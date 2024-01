Em trai vượt mặt Sơn Tùng M-TP

Thống kê của nền tảng đo lường hoạt động truyền thông Kompa vừa công bố top 10 Influencers nhận nhiều lượng tương tác nhất dịp cuối năm.

Tháng 12/2023, chương trình như Sao nhập ngũ, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Hai ngày một đêm, hai lễ hội âm nhạc lớn giúp các nghệ sĩ được bàn luận nhiều trên các phương tiện truyền thông.

Hai vị trí dẫn đầu là MONO (hơn 21 triệu lượt tương tác) và Sơn Tùng (hơn 15 triệu lượt tương tác). Đây là lần đầu bảng xếp hạng chứng kiến lượt tương tác lớn từ hai anh em trong showbiz.

MONO vượt anh trai, đứng đầu top 10 Infuencers nhận nhiều tương tác nhất.

Nếu MONO được bàn tán nhiều với Sao nhập ngũ và Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ra MV Em xinh, Sơn Tùng được quan tâm nhờ lễ hội âm nhạc Modern Music Festival, 2in1 Concert. Khoảnh khắc giọng ca Em của ngày hôm qua giao lưu với khán giả như ném tặng áo, tặng gấu bông viral trên mạng.

Lê Dương Bảo Lâm đứng thứ ba với hơn 14,7 triệu lượt tương tác. Nam ca sĩ hút tương tác nhờ chương trình Hai ngày một đêm, khoảnh khắc gia đình đăng tải trên mạng xã hội.

Các vị trí còn lại (theo thứ tự) lần lượt thuộc về Trấn Thành, HIEUTHUHAI, Mỹ Tâm, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi, Chi Pu và Hòa Minzy.

Gần đây, MONO ra mắt loạt sản phẩm âm nhạc. Sau Em xinh, nam ca sĩ phát hành MV Young, nằm trong chuỗi EP Đẹp.

Young của MONO đại diện cho sự trẻ trung, tinh thần tích cực và năng lượng. Sự tươi trẻ không quan trọng độ tuổi, giới tính mà là sự kết hợp của những thứ luôn tồn tại, đồng hành với chúng ta.

MV của MONO hướng đến sự trẻ trung.

Ca khúc có thông điệp trân trọng thời gian và yêu thương với lời bài như "Ngồi xuống đây ta tâm tình hòa mình vào thiên nhiên/ Và chúng ta nên sống chậm lại để nhìn thật rõ mọi chuyện" hay "Hạnh phúc gần ngay ở đây mà/ Cần gì phải kiếm tìm ở đâu xa. Những vế trong ca khúc vừa thể hiện sự đối lập, vừa tạo nên bức chân dung năng lượng cho MONO.

Young mang đến concept Pop Art, với cảm hứng từ ấn phẩm, báo tường quen thuộc với khán giả, nhiều thế hệ học sinh. Việc sử dụng nhiều loại camera khác nhau như handycam, điện thoại, camera 360 độ tạo ra nhiều khung cảnh ấn tượng, hiếm thấy ở các MV tại Việt Nam.

Giải thích việc chọn nhiều loại camera trong MV, MONO nói anh muốn mang đến những thứ thật nhất trong từng khung ảnh.

MONO tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000. Sau hơn một năm debut, ngoài bản hit Waiting For You, em trai Sơn Tùng vừa tung EP Đẹp với bốn ca khúc Cười lên, Em xinh, Young và Open Your Eyes. Sau một tháng phát hành, MV Em xinh đạt hơn 15 triệu lượt xem trên YouTube.