Những bóng hồng VPIM 2025 - lan tỏa năng lượng sống khỏe, sống thịnh vượng

Năm nay, VPIM 2025 ghi nhận hơn 4000 vận động viên nữ, trải dài ở tất cả các cự ly từ 5km, 10km, 21km đến 42km. Con số ấy không chỉ thể hiện sức hút mạnh mẽ của giải chạy mà còn là minh chứng cho tinh thần thể thao ngày càng lan tỏa trong cộng đồng nữ giới.

Trang Lê và Phương Linh - 2 gương mặt quen thuộc trong cộng đồng sáng tạo nội dung về lĩnh vực Fitness, có mặt tại vạch xuất phát trong tâm trạng hào hứng, phấn khởi.

Trước khi bước vào bộ môn chạy bộ, Phương Linh khá e ngại vì đôi bàn chân bẹt khiến mỗi bước chạy là một thử thách. Bằng ý chí và sự bền bỉ, Linh đã tự rèn luyện để vượt qua giới hạn của chính mình. Giờ đây, cô dành 3 buổi tập gym và 3 buổi chạy mỗi tuần, sẵn sàng hoà nhịp cùng hàng ngàn runner tại VPBank Hanoi International Marathon 2025.

Sau khi hoàn thành đường đua, Trang Lê dừng lại ở khu vực dán bib lên mô hình "Tre Thịnh Vượng". Với mỗi bib được dán, BTC sẽ thay mặt VĐV đóng góp 30.000 đồng cho dự án trồng tre chống lũ cùng TreeBank. "Đây là một trong những hoạt động khiến mình rất ấn tượng với VPIM 2025. Những cây tre thịnh vượng sẽ tiếp tục vươn mình, mang theo thông điệp mà mình muốn lan tỏa đến cộng đồng fitness nói riêng cũng như cộng đồng chạy bộ nói chung: chạy để sống khỏe, sống xanh và lan tỏa thịnh vượng"- Trang Lê chia sẻ.

Nữ banker Hà Kim lần thứ 2 tham gia VPIM, cũng có những cảm xúc đặc biệt khi kết thúc đường chạy cự ly 10km. Khoảnh khắc cô nhẹ nhàng dán tấm bib của mình không chỉ khép lại hành trình chạy, mà còn mở ra một hành trình ý nghĩa khác: góp phần gieo những mầm xanh cho dự án trồng tre chống lũ cùng TreeBank.

Nguyệt Anh - nữ runner xinh đẹp với nụ cười rạng ngời lần thứ 3 chạm vạch đích VPIM và đã đạt PR (Personal Record - kỷ lục cá nhân). Cô rất hài lòng với công tác tổ chức, cung đường, thời tiết cũng như các trạm cổ vũ trên đường chạy. "Là một khách hàng của VPBank, từ khi biết đến VPIM thì năm nào mình cũng đăng ký bib ngay từ ngày đầu tiên qua VPBank NEO để được hưởng ưu đãi. Giá bib rẻ mà race chất lượng quá cao, VPBank không làm mình thất vọng." – Nguyệt Anh hào hứng chia sẻ.

Nguyễn Khánh Ly - cô gái từng giành Top 1 nữ 21km tại VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 tiếp tục về nhất cự ly này tại VPBank Hanoi International Marathon 2025. Một lần nữa, nỗ lực và phong độ ổn định giúp Ly khép lại đường chạy trong niềm vui trọn vẹn.

Dù là vận động viên chuyên nghiệp hay phong trào, các runner nữ đều mang đến cho VPIM nguồn năng lượng đặc biệt. Đó là khoảnh khắc "đẫm mồ hôi" trên đường chạy…

Hay nụ cười khi hoàn thành chặng đua và nhận được huy chương…

Và niềm vui khi có bạn đồng hành đặc biệt - người cùng sải bước suốt chặng đường, vượt qua từng con dốc, từng nhịp thở để cùng nhau chạm đích, trao nhau nụ cười rạng rỡ nhất ở vạch finish.

Không thể không kể đến những "bóng hồng" VPRun - CLB runner của VPBank mang sắc xanh thương hiệu lan tỏa khắp cung đường.

Từ khởi động đến vạch đích, từ những giọt mồ hôi đến nụ cười mãn nguyện, các nữ runner VPIM 2025 đã làm nên sắc màu riêng cho mùa giải năm nay. Họ là minh chứng rằng phụ nữ không cần phải mạnh mẽ, chỉ cần dám bước, dám vượt qua chính mình, đã là một chiến thắng.

Với VPBank, thịnh vượng không chỉ nằm ở tài chính, mà còn là sự thịnh vượng về thể chất, tinh thần. Và VPBank tự hào được đồng hành trên hành trình ấy - hành trình của những người phụ nữ chạy vì niềm tin, vì sức khỏe và "vì một Việt Nam Thịnh Vượng".