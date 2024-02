Faker sẽ vĩnh viễn là "GOAT của LMHT", trận đấu với KT đã nói lên tất cả

Lại một lần nữa, T1 tiếp tục đà chiến thắng của mình và duy trì thành tích bất bại từ sau trận thua Gen.G ở ngày ra quân LCK Mùa Xuân 2024 . Đối thủ của họ, là KT Rolster và "đại chiến viễn thông" quay trở lại quy luật thường thấy sau khi KT cải tổ đội hình cực mạnh và không còn đủ sức đe dọa T1 như giai đoạn LCK năm 2023 nữa. Đặc biệt, Faker lại một lần nữa tỏa sáng và mang về thêm cho mình 100 điểm POG, tiếp tục dẫn đầu BXH tuyển thủ xuất sắc nhất giai đoạn vòng bảng của Mùa Xuân năm nay.

T1 tiếp tục mạch bất bại sau chiến thắng trước KT

Nhưng tầm ảnh hưởng của Faker không chỉ đơn thuần là thể hiện vị tướng mình đang sử dụng thật hay để giúp đội giành chiến thắng, mà bản thân anh còn dùng chính vị tướng mình đang sử dụng để "kiến tạo" cho tướng của đồng đội có cơ hội tỏa sáng. Đồng thời, tận dụng luôn cả bộ kỹ năng của tướng trong tay đồng đội (thậm chí là đối thủ) để thực hiện combo kỹ năng của mình một cách mượt mà nhất. Và chính trận đấu với KT là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng thông hiểu tướng LMHT của Faker.

Faker giành điểm POG nhưng màn thể hiện của anh trong trận thông qua những am hiểu về tướng LMHT mới thực sự đáng chú ý

Cụ thể, hai tình huống trong trận, Faker đã khéo léo tận dụng, đầu tiên chính là kỹ năng của Azir trong tay Bdd để thực hiện combo Lệnh: Sóng Âm của Orianna. Trong tình huống giao tranh ở khu vực bờ sông gần hang Baron, Faker đặt quả cầu vào ngay lính cát của Azir, khiến Pyosik, Deft và BeryL trở thành "nạn nhân". Thậm chí, Deft và BeryL còn di chuyển lại gần Pyosik vì hai tuyển thủ này không hề nhìn thấy màn đặt quả cầu của Faker.

Faker khéo léo che giấu quả cầu của Orianna nhờ chiêu cuối của Smolder

Sau đó, là tình huống công vào nhà chính KT. Lúc này, Faker tiếp tục lợi dụng chiêu cuối của Smolder trong tay Gumayusi. Ngay khi hiệu ứng của kỹ năng này vừa lao tới, Faker cũng "thuận nước đẩy thuyền" cho quả cầu của Orianna lăn theo. Kết quả, Bdd trở thành "nạn nhân" cho combo của Faker.



Faker che giấu quả cầu của Orianna bằng chính lính cát của Azir trong tay Bdd

Rõ ràng, Faker không chỉ am hiểu tướng mình đang sử dụng mà bản thân anh còn thông thuộc cả những hiệu ứng từ các kỹ năng do các tướng khác sử dụng. Nếu Azir cũng là tướng tủ của Faker, thì Smolder là một tướng mới hoàn toàn. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định: "Faker luôn am hiểu mọi tướng LMHT như thể anh ấy mới là người tạo ra chúng. Đó là lý do tại sao Faker sẽ mãi mãi là GOAT của LMHT".



"Anh ấy luôn biết các tướng này có thể mang lại điều gì cho mình. Đó là lý do tại sao anh ấy sẽ mãi là GOAT"

Chính Faker từng thừa nhận anh sẽ luôn nghiên cứu rất kỹ từng patch note, đọc hiểu từng chỉnh sửa một của các vị tướng, từng món trang bị theo từng phiên bản để nắm trước về những điểm mạnh - yếu của các yếu tố này. Ví dụ tiêu biểu như khi vị tướng Hwei vừa ra mắt, cộng đồng đã có phần lo lắng khi vị tướng này được tiết lộ có bộ kỹ năng đa dạng. Nhưng chính Faker đã phân tích từng chiêu thức của Hwei có mối liên quan như thế nào với các tướng đã góp mặt trong LMHT.

Faker luôn nghiên cứu kỹ từng patch note các tướng, trang bị... của LMHT

Đã tiệm cận độ tuổi 28, Faker vẫn đang tỏa sáng trong đấu trường chuyên nghiệp. Và anh cũng cho thấy nỗ lực học hỏi không ngừng dù ở thời điểm hiện tại, Faker đã hoàn toàn có thể hài lòng với sự nghiệp của mình. Và có lẽ chính yếu tố đó đã khiến Faker giữ vững được phong độ và đóng góp lớn vào lối chơi đa dạng của T1.

