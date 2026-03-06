Giao dịch 92 triệu đồng của người phụ nữ Hà Nội: Công an khẩn trương xác minh rồi liên hệ với người đàn ông SN 1964

Công an TP. Hà Nội mới đây đã thông tin về việc Công an phường Thanh Liệt đã hỗ trợ người dân nhận lại 92 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Theo đó, vào ngày 22/2, ﻿do bất cẩn trong quá trình thực hiện giao dịch, chị P.T.Y.H (sinh năm 1972, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội) đã chuyển khoản nhầm số tiền 92 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của một người lạ.

Chị P.T.Y.H tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an TP. Hà Nội)

Ngay khi phát hiện sự việc, chị H. đã đến Công an phường Thanh Liệt trình báo và đề nghị được hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Liệt đã khẩn trương xác minh, nhanh chóng xác định người nhận số tiền do chị Hằng chuyển nhầm là ông N. T. L (sinh năm 1964; hộ khẩu thường trú: phường Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Sau đó, cơ quan Công an đã chủ động phối hợp với Công an phường Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang liên hệ, hướng dẫn ông L. đến ngân hàng thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm hoàn trả lại số tiền đã nhận.

Với sự phối hợp kịp thời của lực lượng Công an hai địa phương cùng sự thiện chí của người nhận tiền, đến ngày 27/2, chị H. đã nhận lại toàn bộ số tiền 92 triệu đồng đã chuyển nhầm trước đó.﻿