sao công 3 đỉnh ác mà view của nhà nào cũng lỏ, không bài nào lên được 1 triệu view dù độ thảo luận cao??”.

Ghi nhận các đoạn clip cut từ vong solo của công diễn 4 được đăng tải rất trễ.

Ghi nhận sau phần mở đầu của công diễn 4 (lên sóng lúc 20h30 tối 31/8), phải đến khoảng chiều tối ngày hôm sau (1/9) thì 4 sân khấu solo của 4 anh tài Tuấn Hưng - Phan Đinh Tùng - S.T Sơn Thạch - Tiến Luật mới được đăng tải lên kênh YouTube của NSX. Sân khấu của S.T Sơn Thạch đang có lượt view cao nhất, rơi vào khoảng 152 nghìn view song cũng chưa lọt top trending.

Việc đăng tải các đoan clip cắt những màn trình diễn quá chậm sau khi chương trình kết thúc quả thật ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích, chỉ số chung. Tính đến thời điểm hiện tại, dù đã lên sóng đến công diễn 4 song chỉ duy nhất sân khấu Trống cơm của công diễn 1 mới vươn lên vị trí top 1 trending, ngoài ra các sân khấu khác đến từ những công diễn còn lại ngày càng có sự sụt giảm về việc lọt top trending, nếu có lọt cũng ở những vị trí trung bình cho đến thấp. Trong khi đó, ghi nhận ở show Anh trai khác là đối thủ của show Chông gai, họ gần như “công phá” top trending liên tục cũng như thi đua “soán ngôi” lẫn nhau cho vị trí top 1!

4 sân khấu solo của 4 anh tài Tuấn Hưng - Phan Đinh Tùng - S.T Sơn Thạch - Tiến Luật ở Công diễn 4.

Ekip Anh trai vượt ngàn chông gai vốn rất nổi tiếng bởi tinh thần lắng nghe, cầu thị ý kiến khán giả để có sửa đổi nhanh chóng. Hy vọng với lần này, họ cũng sẽ có sự khắc phục nhanh chóng như vậy!