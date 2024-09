Justin Bieber đã từng ẩn ý kêu cứu?

Đào bới lại quá khứ

Sau khi bê bối mua bán tình dục và lạm dụng trẻ vị thành niên của ông trùm hip hop Sean “Diddy” Comb nổ ra, cư dân mạng ngay lập tức “đào” lại quá khứ của Justin Bieber, bởi lẽ anh chàng đã được Diddy nâng đỡ trong khoảng thời gian vừa chập chững bước vào giới giải trí khi chỉ mới 14-15 tuổi.

Một đoạn video cũ của Diddy và Justin Bieber đã xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ ra trong đoạn video, chàng ca sĩ đang độ tuổi vị thành niên trông có vẻ không thoải mái khi đứng cạnh Diddy. Trước camera, Diddy cho biết: "Cậu ấy đang có 48 giờ với Diddy, nơi chúng tôi sẽ đi chơi và những gì chúng tôi đang làm thì không thể tiết lộ. Nhưng chắc chắn đó là ước mơ của mọi cậu bé 15 tuổi.”

Khi nói về vai trò của mình như một người cố vấn cho Justin, tương tự như mối quan hệ trước đây với Usher, Combs giải thích: “Tôi đã được giao quyền nuôi dưỡng cậu ấy. Cậu ấy đã ký hợp đồng với Usher và tôi đã có quyền giám hộ hợp pháp của Usher khi cậu ấy thực hiện album đầu tay. Tôi không có quyền giám hộ hợp pháp với cậu ấy (Bieber) nhưng trong bốn mươi tám giờ tới, cậu ấy sẽ ở với tôi và chúng tôi sẽ điên hết mình".

Justin Bieber tuổi 15 cùng Diddy. (Ảnh: Justin Bieber/ Youtube)

Cư dân mạng cũng đã lật tìm lại một đoạn phỏng vấn hoàng tử nhạc pop vào năm 2020 với Zane Lowe cho Apple Music. Anh đã rơi nước mắt khi nói về những trải nghiệm của một ngôi sao nhạc pop 15 tuổi: “Thật khó cho tôi khi ở trong ngành công nghiệp âm nhạc và còn quá trẻ, không biết phải đi về đâu. Mọi người luôn nói rằng họ yêu tôi, nhưng có thể quay lưng chỉ trong chốc lát. Vì vậy, thật khó khăn bởi tôi muốn em ấy biết rằng em ấy luôn luôn có thể dựa vào tôi".

Ngôi sao cho biết anh muốn bảo vệ cô ca sĩ trẻ Billie Eilish mới bắt đầu cuộc hành trình ở tuổi 18. “Tôi không muốn cô ấy phải trải qua bất cứ điều gì mà tôi đã trải qua. Tôi không mong điều đó xảy ra với bất kỳ ai".



Những lời kêu cứu đầy ẩn ý

Các MV ca nhạc cũ của giọng ca “Baby” cũng trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội. Điển hình như MV “Yummy” được ra mắt năm 2020. Thoạt nhìn, người ta tưởng đó chỉ đơn thuần là một buổi tiệc kỳ quặc, nhưng nhiều cư dân mạng đã chỉ ra nhiều chi tiết được cho là ẩn dụ về những “bữa tiệc trắng” thác loạn và điên cuồng của Diddy: dàn nhạc công toàn là trẻ em trong khi các khách mời là những người lớn tuổi hơn rất nhiều, những quả anh đào thối, những bộ đồ trắng,... MV kết thúc với hình ảnh Justin Bieber khi còn trẻ trên đĩa với tiêu đề “Yummy” dường như ngụ ý rằng anh đã trở thành thức ăn cho các khách dự tiệc.

Hình ảnh chiếc bánh gối giống như đang thè lưỡi và những quả anh đào thối đầy ẩn dụ trong MV “Yummy” (Ảnh: MV “Yummy”/ Youtube)

MV “Lonely” phát hành vào tháng 10/2020, cũng gây chú ý nhờ nội dung cảm xúc sâu sắc và hình ảnh thể hiện nỗi cô đơn của Justin Bieber khi còn là một cậu bé nổi tiếng. Trong MV, cậu bé nhân vật chính có ngoại hình giống Justin thời niên thiếu đã thể hiện nỗi cô độc và sự đau khổ khi phải đối mặt với sự nổi tiếng quá sớm.

Nội dung của "Lonely" phản ánh cảm giác đơn độc và áp lực mà Bieber đã phải trải qua trong những năm đầu sự nghiệp, gợi nhớ đến những tổn thương và cảm giác bị bỏ rơi mà anh đã trải qua thời thơ ấu. Khi vụ án của Sean Combs được công bố, nhiều người bắt đầu liên hệ nội dung của “Lonely” với các cáo buộc chống lại Diddy, nghi ngờ rằng Bieber có thể đã trải qua những trải nghiệm tương tự.



Ngoài “Yummy” và “Lonely”, MV “Where Are Ü Now” do Justin Bieber hợp tác với Skrillex và Diplo cũng được đem ra phân tích. Những người hâm mộ đã tua chậm MV và phát hiện những bộ phận nhạy cảm của nam giới xuất hiện cùng với Justin Bieber hoặc những câu bất thường “Help me pls” (Xin hãy giúp tôi), hay “I was on my knees when nobody else praying” (Tôi đã quỳ gối khi không ai cầu nguyện), dường như tất cả đều đang hướng về việc hoàng tử nhạc pop đã bị xâm hại.

Lời cầu cứu của Justin Bieber (Ảnh: MV “Where Are Ü Now”/ Youtube)

Không chỉ các MV và video liên quan tới vụ bê bối Ditty, nhiều cư dân mạng còn tổng hợp được rất nhiều khoảnh khắc chàng ca sĩ bảnh bao bị trêu đùa quá trớn, gần như là quấy rối bởi cả nam và nữ. Cộng đồng người hâm mộ không khỏi xót xa vì những gì mà giọng ca “Baby” phải chịu đựng sau ánh hào quang, cho rằng anh chàng đã từng buông thả, bỏ mặc bản thân vì không muốn bị để mắt tới cũng như để xóa bỏ quá khứ.



Cho tới thời điểm hiện tại, Justin Bieber hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào trước các cáo buộc về Sean “Diddy” Comb cũng như các lời đồn đoán và phân tích về các MV. Anh vẫn đang tập trung cho gia đình nhỏ mới chào đón cậu con trai đầu lòng.