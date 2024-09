Tối ngày 28/9, concert đầu tiên của show giải trí Anh trai say hi đã diễn ra với sự đổ bộ của 30 nghệ sĩ, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và giới truyền thông trong nước. Tuy nhiên trước và trong khi diễn ra chương trình, NSX đã nhận về rất nhiều “gạch đá", khiến 1 bộ phận fan của Captain không hài lòng.

Chuyện là, một bạn fan của chương trình đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình, cho rằng NSX concert đã có hành vi phân biệt đối xử Captain Boy. Cụ thể, dù xuất sắc lọt top 16 anh trai vào chung kết cuộc thi nhưng BTC lại sắp xếp nam rapper trình diễn ít tiết mục nhất. Quá đáng hơn, thời lượng lên sóng của ngôi sao trẻ cũng vô cùng ít ỏi bởi cameraman chỉ tập trung ghi hình khán giả khi tới lượt anh chàng cất giọng.

Fan Anh trai say hi bày tỏ sự bất bình và phẫn nộ trước cảnh hành xử kém duyên và cẩu thả của BTC concert

Ngoài ra, fanpage chính thức của show giải trí đình đám bị “bắt thóp" đăng tải loạt ảnh thảm đỏ của các anh trai ngoại trừ Captain. Động thái này đã châm ngòi làn sóng giận dữ của người hâm mộ trước sự bất công của đội ngũ BTC đối với nam nghệ sĩ. Phần bình luận của bài post hiện đang bị tấn công ồ ạt bởi vô số netizen nhằm đòi lại công bằng cho nam rapper gen Z. Có ý kiến cho rằng, đây là một hành vi bắt nạt nhằm cô lập và ngăn chặn mức độ phủ sóng của anh chàng.

Fanpage chính thức của show giải trí bị chỉ trích đăng thiếu ảnh Captain.

Liên tiếp các sự cố xảy đến với Captain khiến một bộ phận fan và team qua đường đặt ra nghi vấn NSX không coi trọng nam rapper dù anh chàng đã cống hiến rất nhiều chất xám, tham gia vào sáng tác và sản xuất nhiều ca khúc hit cho chương trình cũng như đã tiến vào đến Chung kết. Vậy nhưng tại concert “vinh danh" nghệ sĩ, thì anh chàng lại không được đối xử xứng đáng. Một bộ phận fan của Captain vô cùng bức xúc, đồng thời yêu cầu một lời xin lỗi chính thức từ phía NXS đối với nghệ sĩ. Có thể nói, trong đêm concert hoành tráng này, BTC vẫn còn để xảy ra nhiều tình huống cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp và non trẻ, chưa thể làm hài lòng hết các kỳ vọng của người hâm mộ.

Một số hình ảnh chất lượng thấp nhưng Captain lại nét "căng đét" qua ống kính cam thường của fan.

Ngay trước khi concert bắt đầu, NSX Anh Trai Say Hi cũng đã kịp thời bị “tế" khắp diễn đàn online vì để thiếu hẳn Công Dương trên poster concert. Nhưng BTC lại có một quyết định đi vào “lòng đất" - in riêng hình của Công Dương và dán đè lên một cách nham nhở và xuề xoà.

Chiếc poster concert "tội đồ" thiếu hụt mất hình ảnh của anh trai Công Dương ngay trước thềm khai mạc.

Không lâu sau đó, BTC đã kịp in ảnh của nam nghệ sĩ và dán thủ công lên trên tấm poster.

Những hành động sơ suất, cẩu thả này được đánh giá là không tôn trọng nghệ sĩ và sự ủng hộ của người hâm mộ. Không chỉ khiến cộng đồng mạng bất bình mà đội ngũ BTC show Anh Trai Say Hi còn gây tổn thương tới người nghệ sĩ và bộ phận fan của họ, đặc biệt đây lại là một dịp tụ họp ấm áp để tri ân và sẻ chia tình cảm giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.