Emily tiết lộ chuyện từng hết tiền, nghèo đến mức phải đi vay Tiên Cookie để "cầm cự"

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ Emily đã bồi hồi nhớ lại thời điểm hết tiền, nghèo đến mức cô phải vay Tiên Cookie, một người bạn thân của cô. Bên cạnh đó cô cũng hé lộ về thời điểm khó khăn lúc dịch Covid-19, cộng thêm giai đoạn 2 vợ chồng ra mắt sản phẩm nhưng không thành công.

Cụ thể, Emily cho biết: "Cũng có lúc tôi hết tiền, đâu phải lúc nào cũng có tiền. Tôi nhớ lúc con còn nhỏ cũng có lúc khó khăn. Nhưng may lúc ấy có Tiên Cookie, một người bạn thân, cũng giúp đỡ. Năm 2016 khi tôi sinh thì vẫn đi diễn nhưng đến 2017-2018, tôi lâu không xuất hiện, không nhận show mấy nên bắt đầu hơi khó khăn và cầu cứu bạn giúp đỡ vài lần. Đỉnh điểm là năm dịch, khi đó tôi hết tiền, nghèo. Khi ấy tôi là người không biết tiết kiệm là gì, cứ ăn tiêu xả láng, mọi nhu cầu đều phải "xịn" nhất. Năm ấy làm sản phẩm thì cũng không okie lắm, 2 người đầu tư 2 MV cũng không okie, và đó là năm khó khăn nhất. Lúc ấy thì cũng phải vay tiền bạn thôi, bạn bè cũng phải cầu cạnh giúp đỡ. Cả đời chả bao giờ nghĩ đến việc đi vay để duy trì cuộc sống. Ngày xưa mình kiểu có bao tiền thì tiêu bấy nhiêu, nhưng cứ đi diễn thì tiền cứ về tài khoản nên không nghĩ có 1 ngày mình hết tiền."

MV Hâm nóng gây tranh cãi của Emily thời điểm đó.

Thời điểm mà Emily đề cập chính là quãng thời gian cô và ông xã BigDaddy ra mắt 2 sản phẩm - Nẩy thật nẩy và Hâm nóng - 2 sản phẩm được gắn mác "19+", giới hạn khán giả bởi ngập tràn các yếu tố nhạy cảm về ca từ lẫn hình ảnh. Thời điểm đó, 2 MV đều nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng sản phẩm quá nhạy cảm dù đã được gắn mác phân loại độ tuổi. Đến cuối cùng, cả 2 MV đều bị gỡ khỏi YouTube. Phía 1989s Entertainment thời điểm đó và cả vợ chồng BigDaddy - Emily đều không đưa ra phản hồi nào, nhưng khán giả cũng phần nào hiểu được nguyên do.

Emily cũng thật lòng chia sẻ lí do hết tiền đến mức rỗng túi đến từ chính thói quen tiêu xài của cô: "Cái chính do nhu cầu quá cao thôi. Thời dịch thì lẽ ra không cần phải tiêu quá nhiều. Tôi cũng không hiểu vì sao tiêu nhiều vậy. Ăn uống cũng bừa phứa, cái gì cũng là ngon, xịn, đẹp. Tiêu hoang, quần áo toàn dùng đồ hiệu. Cái chính do tôi không biết quản lý chi tiêu, cứ tiêu vào cái gì không đấy! Sau cú ấy, sau một vài năm trở lại tôi đã biết suy nghĩ nhiều hơn, tiết kiệm tiền nong. Tôi cũng không thích đồ hiệu xa xỉ nữa, thích minimal và đơn giản thôi!.."

Hiện tại, cả 2 vợ chồng BigDaddy - Emily đã xây xong căn nhà mới, đồng thời cũng vừa ra mắt MV Yêu nắm dịp Tết vừa rồi. Yêu nắm tạo hiệu ứng mạnh mẽ, mang về hơn 6 triệu view tính đến thời điểm hiện tại cũng như viral rộng khắp MXH TikTok.