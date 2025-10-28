Khám phá AI Bốn Mùa trên vivo V60 Lite – Biến khoảnh khắc thường ngày thành diệu kỳ và rinh giải thưởng lên đến 200 triệu đồng

Trong những năm gần đây, các tính năng AI trên smartphone ngày càng đóng vai trò quan trọng, không chỉ giúp nâng cao chất lượng hình ảnh mà còn mở ra các trải nghiệm sáng tạo cho người dùng. Trên dòng flagship X Series của vivo, tính năng Chân Dung Bốn Mùa AI đã từng gây tiếng vang nhờ khả năng xử lý hình ảnh ấn tượng và những hiệu ứng bốn mùa độc đáo, cho phép người dùng biến đổi cảnh vật theo các mùa xuân, hạ, thu, đông chỉ trong vài thao tác. Được đánh giá cao về sự linh hoạt và tính sáng tạo, đây là một trong những tính năng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng người dùng và các chuyên gia công nghệ.

Nhận thấy nhu cầu trải nghiệm rộng rãi hơn, vivo đã mang tính năng này triển khai trên các dòng máy tầm trung như vivo V60 5G và mới nhất là V60 Lite 5G, giúp người dùng ở nhiều phân khúc khác nhau có thể tự do sáng tạo những bức ảnh mang dấu ấn cá nhân. Không còn là tính năng chỉ dành cho các mẫu flagship cao cấp, Chân Dung Bốn Mùa AI giờ đây trở thành một công cụ trực quan và dễ sử dụng, mở ra cơ hội thử nghiệm với nhiều phong cách, ánh sáng và màu sắc khác nhau, tạo nên những bức ảnh vừa sống động vừa mang tính nghệ thuật.

Cùng với việc phổ biến tính năng này, vivo tổ chức cuộc thi ảnh sáng tạo "AI Bốn Mùa, Đi Bốn Phương" nhằm khuyến khích người dùng khám phá và ứng dụng khả năng sáng tạo của mình. Cuộc thi diễn ra từ 17/10 đến 17/11/2025, mở rộng cho tất cả người dùng vivo V60, V60 Lite và X Series. Đây là cơ hội để những người yêu nhiếp ảnh, sáng tạo nội dung hay đơn giản là những ai yêu thích chụp ảnh với smartphone, trải nghiệm các tính năng AI mới nhất, đồng thời có cơ hội giành các giải thưởng hấp dẫn.

Thể lệ tham gia được thiết kế đơn giản, dễ thực hiện. Người chơi chụp ảnh sử dụng tính năng Chân Dung Bốn Mùa AI và bật watermark có sẵn trong điện thoại của vivo, đăng tối đa 4 ảnh trong phần bình luận của bài viết cuộc thi kèm hashtag #vivoV60Lite_5G và #AI4muadi4phuong, tag hai người bạn cùng tham gia, đồng thời điền đầy đủ thông tin cá nhân vào form đăng ký. Các ảnh dự thi sẽ được đánh giá dựa trên sự sáng tạo, hiệu ứng bốn mùa, chất lượng hình ảnh và khả năng truyền tải cảm xúc.

Về giải thưởng, tổng giá trị lên tới 200 triệu đồng, bao gồm một cặp voucher du lịch Nhật Bản trị giá 60 triệu đồng cho giải Nhất, ba cặp voucher du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc Đài Loan cho các giải Nhì, và 10 đĩa vật lý album của nghệ sĩ Quang Hùng MasterD cho các giải Khuyến Khích. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là cơ hội để người dùng trải nghiệm trọn vẹn những tính năng nổi bật của vivo V60 Lite, từ camera, AI 4 mùa và những tính năng nổi bật khác của sản phẩm.

Bên cạnh việc tham gia cuộc thi, người dùng còn có thể mua ngay vivo V60 Lite để nhận bộ quà tặng trị giá lên đến 4 triệu đồng, quà tặng Loa Bluetooth EP-Windy kèm micro, bảo hành lên đến 24 tháng, hỗ trợ trả góp 0 % lãi suất và trả trước 0 đồng cùng đó là chương trình thu cũ đổi mới hỗ trợ lên đến 2 triệu đồng.

Với việc tích hợp AI Bốn Mùa và tổ chức cuộc thi sáng tạo, vivo không chỉ mang đến một thiết bị đáp ứng các nhu cầu giải trí mà còn tạo ra sân chơi tương tác, khuyến khích sự sáng tạo và kết nối cộng đồng người dùng. Cùng đó, việc phổ biến tính năng này từ dòng X Series xuống V60 và V60 Lite thể hiện hướng đi rõ ràng của vivo nhằm mang công nghệ tiên tiến không chỉ dành cho flagship mà còn được mở rộng để phục vụ nhu cầu sáng tạo của đại đa số người dùng.

Hãy nhanh tay khám phá tính năng Chân Dung Bốn Mùa AI và tận dụng cơ hội này để biến mọi khoảnh khắc bốn mùa thành những bức ảnh diệu kỳ, đồng thời khám phá trọn vẹn những gì vivo V60 Lite mang lại.