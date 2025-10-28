Emily Wagner 10 tuổi tỏa sáng trên cùng sân khấu với Thomas Anders - Modern Talking

Emily Wagner - Ca sĩ nhí mở màn đêm nhạc quốc tế

Emily mở màn chương trình với ca khúc "Red Rose Love". Ánh đèn hạ xuống, giọng hát trong trẻo vang lên. Khán phòng lặng đi, rồi bùng nổ vỗ tay. Giai điệu mộc mạc, thông điệp về tình yêu, nghị lực, niềm tin chạm tới người nghe. Nhiều khán giả đứng dậy cổ vũ.

Chị Thu Sa, Việt kiều Đức, chia sẻ: "Tôi bất ngờ khi một cô bé chưa 10 tuổi làm chủ sân khấu mở màn. Tiết mục đưa khán giả cảm nhận thông điệp sâu sắc qua ‘Tình yêu hoa hồng đỏ’."

Trước đêm diễn, Emily nói: "Con muốn viết một bài hát về tình yêu thương có thể chạm đến trái tim mọi người, giống như những bài con từng cover. ‘Red Rose Love’ là món quà con dành cho khán giả."

Sự xuất hiện của Emily trên cùng sân khấu với Thomas Anders được xem là hình ảnh của thế hệ trẻ Việt - Đức: năng động, sáng tạo, kết nối thế giới bằng âm nhạc.

Khi trò chuyện với Emily Wagner tại hậu trường, Thomas Anders nhận xét: "Emily rất sáng dạ, lễ phép, tôi bất ngờ khi thấy bé tự tin đảm nhận vị trí diễn mở màn"

Nghệ sĩ Lâm Vissay cũng nhất mạnh tố chất nghệ thuật: Điều khiến tôi ấn tượng nhất không chỉ là giọng hát của Emily, mà là tư duy sáng tạo. Ở tuổi thiếu nhi Emily đã biết cách biến cảm xúc thành âm nhạc một cách chân thực và tinh tế. Đây là một tài năng mà tôi thấy sẽ phát triển xa trong tương lai trên con đường âm nhạc của Emily".

Ký ức gặp hiện tại

Sau sự trình diễn đầy ấn tượng của Emily Wagner, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ tài năng như ca sĩ, nhạc sĩ gốc Việt tại Đức Tuimi, Lâm Vissay - nghệ sĩ mang trong mình dòng máu Việt - Lào - Đức, góp phần tạo nên không gian âm nhạc giao thoa giữa các thế hệ và nền văn hóa.

Nửa sau của chương trình với phần biểu diễn của Thomas Anders mang theo những bản hit bất hủ đã làm nên tên tuổi của Modern Talking như "You’re My Heart, You’re My Soul", "Cheri Cheri Lady" và "Brother Louie". Không chỉ là một đêm trình diễn, chương trình được đưa khán giả nhiều thế hệ trở lại với không khí sôi động của thập niên 1980, giai đoạn vàng son của nhạc Pop quốc tế.

Với người yêu nhạc Việt Nam, đặc biệt là thế hệ 7x, 8x, Modern Talking là biểu tượng của thời kỳ giao thoa âm nhạc đầu tiên giữa Việt Nam và thế giới, khi những giai điệu quốc tế lần đầu tiên vang lên qua radio, băng cassette hay CD. Chính vì vậy, sự trở lại của Thomas Anders mang ý nghĩa như một cuộc hội ngộ giàu cảm xúc giữa nghệ sĩ và khán giả sau nhiều thập kỷ. Đêm nhạc cho thấy âm nhạc kết nối không biên giới, đồng thời mở cơ hội để tài năng trẻ như Emily Wagner tỏa sáng ở các sự kiện quốc tế.

Chương trình đã mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm âm nhạc quốc tế chất lượng Việt - Đức , đồng thời tạo cầu nối cho các tài năng trẻ có cơ hội tỏa sáng trong các sự kiện quy mô lớn.