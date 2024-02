Gặp gỡ BigDaddy - Emily ngày Valentine: "Chúng tôi yêu nhau rất cổ truyền. Tôi không tặng quà cho Ly nữa mà tặng vàng!"

Cùng thưởng thức những màn "thính" cực chất lượng từ cặp đôi BigDaddy và Emily trong ngày rất ngọt ngào này!

BigDaddy - Emily là một trong những cặp đôi được yêu mến bậc nhất làng nhạc Việt. Không chỉ vì những tương tác vô cùng dễ thương cả hai đã dành cho nhau suốt nhiều năm mà còn bởi loạt sản phẩm collab cực "chất" từ thông điệp đến hình ảnh. Sau Mượn Rượu Tỏ Tình, Ngõ Chạm,... BigDaddy và Emily trong tối 13/2 đã ra mắt sản phẩm âm nhạc mới cực ngọt ngào cho dịp lễ tình nhân - Yêu Nắm.

Trong ngày Valentine, cùng ngồi xuống lắng nghe cặp đôi vô cùng đáng yêu của Vpop trải lòng về một năm đã qua, cũng như về sản phẩm mới nhất. Cùng thưởng thức những màn "thính" cực chất lượng từ cặp đôi BigDaddy và Emily trong ngày rất ngọt ngào này!

Yêu Nắm được lên ý tưởng ra sao?

Emily: Không giống MV Ngõ Chạm là một cột mốc đánh dấu ngày cưới của chúng tôi, "Yêu Nắm" chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu của một cặp đôi. Quay ngược về thời chúng tôi còn trẻ. Đây là câu chuyện do chúng tôi tưởng tượng. Concept của MV lần này có một chút high school. Chúng tôi được hóa thân thành những người trẻ, trở về tuổi thanh xuân và không còn là những anh chị U40 đã có 2 con.

BigDaddy: Lúc đầu, chúng tôi cũng băn khoăn vì không muốn đặt tiêu đề sai chính tả. Nhưng chúng tôi nghĩ nó cũng là một điều gì đó dễ thương, trẻ trung vì các bạn trẻ genZ bây giờ cũng cố tình sai chính tả một cách đáng yêu.

Ý tưởng ban đầu của bài hát cũng rất tự nhiên. Chúng tôi không tính toán việc sẽ làm một ca khúc cho ngày Valentine. M NAIVE là một bạn trẻ mà chúng tôi đã quen khá lâu có gửi cho Ly một vài demo để sử dụng. Ban đầu, bạn tập trung vào 1 demo khác nhưng khi nghe demo này, chúng tôi nhận thấy có 1 đoạn hook khá bắt tai. Sau đó, tôi nghĩ rằng gần đây Ly thường xuyên nghe nhạc của New Jeans hay những dòng nhạc UK garage, jersey mang hơi thở rất trẻ. Tôi tự hỏi tại sao bài này mình không làm lại thành một bản như vậy vì điều này rất hợp với Ly và tai nghe của Ly hiện tại. Vibe cũng khá trẻ trung nên khi làm bài hát, tôi cảm thấy cả hai như trẻ lại khoảng 10 tuổi.

Lúc tôi nghe demo của MNAIVE chỉ có mỗi đoạn điệp khúc. Nội dung là một cô gái đang muốn thổ lộ tình cảm với chàng trai nhưng ngại. Tôi hướng câu chuyện đến một chàng trai bạo miệng hơn cho cô gái đỡ ngại. Chàng trai sẽ đi vào trọng tâm câu chuyện hơn. Tôi nghĩ rằng họ cũng nên hẹn hò nhau, đến party đông người. Sau đó câu chuyện âm nhạc cũng khớp với MV. Câu chuyện trong MV là một trận đấu bóng rổ của 2 đội, Big team và Small team. Tất nhiên đội Big team phải thắng vì mình là diễn viên chính. Sau khi vô địch, mình đến một party ăn mừng chiến thắng, 2 người thổ lộ tình cảm với nhau.

Emily: Em thấy phải trẻ được 15 tuổi vì 10 vẫn còn ít. Cảm giác như mình mới 19-20. Quá trẻ luôn!

BigDaddy: Cảm thấy chúng tôi chưa đến nỗi quá già để làm những nhạc này. Gần đây, Ly thường xuyên nghe nhạc của New Jeans - một nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Hàn Quốc. Họ cũng hay làm nhạc dạng UK Garage. Vậy nên tôi cũng muốn thử dòng nhạc đang thịnh hành này cho Yêu Nắm. Nhưng sản phẩm lần này không chỉ theo một dòng nhạc nào đó. Tôi cũng bảo với anh DươngK rằng mình muốn thêm một chút lễ hội vào bài hát. Trong bài hát bao gồm UK garage, jersey, house nên cũng không hẳn là dòng nhạc cụ thể nào. MV mang đến mood vui vẻ và cũng up mood hơn so với những sản phẩm gần đây như là "Ngõ Chạm" hay "Mượn Rượu Tỏ Tình". "Mượn Rượu Tỏ Tình" sẽ tình hơn, "Yêu Nắm" sẽ "chát" hơn.

MV có chi tiết nào giống chuyện tình của BigDaddy và Emily không?

BigDaddy: Giống ở điểm chúng tôi hay đi chơi cùng nhau và cũng từng thổ lộ tình cảm ở party. Ngày xưa tôi không chơi bóng rổ mà chơi đá bóng. Thật ra, tôi rất thích bóng rổ vì thời trang và vibe của bóng rổ khá trẻ trung.

Câu chuyện, hình ảnh trong MV lần này có vẻ có chút cảm hứng từ bộ phim Disney đình đám - High School Musical?

Emily: Thú thật là cả 2 chúng tôi đều chưa xem phim này. Ý tưởng của MV phần lớn xuất phát từ đạo diễn Huyme. Yêu Nắm cũng là sản phẩm đầu tiên Huyme làm đạo diễn. Big và Ly cũng chưa xem High School Musical nhưng Huyme từng du học bên Mỹ vài năm nên có thể khoảng thời gian đó đã ảnh hưởng đến bạn. Huyme đã có những ý tưởng liên quan đến chuyện bạn đã từng du học Mỹ. Khi ý tưởng được đưa ra, Big và Ly đều thích. Tôi đã xem một bộ phim khác của Mỹ như là Mean Girls hoặc Gossip Girls. Tôi rất là thích vibe Mỹ đó và chưa bao giờ được làm điều này ở trong bất kỳ sản phẩm nào. Vậy nên khi Huyme nói sẽ làm kiểu như vậy, tôi thấy rất hứng thú và bắt tay vào làm luôn.

Cả hai làm sao có thể sắp xếp được thời gian cho dàn cameo hùng hậu đến hơn 30 người như thế này?

Emily: Chúng tôi rất tiếc vì team Big không thể tham gia đầy đủ vì chúng tôi quay MV ở Hà Nội. Vậy nên chỉ bạn có lịch trống mới tham gia được. Phải cảm ơn rất nhiều vì các bạn cũng bận rộn nhưng vẫn tâm huyết bay ra Hà Nội quay cho Big với Ly. Tôi nghĩ sự xuất hiện của các thành viên trong Big Team cũng là một điểm nhấn thú vị để các bạn trẻ thích xem.

BigDaddy: Double2T gần đây đi diễn rất nhiều. Hay những bạn trong Sài Gòn như HURRYKNG hay OgeNus. Thậm chí Kiều cũng rất bận

Emily: Kiều bị hủy show nên hôm đó ở Hà Nội quay cho Big và Ly. Ogenus cũng tiện có show ở Hà Nội nên ở thêm vài ngày. Mọi người đều cố gắng hết sức hay khi có lịch ở Hà Nội thì đều giúp.

Nhìn lại một năm đã qua, anh chị đã đạt được gì và chưa đạt được gì?

BigDaddy: Với chúng tôi, năm 2023 vượt ngoài kỳ vọng. Tôi còn nhớ Tết 2023, Ly nói tôi viết ra những hi vọng của mình trong năm. Tôi chỉ viết những mục tiêu liên quan đến kinh tế…

Emily: Đầu năm, em hay nói anh phải viết note những điều anh mong ước để nó thành sự thật. Nhưng em không biết anh có viết hay không…

BigDaddy: Anh có viết nhưng chỉ 1 dòng liên quan đến kinh tế. Anh chỉ viết con số anh mong muốn năm 2023 thôi. Trải qua cả năm 2023, con số đó cũng đến nhưng ngoài con số về kinh tế, tôi còn nhận được nhiều điều nữa. Tôi làm việc hiệu quả hơn và nhận được kết quả tốt. Ở Rap Việt mùa 3, tôi ra mắt được MV và được mọi người đón nhận. Tôi cũng đồng thời làm được thêm nhiều nhạc hơn so với năm trước.

Tôi cũng có thêm nhiều mối quan hệ thân thiết. Khi mình đã cố gắng, về sau cũng như vậy thì công việc sẽ suôn sẻ. Vì vậy, tôi cảm thấy điều mình nhận vượt ngoài sự kỳ vọng. Tôi không nói rằng ngoài sự kỳ vọng về kinh tế mà về tổng thể.

Emily: Bây giờ ngồi nhìn lại, năm 2023 của chúng tôi khá rực rỡ. Nhưng cũng có rất nhiều điều chúng tôi chưa làm được. Ví dụ, về sản phẩm âm nhạc, tôi muốn có nhiều sản phẩm âm nhạc hơn hoặc Big có những sản phẩm âm nhạc riêng của Big. Năm vừa rồi cũng chỉ có 1 sản phẩm duy nhất chung của hai người. Trong cuộc sống cá nhân, tôi muốn làm nhiều điều hơn với gia đình, con cái. Ví dụ, có thể đưa con đi chơi nhiều hơn vì năm vừa rồi chúng tôi dành rất nhiều thời gian cho công việc. Con cái không được đi chơi nhiều.

Năm vừa rồi, chúng tôi chỉ du lịch đúng 1 lần. Hằng ngày, chúng tôi vẫn dành thời gian cho con nên các bé cũng chưa đến tuổi đòi hỏi sẽ được đi đâu. Năm vừa rồi so với những năm trước sẽ đi ít hơn nhưng bù lại tâm trí của mình dành cho công việc hiệu quả và phát triển hơn. Những điều chưa làm được cũng có nhưng chúng tôi nhận được nhiều hơn. Vì vậy, năm sau, chúng tôi sẽ thực hiện những việc mình chưa làm được và cố gắng làm được nhiều hơn nữa.

BigDaddy: Còn một điều tôi vẫn bứt rứt trong năm nay.

Emily: Anh chuẩn bị đùa đúng không?

BigDaddy: Điều anh chưa làm được là anh chưa tự cảm ơn anh…

Emily: Đó, mọi người thấy không?

BigDaddy: Tôi nghĩ mình phải có một buổi ngồi lại để tự cảm ơn bản thân…

Emily: Tôi nghĩ không chỉ cảm ơn mỗi bản thân mà còn tất cả những gì xung quanh và sau đó mới là bản thân.

BigDaddy: Mình cảm ơn và biết ơn những người đã đồng hành cùng mình nhưng lại quên mất không cảm ơn chính bản thân mình (cười).

Sau cuộc thi Rap Việt, hiện tại anh Big có cảm thấy Double2T đang quá mải mê "chạy show", chưa tập trung để ra mắt sản phẩm mới chất lượng, đặc biệt là lịch trình của bạn thực sự rất dày?

BigDaddy: Tôi biết áp lực mà Double2T phải gánh chịu sau chương trình vì bạn là Quán quân. Sau chương trình, Double2T đi diễn nhiều là việc đã được lên lịch trình sẵn từ trước. Tôi nghĩ việc đi làm kiếm tiền là một việc bình thường. Tôi đã hỏi Double2T về việc khi nào sẽ ra một sản phẩm chỉn chu. Double2T đã chia sẻ với tôi rằng bạn rất băn khoăn về việc này và đã đọc rất nhiều những lời bình luận từ khán giả. Chính vì vậy, Double2T đang chuẩn bị một album và sẽ sớm ra mắt vào năm 2024. Tôi chỉ biết khuyên Double2T cố gắng và tập trung vào âm nhạc.

Vậy còn những thành viên còn lại trong team, anh có cảm thấy yên tâm về con đường của mỗi người chưa?

BigDaddy: Tôi không bất ngờ mà chỉ cảm thấy các bạn đã khác rất nhiều so với hình ảnh trước đây. Ví dụ, trong lúc thi tôi thấy Tez khá ì và chưa đủ chủ động trong cuộc thi. Nhưng bắt đầu từ vòng 3 trở đi, bạn rất chủ động. Hiện tại, sau khi ra khỏi cuộc thi, Tez có những sản phẩm mang tính truyền cảm hứng cao để mọi người tập trung vào bạn hơn. Vừa rồi Tez ra một sản phẩm nói về mẹ. Bài hát "Thư gửi mẹ" nói về câu chuyện cả bố và mẹ đều có gia đình mới. Nhưng bạn vẫn không cho rằng mình là nạn nhân. Thay vào đó là cố gắng bước lên, phát triển hơn hàng ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Tôi cảm thấy đây không phải là sản phẩm để Tez kể khổ. Tez đang truyền cảm hứng cho những người giống bạn - những người đang đứng ở giữa ngã ba đường và bố mẹ đều đi theo hạnh phúc khác. Và bạn cũng làm được những việc rất tốt.

Hoặc là Pháp Kiều, HURRYKNG, OgeNus,… mọi người trong team của tôi bên cạnh việc làm âm nhạc, các bạn còn làm những hoạt động thiện nguyện. Việc này xuất phát từ chính các bạn, tôi không nói các bạn phải làm như vậy. Ngoài ra, Pháp Kiều hay HURRYKNG còn dành số tiền được quyên góp trên các buổi livestream TikTok để đổi thành những món quà cho các bạn nhỏ trong các chuyến thiện nguyện. Mặc dù tôi không nói với các bạn nhưng tôi rất hãnh diện.

Không chỉ gói gọn trong Rap Việt mà năm qua cũng là một năm với rất nhiều tài năng trẻ cùng loạt sản phẩm chất lượng! Ví dụ nhu MCK, Wren Evans?

BigDaddy: Như tôi từng chia sẻ trên mạng xã hội, album tôi nghe nhiều nhất trong năm vừa qua là 99% của MCK. Tôi không nghe album của Wren Evans nhiều mà chỉ nghe một số track tiêu biểu. Bởi vì thời gian ra mắt album của bạn vào cuối năm - thời gian này tôi khá bận. Nhà tôi sẽ chia thành 2 phía, Emily sẽ nghe nhạc của Wren Evans nhiều hơn. Trong năm 2023 có rất nhiều album hay như Obito, Tlinh,… Nhưng để chọn album của năm tôi sẽ chọn 99% của MCK.

Emily: Đối với tôi, album Việt tôi nghe nhiều nhất trong năm vừa qua là Ái của Tlinh. Tôi vô cùng tâm đắc và hâm mộ khi Tlinh đã làm được một album như vậy. Tôi cảm thấy Tlinh rất giỏi.

Việc trình diễn cùng các chị đẹp đã được BigDaddy lên ý tưởng và tập luyện ra sao? Hát nhạc "thả thính" nhưng toàn với các nghệ sĩ "tiền bối", trên 30 tuổi thì anh Big có cảm thấy… cấn cấn?

BigDaddy: Một ngày đẹp trời, chị Bống - ca sĩ Hồng Nhung đã gọi điện thoại cho tôi. Chị nói tôi sẽ là "anh tài" được kết hợp cùng đội của chị. Khi đó tôi mới biết mình được tham gia vào chương trình. Tôi vui vì được làm việc cùng các chị, tuy nhiên tôi cũng khá lo. Bởi vì các chị là diva, quán quân các cuộc thi và đều có giọng hát ‘khủng’. Khi làm việc cùng các chị, các chị đã bộc bạch với tôi rằng họ thích rap. Ban đầu, tôi nghĩ sẽ chọn cho các chị bài "Tình yêu màu nắng" hoặc một bài hát về tình yêu để các chị thể hiện giọng hát. Tuy nhiên, chị Uyên Linh và chị Hồng Nhung đã nói rằng nếu chọn bài hát như vậy các chị không ‘đạp gió, rẽ sóng’ được, phải cho các chị rap và trình diễn. Vậy nên chúng tôi đã chọn bài "Mượn rượu tỏ tình".

Khi đi tập cùng các chị, khi nghe tôi nói hiện tại điệu nhảy Sturdy đang rất thịnh hành, các chị đã không ngần ngại chọn chinh phục. Trước khi tiếp xúc, tôi nghĩ các chị là những đàn chị đi trước và là những biểu tượng âm nhạc thì sẽ rất khó để kết nối. Tuy nhiên, cách các chị nói chuyện khiến tôi cảm thấy rất gần gũi, đặc biệt là chị Mỹ Linh rất vui tính.

Emily: Các chị đã vào vai những cô gái dễ thương là một kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt, "giáo chủ" Mỹ Linh đã có một bộ trang phục rất "cháy".

BigDaddy: Ban đầu, tôi cho rằng bài hát không phù hợp với các chị và phải sửa lời để phù hợp hơn. Nhưng các chị đã chia sẻ rằng họ muốn giữ nguyên bài hát. Tuy nhiên, đài đã yêu cầu chúng tôi sửa để phù hợp hơn với chương trình truyền hình.

Chị Emily có dự định tham dự Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2? Ai là Chị Đẹp mà chị yêu mến nhất từ chương trình này?

BigDaddy: Năm 2023, chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã ngỏ ý mời Emily. Tuy nhiên, đây là quãng thời gian chương trình Rap Việt khá căng thẳng vì chuẩn bị cho vòng 3 và chung kết. Một mình tôi rất vất vả nên Emily đã hỗ trợ trong việc chăm sóc cho các thí sinh và cho gia đình. Nhà của chúng tôi thời gian đó đang trong quá trình sửa chữa và chúng tôi phải ở một căn nhà thuê. Ngoài ra, toàn bộ ekip đang phải hỗ trợ cho tôi vì chương trình Rap Việt đang trong quá trình gay cấn. Vậy nên nếu Emily tham gia một chương trình khác sẽ rất khó khăn.

Emily: Vào thời gian đấy, chúng tôi có rất nhiều việc cần làm và khó sắp xếp công việc. Đặc biệt, tôi sợ bản thân không đáp ứng được việc tập luyện. Bên cạnh đêm công diễn, việc tập luyện của các chị quá kinh khủng. Vậy nên tôi rất tiếc khi không thể nhận lời tham gia chương trình. Nếu có mùa 2 và tôi sắp xếp lịch được, tôi sẽ tham gia chương trình.

Trong chương trình, tôi thích nhiều người nhưng tôi không có thời gian để xem hết một tập mà chỉ xem những đoạn cắt ngắn. Tất nhiên tôi phải thích bạn mình nhất. Bởi vì tôi biết bạn của mình có khả năng nhưng như mọi người thường nói, Huyền Baby bị ‘chồng phong ấn’. Ngày xưa, có một thời điểm ‘suýt’ mà Emily, Huyền Baby, Hạnh Sino và Trang Pháp đã trở thành một nhóm nhạc. Cuối cùng vì tôi không vào Sài Gòn và một vài lý do khác nên nhóm gần như chưa thể thành lập được. Nhưng chúng tôi đã từng gặp nhau và từng hát chung một bài nhạc về game. Hồi đó, Huyền đã là một người tập luyện rất nhanh. Chỉ cần bảo hát như thế này, nhảy như thế này, Huyền sẽ tập luyện đến khi làm được. Trong nhóm, Huyền sẽ luôn là cô gái điệu đà nhất, xinh đẹp nhất và nổi bật nhất.

Khi Huyền tham gia chương trình chị đẹp, tôi khá ngạc nhiên và thắc mắc vì sao bạn lại nhận lời tham gia chương trình. Nhưng sau chương trình, Huyền nhận được sự yêu thích từ khán giả. Vậy nên tôi rất khâm phục bạn và cảm thấy bạn xứng đáng với những gì bạn tập luyện. Bạn Lan Nhi là biên đạo của chương trình Chị đẹp đồng thời của chương trình Rap Việt đã gặp tôi và nói rằng: "Chị Huyền chăm lắm. Tất cả mọi người đã về nhưng chị Huyền vẫn ở phòng tập từ sáng đến tối. Em tưởng chị Huyền chưa có con".

Vậy nên tôi rất hâm mộ bạn mình ở khoản này. Ngoài ra, trong chương trình, tôi thấy nhiều chị đẹp có cơ hội để tỏa sáng. Ví dụ, một chị đẹp tôi rất ấn tượng và dễ thương là chị Mỹ Linh. Bên cạnh đó, tôi biết Trang Pháp là một người tài năng nhưng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện. Vậy nên tôi ấn tượng với tất cả các chị đẹp và đều yêu thích nhưng thích nhất vẫn là bạn tôi - Huyền Baby vì nhan sắc của bạn quá "đỉnh".

Năm nay Valentine cũng rơi vào dịp Tết, nghĩa là cả 2 sẽ "double" niềm vui hay… "double" áp lực? Kế hoạch đón Tết của cả 2 năm nay chắc sẽ tưng bừng lắm?

BigDaddy: Khá áp lực vì sau khi ăn rất nhiều bánh chưng rồi tặng socola, tôi không biết vợ có sợ béo không? Trong 5 ngày vừa qua, âm hưởng Tết giảm đi rất nhiều vì chúng tôi phải lo chuẩn bị ra mắt MV Yêu Nắm. Các bé đã có ông bà phụ giúp, chúng tôi vẫn phải chạy tiếp những công việc để chuẩn bị cho mọi thứ. May mắn là tất cả đều suôn sẻ. Và sẽ mang các bé đến ông bà để ông bà có một ngày Valentine hạnh phúc bên các bé (cười).

Emily: Em thấy đợt này anh là người quá cân chứ không phải em.

Đâu là mùa Valentine đáng nhớ nhất của cả 2?

BigDaddy: Tôi nhớ năm ngoái hay năm kia, tôi đặt mua chocolate trên mạng. Nhận hàng bị méo một viên. Thế là Ly ăn xong nói là: "Uầy, chocolate này ngon thế". Nhưng 2 - 3 tháng sau, anh kiểm tra cái hộp thấy mất đúng một viên. Còn lại nguyên cả khay.

Emily: Ngon mà. Chỉ là em không dám ăn vì sợ mập thôi (cười). Năm đầu tiên yêu nhau cũng vào Valentine và cũng vào dịp tết. Có lẽ đối với tôi đó là Valentine đáng nhớ nhất. Hoặc là Valentine năm 2019, chúng tôi ra mắt bài "Mượn rượu tỏ tình". Bình thường "não hay rơi'" nên để chúng tôi phải suy nghĩ thì hơi mất thời gian. Vậy nên không phải đến mức không có gì đáng nhớ bởi vì chúng tôi đã bên nhau khá lâu. Big và Ly không phải kiểu người sẽ tổ chức bất ngờ hay làm một điều gì thật sự đáng nhớ. Chúng tôi sẽ làm những điều đơn giản. Ở bên nhau êm đềm như vậy thôi.

BigDaddy: Cổ truyền một tí!

Emily: Đúng như những anh chị già. Cứ ở bên nhau êm đềm. Tôi chỉ mong như thế thôi chứ không phải một điều gì quá phức tạp hay bất ngờ. Đây là những keywords mà tôi rất thích và mong cuộc sống của mình cứ thế bình yên. Lối sống cổ truyền của những người Hà Nội.

BigDaddy: Vài năm nay, những dịp lễ, tôi sẽ mua vàng tặng Ly. Bởi vì gần đây, Ly không còn thích đồ hiệu. Tôi có thể mua túi, giày, ví hoặc nước hoa. Nhưng những năm gần đây, Ly đang đi theo xu hướng tối giản, không còn mua đồ hiệu tốn tiền.

Emily: Những năm trước, chúng tôi vẫn còn kiểu "em thích gì, anh mua". Tôi thì luôn nói là mình không thích nữa. Nhưng anh Big lại nghĩ tôi tiếc tiền nên tôi không muốn mua.

BigDaddy: Mua về xong Ly lại nói là dùng một thời gian rồi bán sẽ bị mất giá. Tôi lại bảo là bán đi làm gì, đây là quà mà. Ly lại nói mua cái này tốn tiền. Chuyển khoản tôi lại sợ ‘thô’. Vậy nên cứ dịp lễ tôi sẽ mua một cây vàng. Vừa để vun đắp cho gia đình vừa là quà.

Emily: Ngày xưa, tôi là kiểu người hơi nhạt nhẽo. Sinh nhật hay dịp gì đấy, tôi sẽ tặng một cái áo phông hiệu nào đó.

BigDaddy: Tôi cũng bị lây. Ngày xưa, thỉnh thoảng tôi sẽ mua quần áo các thứ. Nhưng gần đây, con đã đi học cấp 1 nên sẽ có nhiều chi phí. Vậy nên nếu bây giờ mua một cái áo 10 - 20 triệu, chỉ mặc một vài lần. Tôi không thể mặc suốt vì nếu bị chụp đăng lên mọi người sẽ nói "BigDaddy có cái áo mặc suốt". Tôi cũng ngại. Đối với giày dép, đôi nào tôi thích lắm mới mua. Bây giờ, quần áo tôi chỉ mặc local brand hay đồ tầm trung, không cần thiết phải quá xịn.

Emily: Thế bây giờ em tặng là anh vẫn thích đúng không? Anh có thích mua đâu nhưng người ta tặng thì cũng được.

BigDaddy: Không, nhưng anh nghĩ bây giờ nếu xịn là mình cứ phải xịn suốt đúng không? Chứ bây giờ mua một cái áo, mình mặc 3 tháng trời và đăng khoảng 5 cái ảnh ở trên Facebook. Sẽ có người nói "Có cái áo mặc suốt". Vậy cũng không thời trang lắm, đúng không? Nên thôi bây giờ mình mặc đồ bình thường, còn tiền mình làm những việc mới hơn!

Món quà ấn tượng nhất cả hai dành tặng cho nhau?

Emily: Nhà anh Big mua và để tên 2 người. MV anh Big quay tốn trăm triệu để tặng riêng vợ vào ngày sinh nhật. Gần đây, anh Big mua cho tôi mấy cây vàng đem về cất két. Thật ra nếu nói về vật chất, tôi là kiểu người không quan tâm nhiều về số tiền. Chỉ cần anh có lòng quan tâm và tặng quà cho tôi vào những dịp là tôi thấy hạnh phúc.

BigDaddy: Bây giờ, với chúng tôi vật chất là vấn đề về vun đắp, cho tương lai, cho cả hai và cho cả các con, thậm chí cho cả bố mẹ già. Về sau, bố mẹ cũng mong cả hai vợ chồng sẽ là "bộ đội chủ lực" để lo được cả cho bố mẹ. Vậy nên vấn đề về của cải hay kinh tế của hiện tại liên quan đến tương lai nhiều hơn.

Nếu mọi người để ý, nhiều chương trình gần đây tôi đã không đeo những dây chuyền vàng lấp lánh như các rapper khác. Bởi vì tôi nghĩ mình sẽ không phải là một người thể hiện theo kiểu giàu sang, phú quý mà tôi sẽ thể hiện đúng với bản thân mình. Tôi có gì tôi làm vậy. Cái giàu sang nhất của tôi là có gia đình, bố mẹ vẫn khỏe, các con ngoan ngoãn và gia đình hạnh phúc. Đây là điều tôi đang dư giả nhất (cười)!

Cảm ơn anh chị và chúc anh chị có ngày Valentine thật lãng mạn!