Đà Lạt có hồ rộng gần 360 ha là khu du lịch quốc gia đầu tiên của Việt Nam, đang được quy hoạch đến năm 2050: Bổ sung sân bay trực thăng, mở rộng dịch vụ nghỉ dưỡng tầm quốc tế

Hồ Tuyền Lâm đang được lập quy hoạch chung đến năm 2050 với định hướng phát triển thêm các sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, MICE, golf và du lịch sinh thái.

Chốn thần tiên nơi cao nguyên nắng gió

Nếu Đà Lạt được biết đến với những ngọn đồi, rừng thông và khí hậu mát mẻ thì Hồ Tuyền Lâm là một trong những không gian tiêu biểu nhất cho cảnh quan này. Khu du lịch nằm cách trung tâm thành phố khoảng 6 km về phía Nam, ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển. Riêng mặt hồ có diện tích khoảng 360ha, nằm giữa thung lũng được bao quanh bởi núi và những cánh rừng.

Khu du lịch hồ Tuyền Lâm nhìn từ trên cao - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Tên gọi Tuyền Lâm cũng phần nào phản ánh đặc điểm tự nhiên của nơi đây, với “tuyền” là suối và “lâm” là rừng. Không gian du lịch hình thành từ sự kết hợp của mặt nước, rừng, núi và các dòng suối, tạo điều kiện để phát triển nhiều loại hình từ tham quan, nghỉ dưỡng đến sinh thái và thể thao.

Ngày 15/2/2017, hồ Tuyền Lâm được công nhận là Khu du lịch quốc gia. Đây cũng là Khu du lịch quốc gia đầu tiên được công nhận tại Việt Nam. Theo Cơ sở dữ liệu ngành Du lịch, toàn khu có quy mô khoảng 2.900 ha, với nhiều dự án và điểm tham quan đã được đưa vào khai thác như sân golf, khu nghỉ dưỡng, thác Datanla, Thiền viện Trúc Lâm, Đường hầm điêu khắc và các điểm du lịch sinh thái.

Hồ Tuyền Lâm là khu du lịch quốc gia đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh: vietnamtourism

Sức hút của khu vực này cũng nằm trong bối cảnh du lịch Lâm Đồng đang tăng trưởng nhanh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón khoảng 11,995 triệu lượt khách, tăng 18,08% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế khoảng 825.000 lượt, tăng 18,6%. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 33.310 tỷ đồng, tương đương 46,95% kế hoạch năm.

Con số trên là lượng khách của toàn tỉnh, không phải riêng Hồ Tuyền Lâm. Tuy nhiên, nó cho thấy quy mô thị trường mà các điểm đến du lịch trọng điểm của Lâm Đồng đang phục vụ, trong đó Đà Lạt tiếp tục giữ vai trò quan trọng.

Nhiệm vụ quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng đã chính thức phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đến năm 2050, mục tiêu chiến lược là xây dựng hồ Tuyền Lâm trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực, phát triển theo mô hình du lịch xanh, sinh thái gắn liền với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Lâm Đồng ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực như nghỉ dưỡng cao cấp tại hồ Tuyền Lâm - Ảnh: Fusion

Quy hoạch mới sẽ nghiên cứu bổ sung hệ thống hạ tầng chuyên biệt bao gồm: bến thuyền, cầu tàu, cầu cảnh quan và đặc biệt là sân bay trực thăng.

Tỉnh Lâm Đồng định hướng hồ Tuyền Lâm sẽ ưu tiên các sản phẩm du lịch chủ lực như: nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE (hội nghị, hội thảo), thể thao sân golf và các khu vui chơi giải trí ứng dụng công nghệ cao.

Vào cuối tháng 9 vừa qua, một tín hiệu tích cực là việc Fusion Hotel Group công bố ký thỏa thuận quản lý vận hành dài hạn với Han Spaces để phát triển Fusion Resort Tuyen Lam Lake Da Lat. Dự án dự kiến gồm 15 biệt thự và 90 phòng, có spa, hồ bơi, không gian yoga và thể hình, dự kiến khai trương vào quý II/2027. Đây sẽ là khu nghỉ dưỡng đầu tiên của Fusion tại khu vực Tây Nguyên.

Ông Tommy Tran, Đồng sáng lập Han Spaces, cho biết: “Mối quan hệ hợp tác này thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn không chỉ đối với việc bảo tồn môi trường tự nhiên nguyên sơ của Đà Lạt, mà còn đối với tiềm năng của thành phố trong việc trở thành điểm đến cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi và kết nối sâu sắc với thiên nhiên. Ngày càng nhiều du khách tìm đến Đà Lạt với mong muốn tận hưởng nhịp sống chậm rãi, tái tạo năng lượng và tìm kiếm sự cân bằng. Đây là điều kiện lý tưởng để phát triển các khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Hai bên cùng hướng đến mục tiêu đề cao chất lượng, tính bền vững và tạo ra những giá trị gia tăng lâu dài cho dự án.”

Fusion Hotel Group ký kết thỏa thuận quản lý vận hành dài hạn với Han Spaces

Ông Christopher Hur, Tổng Giám đốc Fusion Hotel Group, chia sẻ: “Đà Lạt đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Fusion, khi đây là khu nghỉ dưỡng đầu tiên của chúng tôi tại vùng cao nguyên Việt Nam. Với địa hình núi non, những cánh rừng thông, khí hậu mát mẻ cùng danh tiếng ngày càng được khẳng định như một điểm đến nghỉ dưỡng, chúng tôi tin rằng Đà Lạt là lựa chọn phù hợp cho Fusion và định hướng phát triển dịch vụ lưu trú lấy chăm sóc sức khỏe làm trọng tâm của thương hiệu.”

“Chúng tôi hân hạnh được hợp tác cùng Han Spaces để kiến tạo một khu nghỉ dưỡng thực sự gắn kết với khung cảnh hồ Tuyền Lâm và cảnh quan thiên nhiên xung quanh, đồng thời mang đến những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đặc trưng cùng dịch vụ cá nhân hóa, vốn là những giá trị đã làm nên dấu ấn của Fusion", ông Christopher Hur nói thêm.

Thành phố Đà Lạt ngày càng trở nên dễ tiếp cận đối với du khách nhờ các đường bay hằng ngày kết nối với TP.HCM, Hà Nội và Kuala Lumpur, và sắp tới là đường bay đến sân bay Changi, Singapore, dự kiến được khai thác từ tháng 12/2026.

Hồ Tuyền Lâm kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp của Tây Nguyên - Ảnh: Vietnamtourism

Được biết, trước khi có quy hoạch mới, khu vực này đã có 39 dự án được cấp phép đầu tư nhưng nhiều hạng mục dịch vụ phụ trợ như bãi đỗ xe, khu vui chơi vẫn gặp khó khăn trong triển khai.

Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung được xem là "chìa khóa" để cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn di sản. Khi các rào cản pháp lý được tháo gỡ, hồ Tuyền Lâm kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp của Tây Nguyên, nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương trên bản đồ quốc tế.