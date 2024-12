Erik điểm mặt bóc phốt 1 công ty “bóp méo sự thật”

Một trong những giọng ca trẻ được khán giả yêu mến hiện nay phải kể tới Erik. Nam ca sĩ sinh năm 1997 sở hữu nhiều bản hit như Yêu, Sau tất cả... Mới đây, Erik khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ dòng trạng thái "bóc phốt" một công ty.

Theo đó, Erik bày tỏ sự bức xúc khi bị đăng tải hình ảnh sai lệch: "Dưới đây là ảnh gốc và ảnh đã qua chỉnh sửa khiến thông tin bị hiểu sai nghiêm trọng. Đây là hành vi không trung thực và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi trong mắt mọi người. Tôi cần đòi lại sự trong sạch của chính mình, kêu gọi sự minh bạch và trung thực trong cách truyền thông của công ty. Hãy cùng Erik chia sẻ để tránh bị lừa bởi những hình ảnh chỉnh sửa". Kèm theo đó, nam ca sĩ sinh năm 1997 còn đính kèm hai hình ảnh được cho là bản gốc và đã qua chỉnh sửa của bản thân.

Erik lên tiếng "bóc phốt" công ty chia sẻ hình ảnh sai về bản thân trên mạng xã hội

Tuy nhiên, đây thực tế chỉ là bài đăng trêu đùa lầy lội của Erik mà thôi. Nguyên do vì trước đó, trang fanpage của chương trình Anh trai say hi đã chia sẻ loạt ảnh dìm hàng của các nghệ sĩ trong đó có cả Erik. Bài đăng tổng hợp loạt khoảnh khắc khó đỡ của các Anh trai đã thu hút hơn 110.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Sự thật đằng sau bài đăng này xuất phát từ quyền sử dụng fanpage lọt vào tay Anh Trai JSOL. Anh chàng thậm chí còn "mạnh tay" hơn Captain Boy trước đó khi công khai hình ảnh khó đỡ khiến cả dàn Anh Trai Say Hi điêu đứng. Trong bài phản pháo của mình, Erik cũng chỉ thẳng tên "Công ty TNHH Trí Son Media" - cách nói vui từ tên của JSOL.

Trước đó, fanpage chương trình Anh trai say hi đã để lộ khoảnh khắc biểu cảm khó đỡ của Erik và dàn nghệ sĩ

Màn trêu đùa lầy lội của giọng ca sinh năm 1997 khiến khán giả cười ngả nghiêng

Erik bắt đầu theo đuổi sự nghiệp ca hát khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí 2013. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1997 phải dừng chân ở Top 15 của cuộc thi do chưa thật sự nổi bật so với các thí sinh khác tại thời điểm đó.

Sau khi bị loại khỏi chương trình Giọng hát Việt nhí, Erik còn tham gia một số cuộc thi âm nhạc khác như Giai điệu Tuổi hồng toàn quốc 2013, Ngôi sao Việt 2014, The Winner Is 2014... Tuy nhiên, tên tuổi của nam ca sĩ 9x chỉ thực sự được khán giả biết tới thông qua ca khúc Sau tất cả. Từ đó tới nay, Erik đã sở hữu trong tay nhiều bản hit đình đám và là cái tên được khán giả trẻ yêu mến.

Erik từng tham gia các cuộc thi âm nhạc như Giai điệu Tuổi hồng toàn quốc 2013, Ngôi sao Việt 2014, The Winner Is 2014...

Erik từng chia sẻ về định hướng công việc trong bài phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 6/2023: "Hiện tại tôi đang hoạt động công ty của chính mình, nhưng chỉ là phó giám đốc thôi, giám đốc là mẹ tôi. Thời điểm hiện tại tôi muốn tập trung vào bản thân trước, xây dựng sự nghiệp thành công, vững chắc hơn. Hiện tại tôi đã hoạt động 7 năm, mục tiêu 10 năm là có cột mốc gì đó đáng nhớ đánh dấu".