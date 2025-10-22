Em gái Từ Hy Viên muốn tổ chức triển lãm nghệ thuật tưởng nhớ chị gái

Sau 8 tháng rút khỏi làng giải trí, nghệ sĩ - MC Từ Hy Đệ chính thức xuất hiện trở lại trong lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60. Cô cùng đồng nghiệp Lưu Bá Thành nhận giải thưởng Người dẫn chương trình tạp kỹ xuất sắc nhất. Năm 2005, Từ Hy Đệ từng đoạt giải Kim Chung lần đầu. Sau 20 năm cô lại tiếp tục nhận được vinh dự. Vì thế, nữ MC vô cùng xúc động khi cầm chiếc cúp vàng.

Từ Hy Đệ nhận giải thưởng. (Ảnh: Weibo)

Trên sân khấu, Tiểu S chia sẻ muốn gửi tặng giải thưởng cho mẹ, mong món quà này có thể "lấp đầy khoảng trống trong trái tim bà" sau những mất mát của gia đình. Mẹ cô sau đó gửi lại tin nhắn thoại, nghẹn ngào nói lời cảm ơn.

Tiểu S xúc động hát chay bài Sisterly Love là ca khúc từng song ca cùng chị gái. "Dù cuộc sống không có chị thật sự rất khó khăn, nhưng em nhất định sẽ bước tiếp. Em yêu chị," cô bày tỏ. Thời gian trước, Tiểu S từng trải qua quãng thời gian khó khăn, bị trầm cảm suốt 6 năm, nhất là sau khi Khang Hy đến rồi ngừng phát sóng năm 2016. Từ Hy Viên đã động viên em gái tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Cách đây 20 năm, Từ Hy Viên từng nói mơ ước lớn nhất là em gái trở thành MC hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc). Khi còn sống, cô luôn là khách mời nhiệt tình trong các chương trình của em, ngoài ra còn giới thiệu nhiều bạn bè nghệ sĩ khác đến ủng hộ.

Trong đêm nhận giải, Tiểu S cũng dành lời cảm ơn sâu sắc tới MC Thái Khang Dũng là người bạn dẫn thân thiết từ thời chương trình đình đám Khang Hy đến rồi. "Nếu không có anh ấy, có lẽ tôi đã không đủ can đảm để đứng trên sân khấu hôm nay," cô nói.

Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ khi còn nhỏ và lúc mới bước chân vào làng giải trí. (Ảnh: Weibo)

Nhắc đến anh rể DJ Koo, Tiểu S cho biết anh vẫn chưa nguôi nỗi nhớ người vợ quá cố. "Anh ấy đến nghĩa trang mỗi ngày, ngồi ăn cơm cùng chị tôi và vẽ chân dung chị mỗi ngày. Trong nhà, đâu đâu cũng là hình ảnh của chị Từ Hy Viên," cô chia sẻ. Chính vì vậy, nữ nghệ sĩ bày tỏ mong muốn sẽ tổ chức một triển lãm nghệ thuật trong tương lai để giới thiệu các bức chân dung do anh rể vẽ, như một cách lưu giữ ký ức và tình yêu dành cho chị gái.

Vòng cổ đặc biệt Từ Hy Đệ luôn trân trọng đeo trên cổ để tưởng nhớ chị gái. (Ảnh: Weibo)

Cô cho biết món trang sức đặc biệt mang đến buổi lễ nhận giải là chiếc vòng cổ có chứa một phần tro cốt của chị gái. DJ Koo thiết kế 7 chiếc vòng cổ màu đen có mặt trái tim để gửi cho các thành viên trong gia đình với mong muốn sẽ luôn luôn có Từ Hy Viên bên cạnh. Ngoài ra, Tiểu S còn xăm tên chị gái ở sau gáy, chữ "Viên" để tưởng nhớ.

Gia đình Từ Hy Viên gắn bó mật thiết. (Ảnh: Weibo)

Tiểu S tâm sự thời khắc cô buồn nhất sẽ là dịp đón năm mới 2026, bởi vì đây là năm đầu tiên gia đình vắng bóng Từ Hy Viên. Theo truyền thống, hàng năm dù bận rộn, mọi người trong nhà cũng sẽ cùng tụ họp vào dịp quan trọng này. Tuy nhiên trong chuyến đi chơi đầu năm 2025 đến Nhật Bản, diễn viên phim Vườn sao băng đã bị bệnh cảm cúm, viêm phổi và mãi mãi ra đi ở tuổi 49. Sau khi Từ Hy Viên mất, cuộc chiến tranh giành quyền nuôi dưỡng 2 con, tài sản của cô giữa chồng cũ và gia đình kéo dài khiến cách thành viên đều mệt mỏi. Tiểu S phải tạm ngưng hoạt động để ở bên cạnh chăm sóc mẹ.

Khi nhận giải Kim Chung, cô cho biết đã lên kế hoạch trở lại công việc dẫn chương trình sau Tết Nguyên đán 2026. Còn thời điểm hiện tại nữ MC vẫn chưa sẵn sàng. Được biết đã có hai chương trình giải trí, một phim truyền hình trực tuyến gửi lời mời đến cô. Nếu Tiểu S thu xếp được thời gian thì cô sẽ chính thức quay lại diễn xuất sau 5 năm. Bộ phim gần nhất cô tham gia là Vào giờ phút này. Trong bộ phim được phát sóng năm 2023, nữ MC có nhiều cảnh thân mật với bạn diễn nam nên từng khiến cả gia đình bất ngờ và đưa ra nhiều ý kiến phản đối.