''Em gái quốc dân'' khoe mặt mộc trẻ đẹp khó tin ở tuổi U40, chỉ tiếc đánh mất sự nghiệp vì bạo bệnh

Nữ diễn viên Moon Geun Young bắt đầu sự nghiệp từ năm 1999 trong bộ phim điện ảnh On The Way. Sau đó, cô xuất hiện lần đầu trên màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình mang tính biểu tượng của Hàn Quốc - Trái Tim Mùa Thu năm 2000. Năm đó, dù mới chỉ 13 tuổi, Moon Geun Young vẫn gây bão bởi diễn xuất quá xuất sắc khi đảm nhận phiên bản ngày trẻ của Song Hye Kyo. Trong những năm sau đó, cô liên tục nhận những vai diễn nhí, được khán giả ưu ái và yêu thương gọi với cái tên "em gái quốc dân".

Trái Tim Mùa Thu

Vai diễn trưởng thành đầu tiên của em gái quốc dân là trong bộ phim The painter of wind năm 2008. Không còn cần làm phiên bản nhí của bất cứ ai, Moon Geun Young toả sáng rực rỡ, khoe trọn diễn xuất đáng nể và nhan sắc tươi trẻ của mình. Sau này, Moon Geun Young tiếp tục duy trì sức hút thông qua bộ phim đình đám Chị Kế Của Lọ Lem.



Sự nghiệp toả sáng rực rỡ cho đến năm 2019, sau bộ phim Catch The Ghost, em gái quốc dân buộc phải gác lại mọi thứ vì bạo bệnh. Cụ thể cô mắc hội chứng khoang cấp tính từ năm 2017, liên tục phải phẫu thuật 4 lần, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cũng vì điều này mà suốt một thời gian dài, Moon Geun Young phải xuất hiện trong hình ảnh kém sắc, gương mặt già hơn tuổi, thậm chí còn thừa cân. Cô cũng có một vết sẹo rất dài ở cánh tay và không hề ngần ngại khi phải để lộ vết sẹo này.

Moon Geun Young thời điểm bị bệnh

Vết sẹo dài trên tay nữ diễn viên

Bệnh tật khiến Moon Geun Young không thể đóng phim. 4 năm cô không có phim điện ảnh mới, 6 năm không tái xuất sóng truyền hình, thứ khán giả biết về cô chỉ là những tấm ảnh thường ngày đăng tải trên mạng xã hội. Gần đây nhất, những ngày đầu tháng 11, Moon Geun Young cũng đăng tải một số bức hình mới, khoe mặt mộc không khuyết điểm ở tuổi gần 40. Khán giả thở phào nhẹ nhõm khi em gái quốc dân một thời đã dần lấy lại phong độ của mình.

Hình ảnh mới nhất của Moon Geun Young

Không chỉ diện mạo ngày càng trẻ đẹp, Moon Geun Young còn xác nhận sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ thông qua bộ phim Hellbound 2. Dù theo thông tin từ nhà sản xuất thì cô chỉ xuất hiện với vai cameo nhưng đây cũng là một tín hiệu vô cùng đáng mừng, cho thấy việc sức khỏe của nữ diễn viên đã tốt lên rất nhiều.

Nguồn: Koreaboo