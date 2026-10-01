Đừng xào gan heo nữa, làm thế này hương vị nổi bật, thơm ngon khiến bạn muốn ăn mãi không thôi

Gan heo chế biến theo cách này mềm và giòn, được ướp trong nước sốt đặc biệt để có hương vị tuyệt vời nhất, và hoàn toàn không có mùi tanh. Bạn sẽ muốn ăn mãi không thôi!

"Chế độ ăn mùa thu" mà thế hệ đi trước thường nhắc đến không có nghĩa là nhồi nhét bản thân bằng những thực phẩm siêu bổ dưỡng. Cốt lõi của chế độ ăn mùa thu là "dinh dưỡng nhẹ nhàng mà không gây khô, ít cay và nhiều chua", tuân theo nhịp điệu của mùa, điều này hiệu quả gấp 10 lần so với việc mua sắm bừa bãi các sản phẩm tốt cho sức khỏe trị giá hàng nghìn đô la .

Mùa thu là thời điểm tuyệt vời để bồi bổ gan và điều hòa khí huyết. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn một món ăn ngon tuyệt, rất phù hợp với mùa thu. So với các món thịt nhiều dầu mỡ, món ăn này, chỉ có giá chưa đến 20 nghìn đồng, lại được ưa chuộng hơn nhiều! Đó là món gỏi gan heo chua cay.

Khi mùa thu đến, cơ thể dễ bị khô do sự thay đổi thời tiết. Lúc này, không giống như mùa hè cần uống đồ uống lạnh để giải nhiệt, hay mùa đông cần ăn đồ hầm để bổ dưỡng, phương pháp làm món gỏi gan heo rất phù hợp để tận dụng sức nóng và tính bổ dưỡng của chính gan heo.

Món gan heo hôm nay hoàn toàn tránh được vị béo ngậy của các món thịt gây nặng bụng. Gan heo chế biến theo cách này mềm và giòn, được ướp trong nước sốt đặc biệt để có hương vị tuyệt vời nhất, và hoàn toàn không có mùi tanh. Bạn sẽ muốn ăn mãi không thôi! Ngay dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ công thức ngay với bạn.

Để làm món ăn này, bạn hãy mua khoảng 200g gan heo và thái thành từng lát mỏng. Đừng thái gan dày quá nếu không gan sẽ rất khó chín đều, còn nếu thái mỏng quá thì kết cấu sẽ không ngon. Ngâm gan heo đã thái mỏng trong nước, thay nước sau mỗi 8 hoặc 9 phút. Quá trình này giúp loại bỏ hết máu và khử mùi tanh.

Vớt gan heo ra khỏi nước, thấm khô bằng khăn bếp, thêm 1 muỗng canh bột tiêu, một chút muối và 2 muỗng canh bột bắp rồi trộn đều.

Cho nước vào nồi, thêm rượu gạo, thêm 2-3 gốc hành lá và gừng thái lát. Sau đó đun sôi rồi thả gan heo vào, nấu khoảng nửa phút cho gan định hình, sau đó nhẹ nhàng tách các miếng gan ra và đun sôi lại trên lửa vừa. Đậy nắp nồi và nấu nhỏ lửa trong 3 phút. Sau đó vớt gan ra và thả vào tô nước đá rồi vớt ra. Để ráo nước rồi cho gan heo vào bát tô.

Băm nhỏ tỏi và ớt rồi cho vào bát, thêm một chút muối, 1 muỗng canh đường và bột nêm gà. Làm nóng dầu trong chảo và đổ lên hỗn hợp tỏi để dậy mùi thơm. Sau đó thêm 2 muỗng canh nước tương nhạt, 1 muỗng canh dầu hào và 4 muỗng canh giấm trắng, trộn đều để tạo thành nước sốt trộn món ăn.

Cho rau mùi và hành lá cắt khúc vào tô đựng gan heo, đổ nước sốt vào và trộn đều. Thêm một lượng dầu mè vừa đủ theo khẩu vị cá nhân, vậy là món gan heo chua cay thơm ngon đã sẵn sàng!

Món gan heo xào giòn tan, thanh mát đã sẵn sàng! Không chỉ ngon miệng và hấp dẫn, món ăn này còn là nguồn cung cấp sắt dồi dào. Đây là món ăn hoàn hảo cho mùa thu se lạnh. Hãy cùng học cách làm và thử món này với gia đình bạn nhé!