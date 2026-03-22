Công an cảnh báo nóng về thói quen dùng wifi của người dân

Theo Công an tỉnh Gia Lai, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các tiện ích công nghệ như trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, lưu trữ đám mây hay wifi công cộng đang trở thành một phần không thể thiếu trong công việc và đời sống. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi là những nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn thông tin, thậm chí có thể dẫn đến lộ lọt bí mật cá nhân, bí mật công việc nếu người dùng thiếu cảnh giác.

Nguy cơ từ việc sử dụng wifi công cộng

Wifi miễn phí tại quán cà phê, sân bay, trung tâm thương mại tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh mạng. Tin tặc có thể lợi dụng các mạng này để:

- Đánh cắp thông tin đăng nhập.

- Theo dõi hoạt động truy cập Internet.

- Cài đặt phần mềm độc hại.

Khuyến cáo:

- Không đăng nhập tài khoản quan trọng khi dùng Wi-Fi công cộng.

- Tắt tính năng chia sẻ dữ liệu.

- Sử dụng các biện pháp bảo mật bổ sung khi cần thiết.

Nguy cơ lộ lọt thông tin khi sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo

Hiện nay, nhiều người có thói quen sử dụng các công cụ AI như ChatGPT để soạn thảo văn bản, dịch thuật, xử lý tài liệu. Tuy nhiên, việc tải lên các văn bản, hình ảnh chứa thông tin nội bộ, thông tin nhạy cảm có thể tiềm ẩn rủi ro lớn.

Khi dữ liệu được đưa lên các nền tảng AI công cộng, hệ thống sẽ tiến hành phân tích và xử lý nội dung. Trong trường hợp người dùng không kiểm soát được chính sách bảo mật của nền tảng, thông tin có thể bị lưu trữ, khai thác hoặc sử dụng ngoài ý muốn.

Khuyến cáo: Không sử dụng các nền tảng AI công cộng để xử lý tài liệu mật, tài liệu nội bộ hoặc dữ liệu cá nhân quan trọng.

“Bẫy” từ những bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội

Việc chụp và chia sẻ hình ảnh tưởng chừng vô hại nhưng có thể làm lộ nhiều thông tin quan trọng:

- Lộ thông tin trong khung hình: tài liệu, màn hình máy tính, thẻ công tác, sơ đồ làm việc…

- Lộ vị trí địa lý (tọa độ GPS): nhiều thiết bị tự động gắn thông tin vị trí vào ảnh (metadata).

- Kẻ xấu có thể khai thác các dữ liệu này để xác định địa điểm, thói quen sinh hoạt, thậm chí phục vụ mục đích xấu.

Khuyến cáo: Kiểm tra kỹ nội dung trước khi đăng ảnh; Tắt tính năng gắn vị trí khi chụp ảnh; Hạn chế chia sẻ hình ảnh liên quan đến công việc, nội bộ.

Rủi ro khi sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây

Các nền tảng như Google Drive hay OneDrive mang lại nhiều tiện ích trong lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Tuy nhiên, đây không phải là môi trường an toàn tuyệt đối đối với thông tin quan trọng.

Nguy cơ có thể đến từ:

- Tài khoản bị chiếm quyền truy cập

- Chia sẻ nhầm hoặc lộ đường link tài liệu

- Bị tấn công mạng hoặc đánh chặn dữ liệu

Khuyến cáo : Không lưu trữ tài liệu mật, tài liệu quan trọng lên các nền tảng đám mây công cộng.

Điện thoại thông minh – nguy cơ bị khai thác thông tin

Điện thoại thông minh chứa nhiều dữ liệu cá nhân và có khả năng ghi âm, ghi hình, định vị. Nếu bị cài đặt phần mềm độc hại, thiết bị có thể bị biến thành công cụ thu thập thông tin trái phép.

Khuyến cáo:

- Chỉ cài đặt ứng dụng từ nguồn chính thức

- Kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập của ứng dụng

- Thường xuyên cập nhật hệ điều hành và phần mềm bảo mật

Tóm lại, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, yếu tố con người đóng vai trò quyết định trong bảo đảm an toàn thông tin. Mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo mật, chủ động phòng ngừa từ những hành động nhỏ nhất.

