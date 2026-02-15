Được ví như “nhân sâm động vật”, loại thịt này không phải ai cũng nên ăn

"Nhân sâm động vật" giúp cơ thể tăng lực

Thịt chim cút không chỉ có hương vị thơm, ngon mà còn chứa các chất dinh dưỡng phong phú như muối vô cơ, kích thích tố và amino acid, hàm lượng chất béo thấp (ở mức 0,3%), thấp hơn các loại thịt động vật khác, là thực phẩm hữu dụng để bồi bổ cho người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, béo phì.

Thịt chim cút có chứa sắt, canxi, đồng và các yếu tố vi lượng khác, giàu axit pantothenic, có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa rụng tóc, giảm các triệu chứng tóc bạc và hư hỏng tóc.

Theo đông y, thịt chim cút có vị ngọt, tính bình, không độc, có tác dụng bổ ngũ tạng, mạnh gân xương, trừ phiền nhiệt, cầm tả lỵ. Trứng chim có vị ngọt, mặn, tính bình, có tác dụng bổ trung, ích khí.

Do tác dụng bổ dưỡng tăng lực rõ rệt nên trong y học cổ truyền, chim cút được xem như là "nhân sâm động vật", nhiều người gọi chim cút là "nhục sâm". Đặc biệt, thịt chim cút có nhiều Lecithin, cải thiện sức mạnh thể chất cho nam giới.

Bên cạnh đó, chim cút còn giàu vitamin A, vitamin B2 cùng nhiều vi chất thiết yếu khác. Vitamin A góp phần bảo vệ thị lực trong khi vitamin B2 tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp cơ thể duy trì tỉnh táo và hạn chế mệt mỏi.

Sự kết hợp của các dưỡng chất này khiến chim cút trở thành lựa chọn phù hợp cho trẻ em trong giai đoạn phát triển, học sinh, sinh viên vào mùa học tập căng thẳng, cũng như người lao động trí óc phải làm việc với cường độ cao.

Thực phẩm từ chim cút mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Trang Linh.

Cháo chim cút bổ dưỡng phục hồi sức khỏe - Ảnh minh họa.

Một ưu điểm khác của thịt và trứng chim cút là hàm lượng cholesterol không quá cao, đồng thời có khả năng hỗ trợ chuyển hóa chất béo. Nhờ đó, thực phẩm này khá phù hợp với người cao tuổi, người thừa cân hoặc những người lo ngại về mỡ máu, với điều kiện sử dụng ở mức hợp lý và chế biến đúng cách.

Theo Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên Chủ nhiệm Khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chim cút còn có giá trị dược liệu tương đối cao, giúp bồi bổ cơ thể suy nhược, hỗ trợ trẻ em suy dinh dưỡng, chữa ho gà, bổ thận, tăng cường thần kinh, đồng thời có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh như đái tháo đường, tăng hoặc hạ huyết áp, xơ vữa động mạch và nhiều bệnh lý thuộc hệ tiêu hóa, thần kinh, hô hấp.

Những người không nên ăn thịt chim cút

Người mắc bệnh gout (thống phong) cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng thịt chim cút. Thịt chim, đặc biệt là phần nước hầm, chứa hàm lượng purin khá cao. Khi vào cơ thể, purin chuyển hóa thành axit uric, dễ làm tăng nhanh nồng độ axit uric trong máu và kích hoạt các cơn gout cấp, gây sưng, nóng, đỏ, đau dữ dội ở khớp. Vì vậy, nhóm đối tượng này nên hạn chế tối đa hoặc tránh sử dụng.

Theo quan niệm y học cổ truyền, những người có thể trạng dương vượng, sinh lý quá mạnh cũng không nên ăn nhiều thịt chim cút. Do thực phẩm này có tác dụng trợ dương rõ rệt, việc dùng quá mức có thể làm mất cân bằng âm dương, dẫn đến tình trạng nóng trong, bứt rứt, khó ngủ và mệt mỏi kéo dài.

Mặc dù thịt chim cút giàu dinh dưỡng, nhưng chỉ nên ăn với tần suất hợp lý, khoảng 2-3 bữa mỗi tuần. Mỗi bữa có thể dùng 2-3 con, tùy độ tuổi và thể trạng. Trẻ em và người cao tuổi cần sử dụng với lượng vừa phải, tránh lạm dụng và không nên coi chim cút là nguồn đạm dùng hằng ngày thay thế hoàn toàn các thực phẩm khác.

Thời điểm ăn cũng đóng vai trò quan trọng. Các món từ chim cút phù hợp nhất vào bữa sáng hoặc bữa trưa, khi hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và cơ thể dễ hấp thu dưỡng chất. Ngược lại, không nên ăn khi đang sốt cao, viêm nhiễm cấp tính, đang lên cơn gout hoặc vào buổi tối muộn, đặc biệt với những người khó ngủ.

(theo vietnamnet, tuoitre)