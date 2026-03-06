Được công ty cũ chuyển khoản gần 40 triệu đồng, ghi rõ “tiền lương”: Người đàn ông bất ngờ bị kiện đòi lại tiền

Theo thông tin từ cơ quan truyền thông địa phương, ngày 7/3/2023, ông Trương Mỗ Hoa vào làm công nhân phổ thông tại một công ty. Sau khi trở thành nhân viên chính thức, ông nhận mức lương 5.500 NDT/tháng, trong đó mỗi tháng bị trừ 500 NDT tiền ăn.

Đến ngày 15/7/2023, ông Trương làm thủ tục nghỉ việc và ký xác nhận vào bảng quyết toán lương. Công ty cho biết toàn bộ tiền lương trong thời gian làm việc đã được thanh toán đầy đủ cho ông.

Ảnh minh họa

Sau khi ông Trương nghỉ việc, công ty tiếp tục thuê một lao động khác là Trương Mỗ Lâm làm tổ trưởng tổ thợ mộc, với thời hạn làm việc từ 1/1/2024 đến 1/1/2025.

Ngày 30/5/2024, khi kế toán công ty chuyển lương cho ông Trương Mỗ Lâm, do nhầm lẫn giữa hai người có tên gần giống nhau nên đã chuyển nhầm 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng) vào tài khoản của ông Trương Mỗ Hoa, người đã nghỉ việc trước đó.

Ngay ngày hôm sau, công ty tiếp tục chuyển 10.000 NDT vào đúng tài khoản của ông Trương Mỗ Lâm để trả lương. Đồng thời, công ty cũng liên hệ với ông Trương Mỗ Hoa, thông báo về việc chuyển nhầm tiền và đề nghị ông kiểm tra tài khoản rồi hoàn trả lại khoản tiền đã nhận.

Tuy nhiên, ông Trương Mỗ Hoa không đồng ý trả lại, khiến công ty phải khởi kiện ra tòa.

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án xác định ông Trương Mỗ Hoa đã nghỉ việc từ tháng 7/2023 và không còn quan hệ lao động với công ty, đồng thời toàn bộ tiền lương trước đó đã được thanh toán đầy đủ. Việc công ty chuyển 10.000 NDT vào tài khoản của ông vào tháng 5/2024 hoàn toàn là do nhầm lẫn khi trả lương cho người khác.

Tòa án cho rằng ông Trương nhận được khoản tiền này không có căn cứ pháp lý, nên thuộc trường hợp thu lợi bất chính và phải hoàn trả cho công ty.

Cuối cùng, tòa án phán quyết ông Trương Mỗ Hoa phải hoàn trả 10.000 NDT cho công ty, đồng thời bồi thường thêm 182 NDT (khoảng 700 nghìn đồng) tiền lãi do chiếm dụng khoản tiền này trong thời gian qua.

Theo Toutiao ﻿