Dàn hậu bối của Hà Anh Tuấn - Tóc Tiên khoe vũ đạo cực đỉnh, tái hiện lại bộ phim học đường đình đám

Thời học sinh là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp mà rất nhiều người muốn quay lại. Ở đây, có những kỷ niệm đẹp bên những người thầy cô, bạn bè. Có câu "Nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 học trò" nhưng không phải lúc nào các cô cậu học trò cũng quậy phá. Mới đây, dân tình được phen bất ngờ xen lẫn ngưỡng mộ khi chứng kiến 1 sân khấu trình diễn của nhóm học sinh cấp 3.

Clip: Màn trình diễn cực "cháy" của dàn học sinh cấp 3 đang nhận được nhiều sự chú ý

Cụ thể, theo đoạn clip ngay tại sân khấu 1 sự kiện của trường THPT này, nhóm học sinh đã tái hiện lại bộ phim học đường đình đám - High School Musical. Với phiên bản nhảy đầy mới lạ kết hợp cùng những màu sắc âm nhạc mới và sự nhiệt huyết của những cô cậu học trò đã tạo nên chất riêng. Chỉ sau ít ngày đăng tải, clip này nhanh chóng thu hút hơn 100 nghìn lượt xem, gần 11.8 nghìn lượt thích (thả tim) trên nền tảng TikTok và rất nhiều bình luận khen ngợi từ cư dân mạng. Dẫu chỉ là những "dancer không chuyên" nhưng nhìn cách các bạn trẻ này nhảy cực kỳ năng lượng và hết mình với màn trình diễn.

Dàn "dancer không chuyên" khoe vũ đạo cực đỉnh

...uyển chuyển, vô cùng mượt mà

Loạt động tác khó được các bạn thực hiện dễ dàng

Vũ đạo đẹp mắt cùng giai điệu tuổi thơ khiến dân tình mê mẩn

Quả đúng là 1 màn vũ đạo "cây nhà lá vườn" nhưng chất lượng, bàn ghế học sinh đều được tận dụng tối đa để kết hợp cùng màn trình diễn. Trên nền nhạc bắt tai, các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo và hết mình với đam mê. Đặc biệt, phần âm nhạc cũng là 1 điểm nhấn thú vị cho màn thể hiện của nhóm học sinh cấp 3 này, ngay khi giai điệu What Time Is It được vang lên như kéo theo cả 1 vùng ký ức của nhiều người.

Theo thông tin được chia sẻ thì nhóm học sinh cấp 3 đến từ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, là 1 trong những trường top của TP. HCM cả về thành tích giáo dục lẫn phong trào. Đồng thời đây cũng từng là "ngôi nhà thứ hai" của loạt tên tuổi đình đám của Vpop như: Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên, Đức Tuấn, Uyên Linh… Nhiều người kỳ vọng loạt "hậu bối" trở này cũng sẽ "làm nên chuyện" trong tương lai.

Uyên Linh, Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên đều là cựu học sinh tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

- Nể, quá giỏi! Đây chính là học hết sức, chơi hết mình. Quá xịn!

- Sao lại có một sân khấu vũ đạo tuyệt vời như này. Trường hiện lên với một vẻ đẹp tuyệt vời và hoành tráng thật sự.

- Học sinh trường cũ của Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên… thì cũng không phải dạng vừa.

- Nổi da gà thiệt, càng ngày các bạn trẻ càng giỏi.

- Học sinh trường này vừa học giỏi vừa giỏi phong trào, tương lai sẽ "làm nên chuyện".

- Nhảy đỉnh quá, nhạc hoài niệm quá!

- Ôi High School Musical, một thời ký ức.

Được biết, High School Musical là bộ phim truyền hình Mỹ ăn khách của Walt Disney, mở đầu cho loạt phim High School Musical. Đây chính là 1 series phim từng cực kỳ nổi tiếng với các bạn trẻ thế hệ 8x, 9x. Và What Time Is It là 1 trong những ca khúc nhạc phim rất được yêu thích và gắn liền với tên tuổi của loạt phim. Ca khúc này cho chúng ta thấy một khía cạnh khác của mùa Hè. Mùa Hè không hẳn là chia tay buồn thảm như mọi người vẫn nghĩ, mà nó chỉ bắt đầu cho một kế hoạch mới, một định hướng mới và bạn bè thì sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta.

High School Musical là 1 series phim từng cực kỳ nổi tiếng với các bạn trẻ thế hệ 8x, 9x.