Earfun Bật Mood Chill - Không chỉ là tai nghe, mà là cách Gen Z khơi gợi cảm xúc mỗi ngày

Nắm bắt được điều đó, thương hiệu âm thanh Earfun khởi động chiến dịch truyền thông "Earfun – Bật Mood Chill", mở ra loạt trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc, thiết kế đúng gu, giá cả hợp lý, chất âm sống động phù hợp cho người trẻ hiện đại.

Không chỉ bán tai nghe, Earfun khơi gợi cảm xúc

Với thông điệp "Tai nghe Earfun – Âm thanh chất, giá tốt, thiết kế đẹp, chuẩn gu giới trẻ", Earfun muốn khách hàng không chỉ xem nó như một thiết bị phát âm thanh mà nó còn phương tiện thể hiện cá tính.

Dù bạn là người thích nhạc chill, đắm mình trong không gian yên tĩnh, hay cần những bản remix kéo mood giữa deadline, Earfun đều sẽ có lựa chọn phù hợp với chất riêng của bạn.

Lựa chọn nào của Earfun cũng "chạm mood" cực chill

Earfun Air Life – Nhẹ nhàng như cái tên, chiếc tai nghe không dây này là lựa chọn lý tưởng cho những ai mới bắt đầu vào thế giới âm thanh. Một mẫu tai nghe với ngoại hình đủ chất, âm thanh đủ chill cùng một mức giá hợp lý. Thiết kế gọn gàng, dễ đeo, pin bền, chất âm tròn trịa, Earfun Air Life phù hợp cho những buổi sáng cà phê hoặc lúc ngồi chill một mình.

Earfun Clip – Thiết kế kẹp tai độc đáo, nhỏ gọn, linh hoạt và năng động, đúng kiểu tai nghe dành cho những ai thích mang âm nhạc vào những buổi tập luyện thể thao. Kẹp nhẹ nhàng trên tai, không đi sâu vào tai tạo cảm giác thoải, bật nhạc lên là auto có mood tập luyện.

Earfun Air Pro 3 – Khi bạn muốn "bật mood lớn", Air Pro 3 chính là lựa chọn đáng giá. Sở hữu công nghệ ANC khử ồn chủ động, âm thanh sắc nét, kết nối nhanh và độ trễ cực thấp, mẫu tai nghe này đưa bạn lạc vào không gian âm nhạc riêng, nơi mọi tạp âm xung quanh đều tạm biến mất.

Earfun Air Pro 4 – Mẫu tai nghe flagship mang lại trải nghiệm toàn diện bậc nhất. Thiết kế hiện đại, chất âm cao cấp và khả năng xử lý tiếng ồn thông minh, Air Pro 4 dành cho những người muốn đắm chìm hoàn toàn trong thế giới âm thanh và không gì có thể làm gián đoạn "Mood Chill" của bạn.

Âm nhạc không chỉ để nghe – mà để cảm

Với chiến dịch "Bật Mood Chill", Earfun khẳng định một điều đơn giản:

Âm nhạc có thể thay đổi cảm xúc và tai nghe nếu đủ chất sẽ là cây cầu kết nối bạn với "vũ trụ cảm xúc" của chính mình.

Trong bối cảnh Gen Z ngày càng ưu tiên những thiết bị vừa đẹp – vừa chất – vừa hợp túi tiền, Earfun trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với loạt sản phẩm đa dạng từ phổ thông đến cao cấp, luôn đặt trải nghiệm người dùng lên hàng đầu.

Về Earfun

Earfun là thương hiệu tai nghe và loa Bluetooth nổi tiếng đến từ Trung Quốc, được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam bởi Phương Linh JSC. Các sản phẩm âm thanh của Earfun hiện đang được bán rộng rãi tại các chuỗi cửa hàng công nghệ lớn như CellphoneS, Song Long Mobile, Xuân Vũ Audio, Hoàng Hà Mobile… và các sàn thương mại điện thử hàng đầu Shopee, Lazada, TiktokShop.