Hóa thân cực chất cùng Lễ Hội Ma Quái và Crescent Cosplay Party 2025 tại Crescent Mall

Đặc biệt, Đêm Hội Halloween Huyền Bí sẽ là điểm nhấn không thể bỏ lỡ, mang đến âm nhạc, hóa trang và bầu không khí ma mị đầy cuốn hút.

Và lần đầu tiên, Crescent Cosplay Party 2025 chính thức ra mắt, sân chơi dành riêng cho cộng đồng cosplay và những tín đồ yêu thích hóa thân. Tại đây, bạn có thể tự tin thể hiện phong cách, tỏa sáng trước ống kính và cùng nhau tạo nên một mùa lễ hội thật đáng nhớ tại Crescent Mall.

Không gian lễ hội rực sắc thu, check-in cực chất cùng "Bí Ngô Khổng Lồ" và góc "Check-in or Treat"

Từ ngày 24.10 đến 09.11, khu vực North Plaza sẽ được khoác lên tấm áo mới với cụm trang trí "Bí Ngô Khổng Lồ", lấy cảm hứng từ khu vườn bí ngô đặc trưng mùa Halloween. Không gian ngập tràn sắc cam với biểu tượng bí ngô khổng lồ sẽ trở thành điểm check-in nổi bật nhất của mùa lễ hội. Đây là nơi lý tưởng để lưu giữ những bức ảnh ấn tượng cùng gia đình và bạn bè, ghi lại khoảnh khắc Halloween đầy màu sắc tại Crescent Mall.

Tại Cổng 6, từ 21.10 đến 31.10, góc chụp ảnh "Check-in or Treat" sẽ chính thức chào đón khách tham quan trải nghiệm cùng camera 360 độ. Bạn có thể ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc biến hóa cực "chất" và nhận về quà tặng Halloween đặc biệt khi tham gia hoạt động tại khu vực này.

Chuỗi hoạt động Halloween hấp dẫn, cả nhà cùng sáng tạo và vui chơi

Không chỉ là nơi check-in, Lễ Hội Ma Quái tại Crescent Mall còn mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm cuối tuần từ 11.10 đến 02.11.2025, dành cho cả trẻ em và người lớn. Tại đây, bạn sẽ được tự tay làm mặt nạ, trang trí túi bí ngô, tạo hình bánh kẹo ma thuật… Những hoạt động vừa mang tính sáng tạo, vừa là cơ hội để gắn kết gia đình trong không khí vui tươi của mùa lễ hội.

Đặc biệt, Đêm Hội Halloween Huyền Bí (31.10) chính là điểm nhấn không thể bỏ lỡ! Nơi bạn có thể gặp gỡ các nhân vật ma quái, những màn hóa trang ấn tượng, tiết mục trình diễn nghệ thuật và cuộc diễu hành xin kẹo quanh mall sẽ mang đến trải nghiệm Halloween sôi động, mãn nhãn và ấn tượng nhất.

Crescent Cosplay Party 2025: Sân chơi hóa thân dành cho cộng đồng yêu thích Cosplay

Bạn đã sẵn sàng "cháy hết mình" với một ngày hội cosplay hoành tráng nhất năm tại Crescent Mall?

Lần đầu tiên xuất hiện, Crescent Cosplay Party 2025 không chỉ là một sự kiện hóa trang, mà là một chuyến phiêu lưu sống động, nơi bạn có thể bước ra khỏi thế giới thường nhật để sống trọn vẹn trong nhân vật mình yêu thích và hòa mình vào cộng đồng otaku!

Chương trình diễn ra duy nhất vào ngày 01.11.2025 tại Crescent Mall cùng các hoạt động không thể bỏ lỡ:

- Check-in cùng Camera 360: Không chỉ biểu diễn, bạn còn có thể ghi lại màn xuất hiện đầy khí chất tại góc chụp 360 độ, nơi mọi góc độ đều tôn vinh thần thái "main character" của bạn.

- Gian hàng trưng bày và mua sắm dành riêng cho cộng đồng anime - manga - cosplay: Từ đồ sưu tầm hiếm, mô hình nhân vật, đến phụ kiện và quà lưu niệm đậm chất Nhật Bản, tất cả đang chờ bạn khám phá trong thiên đường merchandise tại lễ hội năm nay.

- Workshop vẽ mặt: Để trở thành nhân vật hoàn hảo, đừng bỏ qua góc vẽ mặt sáng tạo được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp.

- Sàn trình diễn Cosplay - Hội tụ những tài năng biểu diễn: Đây là khoảnh khắc định mệnh dành cho các cosplayer! Top 20 bạn đã đăng ký online sẽ cùng phô diễn thần thái, phong cách và cá tính riêng, chinh phục các khán giả cùng ban đánh giá là hai cosplayers nổi tiếng: Hasuka và Taiki - Tài Nguyễn, giành các phần quà xứng đáng: Ngôi Sao Isekai; Trình Diễn Ấn Tượng Nhất; Hoá Thân Ấn Tượng Nhất; Phong Cách Đặc Biệt Nhất; Khoảnh Khắc Được Yêu Thích Nhất.

- Random dance: Nhiệt độ sân khấu sẽ tiếp tục bùng nổ với Random Dance, nơi những giai điệu J-Pop huyền thoại vang lên bất ngờ và cả cộng đồng cùng hòa mình trong từng điệu nhảy.

Tìm hiểu về chương trình tại link: https://www.crescentmall.com.vn/events/crescent-cosplay-party-2025-1-11

Crescent Cosplay Party 2025 sẽ là sân khấu để bạn tỏa sáng, nơi tôn vinh tinh thần sáng tạo, niềm đam mê và nghệ thuật biểu đạt của cộng đồng cosplay tại TP.HCM.

Hãy để mùa thu năm nay trở thành mùa của niềm vui và kết nối tại Crescent Mall

"Lễ Hội Ma Quái" cùng "Crescent Cosplay Party 2025" không chỉ mang lại không khí giải trí sôi động, mà còn là hành trình trải nghiệm đậm sắc văn hóa và cảm hứng sáng tạo. Dù bạn đến để hóa thân, khám phá, hay đơn giản là để tận hưởng không khí lễ hội rộn ràng, Crescent Mall luôn sẵn sàng chào đón với những góc check-in rực rỡ, hoạt động thú vị và niềm vui bất ngờ mỗi ngày.

Theo dõi các kênh truyền thông chính thức của Crescent Mall để cập nhật lịch hoạt động, ưu đãi và sự kiện nổi bật xuyên suốt mùa lễ hội.