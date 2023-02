Ekip Hà Anh Tuấn lên tiếng về ồn ào sang nhượng vé: "Hiện tượng lợi dụng tình cảm của khán giả để lừa đảo đã xảy ra nhiều lần"

Chỉ còn ít ngày nữa, 2 đêm nhạc của Hà Anh Tuấn tại Ninh Bình với sự góp mặt của "tượng đài âm nhạc" Kitaro sẽ chính thức diễn ra. Tuy nhiên, tình trạng pass vé, "bán tống bán tháo" bỗng diễn ra rầm rộ, số vé được mua rồi sang nhượng lại nhiều khó thống kê hết ngay trước khi concert sáng đèn đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Tất cả tạo nên một cảnh tượng không đẹp chưa từng xảy ra tại bất kỳ đêm nhạc nào trước đó của Hà Anh Tuấn. Vì đâu nên nỗi này?

Chúng tôi đã liên lạc với anh Andy Vo, Giám đốc Sản xuất của đêm nhạc Chân Trời Rực Rỡ, thay mặt ekip Hà Anh Tuấn để có phản hồi về nhiều luồng thông tin trái chiều từ khán giả.

Đêm nhạc Chân Trời Rực Rỡ được thông báo sold out ngay trong buổi sáng mở bán, tuy nhiên đến hiện tại lại bùng lên tranh cãi

Phía BTC nhận định thế nào về việc vé concert Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn đang được sang nhượng liên tục trên mạng xã hội?

Với cương vị ban tổ chức, chúng tôi xin khẳng định đây là diễn biến rất bình thường trong tất cả các sự kiện được quan tâm, không chỉ âm nhạc mà từ thể thao đến giải trí khắp nơi. Về ý chí chủ quan, chúng tôi không bao giờ muốn những khán giả thực sự của mình phải tốn kém nhiều hơn mức bình thường để có thể tham dự chương trình. Tình cảm và sự nhiệt thành của họ đã là sự may mắn của những người tổ chức.

Tuy vậy, có những thứ thuộc về tính giao dịch thị trường tự do và thuộc quyền sở hữu của các cá nhân, ban tổ chức không thể và cũng không có quyền can dự. Sự quan tâm của truyền thông đối với việc này thể hiện concert lần này đang thu hút lớn sự quan tâm của công chúng, đó là áp lực và động lực để chúng tôi tập trung làm tốt công việc của mình. Cá nhân tôi dự đoán, lượng vé vì lý do này hay lý do khác đang được sang nhượng chiếm một tỷ lệ không lớn trong toàn bộ khán giả tham dự 2 đêm concert tới đây.

Việc đứng ra làm cầu nối trung gian giữa các khách hàng để chuyển nhượng vé gặp khó khăn ra sao khi đây là tiền lệ hiếm thấy đối với các đơn vị phân phối vé?

Rất đơn giản vì chúng tôi nhận được yêu cầu của một số khán giả vì kẹt đột xuất hoặc người đồng hành vì lý do khách quan không thể đi cùng đến Ninh Bình và họ muốn tìm người sang nhượng lại vé với giá gốc. Cộng với thêm tình hình ban tổ chức quan sát thấy có hiện tượng giá vé chợ đen cho một số hạng vé đang bị rao đẩy lên quá cao (gấp đôi, gấp ba) nên chúng tôi muốn gửi thông điệp làm trung gian cho những nhu cầu sang và nhượng vé hợp lý.

Nếu là cộng đồng khán giả lâu năm của Hà Anh Tuấn, mọi người sẽ thấy Tuấn và ban tổ chức luôn kêu gọi khán giả đừng ủng hộ vé chợ đen, dù rằng xét về tính thị trường việc ấy là không thể. Điều này là điều chúng tôi vẫn đang học để cố gắng làm tốt hơn mỗi ngày, mỗi lần. Ngược lại, những khán giả phải huỷ bỏ chuyến đi vào sát giờ sắp đến concert cũng là một điều đáng tiếc và chắc không thể tặng họ mới phải quyết định như vậy. Chúng tôi luôn quan sát và suy nghĩ cùng những khán giả của mình.

Đây có lẽ lần đầu tiên Hà Anh Tuấn vướng ồn ào về việc tiêu thụ vé đến vậy

Liệu sự việc này có ảnh hưởng đến số lượng khán giả cũng như rà soát vé tại nơi diễn ra concert Chân Trời Rực Rỡ. Việc sang nhượng chợ đen qua tay nhiều người rất dễ gây nên trình trạng làm vé giả, lừa đảo... BTC có phương án cụ thể nào để giải quyết tình huống này?

Hiện tượng lợi dụng tình cảm của khán giả Hà Anh Tuấn để lừa đảo đã xảy ra nhiều lần nhiều trường hợp trong tất cả các concert gần đây mà chúng tôi tổ chức. Có nhiều trường hợp khán giả và chúng tôi đã nhờ lực lượng công an để can thiệp giải quyết. Họ câu "view" dẫn dụ bằng những thông tin hấp dẫn về giá vé, vị trí chỗ ngồi rồi lừa số tiền khán giả chuyển trước. Đây là điều Tuấn và chúng tôi luôn trăn trở và mệt đầu.

Chúng tôi luôn đưa ra những khuyến cáo cho tất cả khán giả của mình không giao dịch sang nhượng khi không chắc chắn cầm vé trong tay, hỗ trợ kiểm tra số vé, chỗ ngồi…trong khả năng tốt nhất của mình. Thế nhưng vẫn chưa thể bảo vệ tuyệt đối được tất cả khán giả của mình. Đối với concert Chân Trời Rực Rỡ lần này, chúng tôi đã và đang sắp xếp quy trình rà soát vé cũng như hướng dẫn đưa khán giả vào chỗ ngồi của mình nhanh, hợp lý nhất. Tất cả nguồn lực, nhân sự đang được triển khai chu đáo nhất nên đây không phải điều lo lắng của ban tổ chức.

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất tiện về việc show diễn được tổ chức tại Ninh Bình. Khó khăn trong việc di chuyển, ăn ở dẫn tới việc đội chi phí đi xem show lên quá cao. Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân dẫn tới việc khán giả bán lại vé nhiều. BTC có lường trước được những bất tiện này không?

Hãy nói về thời điểm trước khi chúng tôi quyết định tổ chức tại sân lễ hội, đền vua Đinh - vua Lê, cố đô Hoa Lư. Khi ấy, chúng tôi đi cùng Tuấn về thăm Ninh Bình và đến địa điểm này thì tất cả cùng nói quyết tâm làm bằng được. Vì đó là một không gian tuyệt vời cho âm nhạc của Tuấn. Chúng tôi đã chấp nhận, rất có thể sẽ chỉ vài trăm khán giả đi cùng mình lần này. Nhưng chúng tôi đã sai, và bằng chứng tất cả số vé của 02 đêm diễn đã được sở hữu trong vài giờ đầu tiên. Điều đó là món quà lớn, quan trọng nhất là tất cả khán giả và ban tổ chức đều háo hức cho những trải nghiệm âm nhạc ở một không gian đầy giá trị thiêng liêng chưa bao giờ đến.

Trước đó, chúng tôi cũng có tham vấn tỉnh Ninh Bình về hạ tầng du lịch khách sạn và thời điểm tổ chức. Tỉnh rất chào đón và ủng hộ mọi mặt để đón khán giả về Ninh Bình trong sự kiện âm nhạc đặc biệt này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng quan sát và nhận được thông tin về tình trạng "cháy" phòng khách sạn trong những ngày gần đây, gây ảnh hưởng đến chuyến đi của một số khán giả chưa kịp đặt. Đó là điều chúng tôi cũng lo lắng và đang tham vấn thêm với tỉnh xem có thể hỗ trợ được gì cho khán giả của mình.

Địa điểm tổ chức nằm ngay gần khu di tích đền Vua Đinh - Vua Lê

Ninh Bình liệu có đáp ứng được số lượng khán giả lớn đổ về không? Và liệu có hỗ trợ gì từ phía các Sở, ban ngành tại Ninh Bình để giúp show diễn diễn ra trọn vẹn nhất?

Địa điểm của concert là nơi Ninh Bình đã tổ chức rất nhiều sự kiện lễ hội festival của tỉnh với số lượng người lên đến vài chục ngàn. Ban tổ chức đã tham vấn và cùng Sở Văn hóa Thể thao khảo sát nơi đây rất kỹ trước khi quyết định. Chắc chắn không gian rộng lớn giữa thiên nhiên linh thiêng là một lựa chọn hoàn hảo cho nội dung âm nhạc Chân Trời Rực Rỡ. Cho đến bây giờ, tất cả ban ngành của tỉnh huyện xã, nơi diễn ra concert đang hỗ trợ và phối hợp rất chặt chẽ cùng chúng tôi trong tất cả các khâu sản xuất, đảm bảo an ninh, bãi chỗ đậu xe, hướng dẫn phân luồng giao thông…Chúng tôi rất cảm ơn và vui nhất là khi nghe rằng concert này đang được nhiều người Ninh Bình mong đợi và yêu quí.

Những thuận lợi và khó khăn khi tổ chức concert ở Ninh Bình lần này?

Lần nào tổ chức cũng có những khó khăn riêng, chúng tôi không than thở vì đó là hiển nhiên của mọi công việc. Điều duy nhất nên đề cập là sự liều lĩnh khi không biết khán giả có theo mình trong sự liều lĩnh ấy không. Nhưng chúng tôi muốn làm những điều đặc biệt cho khán giả của mình, để xứng đáng với tình yêu rất lớn của họ trong nhiều năm qua. Thuận lợi lớn nhất cũng là điều đó, lòng người. Chúng tôi được tất cả mọi người ủng hộ để tổ chức những sự kiện đặc biệt như thế này. So với điều ấy, khó khăn nào chúng tôi cũng chịu được.

Có lo ngại rằng 2 đêm diễn tới của Chân Trời Rực Rỡ sẽ khó có thể lấp đầy ghế khi nhìn vào thực trạng bán vé như hiện tại. BTC có muốn lên tiếng điều gì để trấn an khán giả?

Chúng tôi luôn lắng nghe tôn trọng các thông tin ý kiến đa chiều, vì đó là cách để mình có cơ hội làm tốt hơn. Trong vấn đề này, cả khách quan và chủ quan, chúng tôi cho rằng những lo lắng bị phóng đại hơi nhiều! Thực trạng của ban tổ chức đó là vé đã "sold out" ngay từ ngày mở bán. Nếu khán giả không muốn đi, họ đã không mua vé ngay từ đầu, chứ đừng nói đến việc mua vé khá vất vả (đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi khi hạ tầng khâu phát hành vé ban đầu chưa tốt). Một lần nữa, chúng tôi tin và lấy làm tiếc nếu một tỷ lệ nhỏ khán giả vì lý do đột xuất không thể đến với concert vào phút chót. Điều này là việc bình thường luôn xảy ra trong mọi sự kiện mọi tình huống.

Chúng tôi không phủ nhận có một số lượng đầu cơ vé, và họ sẽ phải nhân nhượng để tìm người sang nhượng lại khi thời gian ngày càng gần đến concert. Việc này cũng là điều rất bình thường. Thứ nhất, để chuẩn bị cho một chuyến đi xa khán giả cần sắp xếp nhiều yếu tố. Thứ hai, việc này tốt cho khán giả của chúng tôi khi có thể sở hữu những tấm vé may mắn một cách có lợi hơn. Thứ ba, chúng tôi cũng mong sau này bớt hiện tượng đầu cơ vé những concert của mình, để khán giả đích thực có thể đến với chúng tôi thuận lợi nhất. Đến lúc này chúng tôi vẫn nhận được rất nhiều yêu cầu nhờ tìm vé ở một số hạng vé. Còn bây giờ, chúng tôi đang toàn tâm toàn ý hi vọng làm thật tốt 02 đêm diễn tới đây để tất cả khán giả có mặt không thể quên được. Chúng tôi biết chắc hầu như tất cả khán giả của mình đang đếm ngược chờ đến concert.

Phía ekip Hà Anh Tuấn vẫn khá lạc quan về số lượng khán giả có mặt ở 2 đêm nhạc sắp đến

Bên cạnh góc nhìn từ phía khán giả về chuyện đi xem show tại Ninh Bình. Nhiều nhà làm show còn cho thấy sự e ngại về cơ sở vật chất cũng như điều kiện tổ chức tại Ninh Bình khó có thể đáp ứng được về mặt chất lượng âm thanh, ánh sáng. Các show diễn của Hà Anh Tuấn đều được đầu tư vô cùng chỉn chu, lần này còn có sự góp mặt của huyền thoại âm nhạc Kitaro, BTC có thể chia sẻ bật mí thêm điều gì về quá trình chuẩn bị cho 2 đêm diễn này?

Chưa có concert nào của chúng tôi "đắt" như lần này, theo tất cả các loại nghĩa. Nhưng "đắt" nhất là khán giả của Hà Anh Tuấn. Họ đã hết lòng ủng hộ, chúng tôi không muốn mình rụt rè trong các nỗ lực của mình. Để chuẩn bị cho nó, chúng tôi đã mất hơn 3 năm với nhiều tâm huyết, mơ mộng và liều lĩnh "điên rồ". Đừng bao giờ phải nghĩ ngợi về các yếu tố âm thanh, ánh sáng, sân khấu…vì đó là những tiêu chuẩn cơ bản Hà Anh Tuấn và chúng tôi tự đặt ra cho chính mình. Vì chúng tôi đang làm concert âm nhạc và âm nhạc.

Chưa nói đến ông Kitaro với những yêu cầu kỹ thuật chuẩn mực của một nghệ sĩ quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên ông Kitaro biểu diễn cùng dàn nhạc của Việt Nam, là Crystal Band & Saigon Pops Orchestra trong những tác phẩm huyền thoại của mình. Chúng tôi làm sao lại không biết đây là cơ hội để chơi một trận thật xứng đáng với nghề của mình? Chưa bao giờ chúng tôi muốn xây dựng thương hiệu của mình là những "concert cháy vé". Chúng tôi muốn mình làm được những không gian âm nhạc thật giá trị và nhân văn.