Elon Musk nhận tin buồn

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ vừa đưa ra phán quyết bất lợi đối với Elon Musk, liên quan đến các phát ngôn của ông trong giai đoạn chuẩn bị thâu tóm Twitter năm 2022.

Cụ thể, sau phiên xét xử kéo dài ba tuần tại tòa án liên bang ở San Francisco, bồi thẩm đoàn kết luận hai bài đăng trên mạng xã hội của vị tỷ phú vào tháng 5/2022 đã chứa thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm. Những phát ngôn này được cho là đã tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu Twitter, khiến thị trường biến động mạnh trong thời điểm nhạy cảm của thương vụ.

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters)

Vụ kiện tập thể do nhà đầu tư Giuseppe Pampena đứng đơn, đại diện cho nhóm cổ đông đã bán cổ phiếu trong khoảng thời gian từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 10/2022. Nguyên đơn cáo buộc ông Musk cố tình gây áp lực để làm giảm giá cổ phiếu, qua đó tạo lợi thế trong quá trình đàm phán lại mức giá mua hoặc tìm cách rút khỏi thỏa thuận.

Trong quá trình đó, ông Musk từng tuyên bố tạm dừng thương vụ nhằm xác minh tỷ lệ tài khoản “bot” trên nền tảng. Tuy nhiên, phía nguyên đơn cho rằng động thái này mang tính chiến thuật nhằm gây sức ép lên ban lãnh đạo Twitter.

Theo phán quyết, hành vi của ông Musk đã vi phạm các quy định về chứng khoán khi đưa ra những tuyên bố sai hoặc gây hiểu lầm có ảnh hưởng đến thị trường. Với kết luận này, vị tỷ phú có thể phải đối mặt với khoản bồi thường lên tới hàng tỷ USD, tùy theo mức thiệt hại thực tế được xác định trong giai đoạn tiếp theo.

Đội ngũ pháp lý của ông Musk cho biết sẽ tiến hành kháng cáo. Trong khi đó, bản thân ông chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trước đó, ông đã hoàn tất thương vụ mua lại Twitter vào cuối tháng 10/2022 với giá 44 tỷ USD và sau đó đổi tên nền tảng này thành X.

Đây được xem là một trong những thất bại pháp lý hiếm hoi của Elon Musk, người từng nhiều lần vượt qua các vụ kiện lớn và được giới truyền thông gọi là “Teflon Elon”. Năm 2023, ông từng được tuyên vô tội trong vụ kiện liên quan đến các phát ngôn về việc đưa Tesla trở thành công ty tư nhân.

Theo ước tính của Forbes, tài sản của Elon Musk hiện vào khoảng 839 tỷ USD, chủ yếu đến từ cổ phần tại Tesla và SpaceX.

Tham khảo The Straits Times